KAZIA THERAPEUTICS RAPPORTE DES DONNÉES INTERMÉDIAIRES PROMETTEUSES TIRÉES D'UNE ÉTUDE COMBINÉE SUR LE PAXALISIB ET LA RADIOTHÉRAPIE DANS LE TRAITEMENT DES MÉTASTASES CÉRÉBRALES

SYDNEY, 6 août 2022 /PRNewswire/ -- Kazia Therapeutics Limited (NASDAQ: KZIA ; ASX: KZA), une société de développement de médicaments axée sur l'oncologie, a le plaisir d'annoncer la présentation de nouvelles données prometteuses issues d'un essai clinique de phase I en cours sur le paxalisib en association avec la radiothérapie pour le traitement des métastases cérébrales. L'essai a été parrainé par le Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York, NY.

Les données intermédiaires de la première phase de l'étude indiquent que les 9 patients évaluables ont tous présenté une réponse complète ou partielle, ce qui représente un taux de réponse global (ORR) de 100 %. À titre de comparaison, un ORR standard associé à la seule radiothérapie du cerveau entier se situe généralement entre 20 et 45 % dans les études précédemment publiées, certaines de ces études étant mentionnées ci-dessous à titre d'exemples représentatifs.

Les données ont été retenues pour une présentation orale lors de la prochaine conférence annuelle 2022 sur les essais cliniques sur le SNC et les métastases cérébrales, organisée par la Society for Neuro-Oncology (SNO) et l'American Society for Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra à Toronto au Canada, les 12 et 13 août 2022.

Points essentiels

Chaque année, aux États-Unis, environ 200 000 patients atteints de cancer développent des métastases cérébrales. Les métastases cérébrales sont généralement très difficiles à traiter et sont associées à un mauvais pronostic. La radiothérapie reste le pilier de la gestion clinique.





Le Dr Jonathan Yang, directeur du service des maladies métastatiques du département de radio-oncologie du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, est le principal instigateur de cet essai clinique qui examine l'association du paxalisib à une radiothérapie du cerveau entier pour les patients atteints de métastases cérébrales (NCT04192981). L'essai est conçu en deux étapes : une étape initiale exploratoire et une étape d'expansion confirmatoire.





9 des 12 patients de la phase initiale étaient éligibles pour l'évaluation de l'efficacité. Les 9 patients ont présenté une réponse complète ou partielle selon les critères RANO-BM, ce qui représente un ORR de 100 %.





Les patients présentaient un éventail de tumeurs primaires, le cancer du sein étant le plus fréquent (environ un tiers des patients).





Le profil d'innocuité du paxalisib en combinaison était largement conforme au résultat obtenu en monothérapie lors d'autres essais cliniques, et une dose maximale tolérée (DMT) de 45 mg par jour en combinaison avec la radiothérapie a été confirmée.





Le recrutement de la phase d'expansion a déjà commencé, avec pour objectif de recruter 12 patients supplémentaires.

Le Dr James Garner, PDG de Kazia, a commenté : « Nous sommes encouragés par ces données et par le bénéfice potentiel qu'elles représentent pour ce groupe de patients conséquent ayant de grands besoins. La radiothérapie est une composante omniprésente du paradigme de traitement des métastases cérébrales, toutefois, les cas de résistance sont fréquents. L'étude du Dr Yang a montré des signes très prometteurs selon lesquels le paxalisib pourrait contribuer à dynamiser l'effet de la radiothérapie. Nous avons également récemment appris que l'étude Alliance en cours sur les métastases cérébrales était passée à un stade d'expansion de la cohorte pour le cancer du sein ; cela représente donc maintenant le deuxième signal positif pour le paxalisib dans les métastases cérébrales, ce qui, selon nous, représente de plus en plus une opportunité très prometteuse pour le produit candidat. »

Métastases cérébrales :

On estime que jusqu'à 20 % de tous les patients atteints de cancer développeront des métastases cérébrales (des tumeurs secondaires dans le système nerveux central). Les tumeurs primaires les plus courantes qui se propagent au cerveau sont celles des poumons, des seins, du cancer colorectal, le mélanome et le carcinome des cellules rénales. La survie globale médiane des patients diagnostiqués avec des métastases cérébrales varie de 2,3 à 7,7 mois.[1] On estime qu'environ 200 000 patients reçoivent un diagnostic de métastases cérébrales chaque année rien qu'aux États-Unis.[2]

La radiothérapie est le pilier du traitement des métastases cérébrales, et consiste généralement en une radiochirurgie stéréotaxique (SRS) ou une radiothérapie du cerveau entier (WBRT) ou encore une combinaison des deux. L'efficacité de la WBRT diffère selon le type de tumeur et le nombre et le volume des métastases cérébrales, mais plusieurs publications récentes font état de taux de réponse globale de 20 à 45 %.

Justification et conception de l'étude clinique

Les recherches du Dr Yang et des autres chercheurs ont montré que l'activation de la voie PI3K est courante dans les métastases cérébrales, même dans certains cas où elle n'est pas présente dans la tumeur primaire. De plus, l'activation de la voie PI3K semble être induite par la radiothérapie et peut entraîner une résistance de la tumeur à la radiothérapie. Ces observations justifient amplement de tester l'association d'un inhibiteur de la PI3K pénétrant dans le cerveau et de la radiothérapie.

Cette étude de phase I est un essai prospectif à un seul groupe comprenant des patients atteints de métastases cérébrales ou de métastases leptomeningées provenant de n'importe quelle tumeur primaire. L'objectif principal est l'innocuité et la tolérabilité. Au départ, tous les patients présentent des mutations de la voie PI3K. La première étape de l'étude est destinée à établir la MTD du paxalisib en association avec la WBRT et à caractériser l'innocuité et la tolérabilité. La deuxième étape vise à obtenir des signaux de confirmation de l'efficacité, avec pour objectif de recruter 12 patients supplémentaires.

Étapes suivantes

Le recrutement pour la deuxième étape de l'étude est déjà en cours, et nous estimons actuellement que les données préliminaires de la deuxième partie de l'essai clinique de phase I seront disponibles en 2023.

En temps voulu, Kazia entend discuter des données émergentes de cette étude ainsi que d'autres recherches sur les métastases cérébrales avec ses conseillers scientifiques et ses consultants en réglementation, avec une consultation potentielle de la FDA.

Résumé de l'extrait

Séance 2 : Approches multimodales pour les tumeurs cérébrales primaires et secondaires

Intervenants invités et résumés oraux

Vendredi 12 août 2022

de 11h00 -à 13h00

Résumé MMAP-05 - Étude de phase I sur l'association du paxalisib et de la radiothérapie chez des patients atteints de métastases cérébrales de tumeurs solides ou de métastases leptoméningées présentant des mutations de la voie PI3K : résultats de la phase d'escalade de dose (NCT04192981) ; Auteur principal : Dr T Jonathan Yang, docteur en médecine ; Établissement : Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

La publication de ce document à l'ASX a été autorisée par James Garner, directeur général, administrateur délégué.

[1] AS Achrol et al. (2019) Nat Rev Disease Primers 5(5):1-26 [2] DA Hardesty & P Nakaji (2016) Front Surg. 3(30)

