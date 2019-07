KAYAK divulga guia com melhores destinos e preços para viajar em 2019

SÃO PAULO, 11 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Os brasileiros estão se preparando para aproveitar as férias de julho - especialmente este ano, em que houve poucos feriados. Para ajudá-los no planejamento o KAYAK , maior ferramenta de buscas de viagem do mundo, lança a versão 2019 do estudo anual Travel Hacker , que revela destinos em alta, mais baratos e que serão tendência para o resto do ano.

O estudo é dividido nas categorias Destinos em Alta, Destinos Mais Buscados, Destinos Econômicos para as férias de julho e Sugestões KAYAK. "O Travel Hacker é um estudo realizado anualmente com o objetivo de inspirar e facilitar as viagens dos brasileiros com informações práticas e baseadas em dados sobre quando comprar passagens, clima, preço de voos e, na edição deste ano, dicas do que fazer nestes lugares", afirma Eduardo Fleury, Líder do KAYAK no Brasil.

Confira alguns achados do estudo:

1. Destinos mais buscados para as férias de julho



Lisboa lidera pelo segundo ano consecutivo - Confira aqui



A primeira categoria destaca os destinos com o maior número de buscas por passagens aéreas para as férias de julho, com a variação de posições no ranking em relação ao ano passado e também com o mês em que as passagens estão, em média, mais baratas no próximo trimestre.

2. Destinos econômicos para o próximo trimestre

Capitais do Sul e Sudeste lideram

A segunda categoria traz algumas sugestões de destinos baratos para o próximo trimestre, com o mês mais barato para voar:

Metodologia

Confira a metodologia completa aqui .

