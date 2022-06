KCGI 2022 bianual da Bitget termina com cerca de cinco mil traders

SINGAPURA, 14 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Bitget, plataforma líder mundial de social trading e copy trading, tem o prazer de anunciar que a King's Cup Global Invitational (KCGI) 2022, sua competição bianual global de negociação de futuros de criptomoedas, terminou com um total de 4.754 entusiastas de trading que participaram da competição.

A competição KCGI é dividida em Competição Individual e Batalha em Equipe, na qual os participantes têm a oportunidade de dividir uma premiação de 200 BTC, que era de 200 BTC na edição de 2021. Na Competição Individual, os traders podem competir pelo título de maior vencedor tanto pelo lucro quanto pela proporção lucro/prejuízo. Com habilidades de trading excepcionais e conhecimentos precisos, o trader vencedor triunfou nesses dois campos de batalha com um lucro total de 819.906,47 USDT e uma proporção lucro/prejuízo de 82.689,36%, superando muito o segundo colocado, com diferenças consideráveis.

"A competição KCGI chegou ao final com grande sucesso, graças ao entusiasmo de nossos participantes e ao apoio fenomenal de nossa comunidade. Como uma exchange líder global de derivativos, a Bitget tem a honra de oferecer uma plataforma para que traders experientes demonstrem suas competências e novos traders aprimorem suas habilidades. É um lugar para competir e também para aprender e crescer para diferentes tipos de traders", disse Gracy Chen, diretora administrativa da Bitget.

Ela ainda acrescentou: "Com o talento e a paixão dos traders, eventos desse tipo possibilitarão uma melhor compreensão dos investimentos em criptomoedas e impulsionarão a adoção do trading de derivativos de criptomoedas."

A primeira edição da KCGI foi no final de 2021, e a competição continuou a receber atenção significativa da comunidade Bitget. O período de inscrições dessa última foi prorrogado para dar as boas-vindas a mais participantes pela imensa resposta desde seu lançamento. Como parceira oficial de criptomoedas da Juventus, um gigante do futebol italiano com mais de 120 anos de história, do Galatasaray, o antigo e importante clube de futebol da Turquia, além dos times de e-sports Professional Gamers League (PGL) e Team Spirit, o segundo time da Europa Oriental a se tornar campeão The International, ao mesmo tempo que conquistou a maior premiação da história dos e-sports, no valor de USD 18 milhões, a Bitget está na vanguarda do fortalecimento do movimento blockchain, com o apoio dos mundos das criptomoedas, dos esportes e do gaming. Daqui em diante, a Bitget continuará a lançar iniciativas de trading inovadoras, e também rentáveis, combinando o conceito do gaming e das criptomoedas, para nossos estimados usuários do mundo todo.

