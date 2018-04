Kat Von D Beauty apresenta a primeira coleção para sobrancelhas de ação ultralonga em três fórmulas inovadoras - e 100% vegana!

Conheça o comunicado de imprensa interativo em multicanais acessando: https://www.multivu.com/players/pt/8309951-kat-von-d-beauty-long-wear-vegan-brow-collection/

A Pomada para Sobrancelhas Kat Von D Beauty 24-Hour Super Brow Long-Wear Pomade, o Pó para Sobrancelhas Brow Struck Dimension Powder, o Lápis de Sobrancelhas Signature Brow Precision Pencil, a Escova para Pomada para Sobrancelhas Pomade Brow Brush #70 e a Escova para Pó para Sobrancelhas Powder Brow Brush #75 estão disponíveis no Brasil no outono de 2018 na Sephora e em Katvondbeauty.com.

As sobrancelhas têm uma singularidade especialmente pessoal. Para criar suas sobrancelhas características e ousadas, Kat usou um delineador-tatuagem por anos porque não conseguia encontrar um produto que oferecesse a cor de intensidade intensa e a longa duração à prova d'água que desejava. Agora, Kat ultrapassa os limites da inovação para criar a coleção insuperável de produtos para sobrancelhas para ela mesma… e para todos nós! Só para aumentar nossa curiosidade, Kat postou um elogio no Instagram, perguntando: "Vocês estão prontos para conhecer O MELHOR produto para sobrancelhas de todos os tempos que é de longa duração e que resiste a tudo?!".

Pomada para Sobrancelhas Kat Von D Beauty 24-Hour Super Brow Long-Wear Pomade

A pomada leve e à prova d'água proporciona sobrancelhas de alto impacto, que não borram, por um preço acessível e que só são removidas quando você desejar. A fórmula à prova de suor é o melhor produto para sobrancelhas para atividades mais intensas – Kat até testou o poder inalterável em uma aula de fitness que realmente envolveu muito suor! O Super Brow é oferecido em 7 cores neutras de sobrancelhas, 7 cores do arco-íris além da "White Out" e "Bleach" totalizando 16 tonalidades inéditas que podem ser combinadas para a criação de 100 tonalidades para todas as cores de fios de sobrancelhas.

Aplique a Pomada 24-Hour Super Brow Long-Wear Pomade com a nova Escova para Pomada para Sobrancelhas Kat Von D Beauty Pomade Brow Brush #70 . As cerdas anguladas e firmes da escova são feitas com fibras sintéticas da mais alta qualidade que oferecem controle superior e traços fáceis de obter. O cabo fino da escova funciona também como uma espátula para misturar tornando facílima a combinação de cores.

Pó para Sobrancelhas Kat Von D Beauty Brow Struck Dimension Powder

Crie o look natural e perfeito com o Brow Struck: um pó semimetálico em 3D exclusivo que reproduz o brilho natural dos fios reais da sobrancelha proporcionando uma dimensão e um volume verdadeiros. A fórmula híbrida 2 em 1 composta da pré-base (primer) e do pó é o primeiro pó para sobrancelhas à prova d'água e resistente a borrões por até 12 horas. Use uma das sete tonalidades de sobrancelhas para preencher as falhas e corrigir instantaneamente o formato obtendo sobrancelhas cheias e simétricas, com um look perfeito na câmera e também na vida real.

Aplique o pó de longa duração e intensa pigmentação com a escova para pó para sobrancelhas Kat Von D Beauty Powder Brow Brush #75 . A escova apresenta um design exclusivo de pente que deposita e combina realmente o pó enquanto modela os fios das sobrancelhas!

Lápis de Sobrancelhas Kat Von D Beauty Signature Brow Precision Pencil

O lápis ultrafino apresenta uma ponta oval de 1 x 1.5mm nunca vista antes para um look semelhante à a técnica de microblading mas que você pode controlar. O Signature Brow se concentra totalmente na precisão sendo perfeito para desenhar linhas finas e pinceladas como fios de sobrancelhas com o controle de um artista a qualquer ângulo. A fórmula de longa duração e à prova de falhas é extra sólida, mas se torna macia com o contato com os óleos naturais dos fios da sobrancelha para um desenvolvimento progressivo, possibilitando que você faça camadas de cores com a certeza de que conseguirá o look personalizado que desejar. O spoolie (pincel semelhante ao do rímel) embutido em cada uma das 7 tonalidades de sobrancelhas permite que você modele e combine com facilidade.

Dicas de Kat Von D Beauty de como modelar as sobrancelhas

Modele lindamente suas sobrancelhas seguindo estas dicas da Leah Carmichael, maquiadora da Kat Von D Artistry Collective (@iamleah).

SOBRANCELHAS SUPER DEFINIDAS E ESCULPIDAS

"Para conseguir a sobrancelha perfeita, comece sempre pelo arco. Eu usei a Pomada para Sobrancelhas 24-Hour Super Brow Long-Wear Pomade na tonalidade Graphite e a Escova para Pomada para Sobrancelhas Pomade Brow Brush #70 e estendi a extremidade final da sobrancelha para alongar o formato. Depois repeti o procedimento na parte de cima da sobrancelha, a preenchendo e usando o restante do produto na ponta da escova para a frente imitando os traços dos fios."

SOBRANCELHAS MAIS CHEIAS

"Para sobrancelhas mais cheias e fáceis de obter, usei o Pó para Sobrancelhas Brow Struck Dimension Powder na tonalidade Blonde e a escova para pó de sobrancelhas Powder Brow Brush #75. O pó é ideal para quem têm sobrancelhas esparsas porque a fórmula possui um brilho leve que proporciona um look natural. Gosto de fazer o retoque final com um spoolie para dar um acabamento mais suave."

SOBRANCELHAS COM EFEITO DE MICROBLADING

"O Lápis Signature Brow Precision Pencil foi feito para criar sobrancelhas definidas. Eu escolhi a tonalidade Medium Brown e usei traços curtos para desenvolver a cor em camadas finas. A ponta super precisa e a fórmula de pigmentação intensa fazem com que você obtenha os fios das sobrancelhas mais naturais já conseguidos para um look preciso e definido. Você precisa de muito pouco e por isso o produto dura por muito tempo."

SOBRANCELHAS TINGIDAS

"Não tenha medo de sobrancelhas tingidas! A versatilidade das tonalidades da Pomada para Sobrancelhas 24-Hour Super Brow Long-Wear Pomade é extraordinária para a criatividade. Por exemplo, a tonalidade Scarlet combinada com qualquer dos tons de castanho permite que você personalize o perfeito castanho-avermelhado, e a Bleach cria as sobrancelhas descoloridas mais rápidas e sem compromisso da história. Usei apenas a tonalidade Scarlet para criar este look divertido e colorido."

#Vegan! A paixão de Kat pelos animais significa que todos os produtos são e sempre serão 100% sem crueldade. A Coleção para Sobrancelhas Kat Von D é 100% vegana. Compartilhe seu look e encontre mais inspiração em KatVonDBeauty.com, @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #KVDBrows.

SOBRE A KAT VON D BEAUTY: LONGA DURAÇÃO. PIGMENTAÇÃO INTENSA. COBERTURA TOTAL.

A linha Kat Von D Beauty foi criada e lançada em 2008. Inspirada pelas tintas do High Voltage Tattoo, seu estúdio de tatuagens internacionalmente famoso, Kat criou uma marca de maquiagem adorada e insuperável, especializada em produtos de beleza de longa duração, pigmentação intensa e cobertura total que vai despertar o artista que existe em você.

Em sua busca contínua de desenvolver os produtos de beleza mais perfeitos já imaginados, Kat Von D testa e usa tudo o que cria, obtendo inspiração infindável em sua experiência como artista, tatuadora, musicista, ativista pelos direitos dos animais, líder na mídia social e criadora. Admirada e querida pela sua arte, autenticidade, inovação e obsessão pela qualidade, Kat Von D é uma das marcas de produtos de beleza que mais tem crescido no setor.

Sendo uma ativista apaixonada pelos direitos dos animais, Kat Von D se compromete a garantir uma linha de produtos de beleza 100% sem crueldade e uma maquiagem 100% vegana. Em reconhecimento pelo seu trabalho, Kat recebeu o prêmio de Celebridade Defensora dos Animais no Congresso Nacional dos Direitos dos Animais e foi nomeada a Celebridade Vegana do Ano em 2017. A linha Kat Von D Beauty foi premiada duas vezes como a melhor empresa de cosméticos sem crueldade na premiação Libby anual da peta2.

Os produtos Kat Von D Beauty são distribuídos em 35 países na América do Norte, América Latina, Europa, Sudeste da Ásia, Austrália, Oriente Médio, Escandinávia, Reino Unido e Irlanda e são encontrados exclusivamente na SEPHORA, Naimies, Debenhams e www.katvondbeauty.com.

SOBRE A KENDO

Sediada em San Francisco, Califórnia, a KENDO cria ou adquire marcas de produtos de beleza e se dedica em torná-las potências globais. O portfólio é composto por Kat Von D Beauty, Marc Jacobs Beauty, OLEHENRIKSEN, BITE Beauty e Fenty Beauty by Rihanna. O nome KENDO se origina de um jogo de palavras com a frase "can do" em inglês (posso fazer). A KENDO se caracteriza por sua inovação, dedicação à qualidade dos produtos e narrativa autêntica. As marcas que compõem o portfólio da KENDO são distribuídas em 35 países ao redor do mundo

FONTE KENDO

