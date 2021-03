Kawa Capital celebra parceria com BTG Pactual

Transação torna BTG Pactual sócio minoritário da gestora de investimentos sediada em Miami

Kawa planeja acelerar seu crescimento a partir da plataforma de distribuição do BTG Pactual

Gestão e estrutura da Kawa permanecerão independentes

SÃO PAULO, 30 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A gestora de investimentos norte-americana Kawa Capital Management anunciou hoje (30/03) a venda de uma participação minoritária ao banco BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, com o intuito de solidificar a parceria entre os dois líderes de mercado. Com R$ 10 bilhões sob gestão, a Kawa atua desde 2007 em investimentos alternativos nos segmentos multimercado, crédito privado e real estate, além dos investimentos oportunísticos.

Segundo o sócio-diretor e chefe de investimentos da Kawa, Daniel Ades, o investimento deve acelerar o crescimento da gestora americana e oferecer mais oportunidades a investidores brasileiros interessados em ter exposição a ativos no exterior. "O objetivo da parceria é viabilizar investimentos de alta qualidade no exterior à base crescente de clientes do BTG", diz o executivo.

"Temos o compromisso de entregar alta performance, diversificação e retornos absolutos consistentes, e é isso que pretendemos oferecer com ainda mais força através de nossos produtos na plataforma de distribuição do BTG Pactual", continua Ades.

A transação acontece em um cenário de convergência de taxas de juros para patamares mais baixos no Brasil, que tem feito investidores brasileiros buscarem diversificação de seus portfólios de investimento. Para o BTG Pactual, o movimento faz parte de uma ampla estratégia de expansão e diversificação. "A transação complementa a nossa oferta de produtos de alta qualidade buscada por nossos clientes", diz Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

A conclusão da operação está sujeita à verificação e aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Banco Central do Brasil. A Kawa Capital manterá a gestão e estrutura atuais.

Sobre a Kawa Capital Management

Fundada por brasileiros em 2007, a Kawa Capital Management é uma gestora independente de investimentos sediada em Miami, com aproximadamente R$ 10 bilhões sob gestão. A Kawa oferece a seus clientes opções de investimentos alternativos no mercado americano e seus principais produtos são dos segmentos multimercado, crédito privado e real estate e investimentos oportunísticos com atuação em estratégias de nicho. Para mais informações, visite www.kawa.com

Sobre o BTG Pactual

O BTG Pactual (BPAC11) é o maior banco de investimentos da América Latina e atua nos mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset Management. Desde sua criação, em 1983, o BTG Pactual tem sido administrado com base na cultura meritocrática de partnership, com foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. A instituição se consolidou como uma das mais inovadoras do setor, tendo conquistado diversos prêmios nacionais e internacionais. Atualmente, conta com quase 3 mil colaboradores em escritórios espalhados pelo Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. Para mais informações, acesse http://www.btgpactual.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1476457/KAWA_Logo.jpg

FONTE Kawa Capital

Related Links

http://www.kawa.com



SOURCE Kawa Capital