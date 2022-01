Kate Onyejekwe, experte en santé publique, dirigera le bureau de Washington de JSI

« Ma passion a toujours été de servir les gens et les collectivités partout dans le monde pour créer des systèmes de santé solides, renforcer la résilience et faciliter des services de santé équitables pour tous. Ce rôle offre une plate-forme encore plus grande à la Division internationale et à JSI dans son ensemble pour continuer à façonner et à faire progresser le programme mondial de santé publique », a déclaré Mme Onyejekwe.

Plus récemment, Mme Onyejekwe était directrice adjointe du programme MOMENTUM Integrated Health Resilience, où elle supervisait le personnel mondial et les partenariats régionaux et nationaux pour atteindre les objectifs de programmation au niveau national.

Mme Onyejekwe possède plus de 25 ans d'expérience technique et en gestion de programmes dans les domaines de la planification familiale et de la santé génésique, de la santé maternelle et infantile, de l'immunisation, des programmes relatifs au VIH, au genre et à la jeunesse, de la santé communautaire, du renforcement des capacités, de la gestion pharmaceutique et de la gestion financière et opérationnelle dans des contextes multiculturels. Son travail dans plus de 14 pays souligne son engagement à innover et à galvaniser les nations, les communautés, les familles et les individus afin qu'ils perfectionnent leurs compétences et créent des solutions durables à leurs problèmes de santé et de développement prioritaires, en particulier pendant l'ère de la COVID-19.

John Snow, Inc. , et le JSI Research & Training Institute sont des organismes de consultation en gestion de la santé publique et de recherche voués à l'amélioration de la santé des personnes et des communautés partout dans le monde. Nous travaillons en partenariat avec des organismes communautaires, le secteur privé et des agences gouvernementales afin de renforcer leur capacité de rationaliser les services, de former leur personnel, de recueillir et d'utiliser des données, de promouvoir des comportements sains, et consolider les chaînes d'approvisionnement afin de fournir de meilleurs services de santé à tous.

