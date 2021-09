Kawaii Islands lève 2,4 millions de dollars lors d'une vente privée de jetons pour son anime métavers à venir

Le jeu Kawaii Islands Alpha fera ses débuts en septembre, et les joueurs peuvent commencer à rejoindre l'univers fantastique d'animaux et de plantes magiques et à jouer pour gagner de l 'argent. Les membres de la communauté et les joueurs montrent un grand intérêt pour les dernières révélations concernant les graphismes des personnages et la bande-annonce du jeu .

Vijay Garg, PDG de MapleBlock, l'un des principaux investisseurs, n'a pas pu s'en empêcher également. « Kawaii Islands a un design fort et des mécanismes amusants hérités de sa précédente série de jeux bien connue », a-t-il déclaré, « et avec la vérification par l'IA des NFT de jeu sur la chaîne, il va certainement offrir une nouvelle expérience de jeu contrairement aux jeux traditionnels. »

En plus de jouer pour gagner, Kawaii Islands offre un ensemble complet de fonctionnalités attrayantes pour que les joueurs puissent développer leur imagination et leur créativité : agriculture, artisanat, décoration, stylisme et réseaux sociaux. Cependant, la fonctionnalité la plus attendue est également la fonctionnalité « create-to-earn » ou « jouer pour gagner de l'argent », qui génère une plateforme permettant aux créateurs de bâtir leur propre économie Web 3.0 en apportant leurs compétences artistiques et de création d'histoires pour gagner de l'argent.

« Les progrès réalisés sur le Web 3.0 et le secteur NFT avec le développement du métavers et des concepts innovants tels que les places de marché au sein des mondes numériques, le jalonnement ou le jeu pour gagner de l'argent, l'accès aux jeux blockchain sur Internet, ne sont pas encore pleinement appréciés par des millions de personnes dans le monde », a déclaré James Wo, PDG de DFG. « Nous pensons que cette voie dans laquelle nous sommes est inévitable et qu'elle se renforcera de plus en plus avec les avancées et les nouvelles générations qui entrent dans l'espace. »

Avec MapleBlock et DFG, de nombreux investisseurs dans les espaces crypto et commerciaux ont été massivement attirés par la vision et le pouvoir transcendant de « jouer, se connecter, créer et gagner de l'argent » que Kawaii Islands propose. Il s'agit de Signum (co-investisseur principal), Hyperchain, Jsquare, AU21, X21, Kyros, Rikkei Capital, Shin Chan IEO/ICO Alerts et SkyVision Capital. Avec ce financement, Kawaii Islands va faire un pas de plus pour connecter tous les autres jeux d'anime dans leur création d'un métavers d'anime.

