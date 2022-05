KCGI 2022 da Bitget começa oficialmente com prazo de inscrição prolongado

Mais de três mil usuários inscritos e um maior conjunto de prêmios de 200 BTC

SINGAPURA, 23 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Bitget, exchange líder global de derivativos, anunciou hoje que sua competição bianual de trading, a King's Cup Global Invitational (KCGI), começou oficialmente. Em virtude da resposta impressionante desde seu lançamento, o prazo de inscrição foi prolongado. A competição terá início às 10h (UTC+8) do dia 20 de maio, mas os participantes poderão continuar a se inscrever das 10h (UTC+8) do dia 20 de maio às 10h (UTC+8) de 24 de maio. A KCGI 2022 terminará oficialmente às 10h (UTC+8) do dia 10 de junho.

Quando as inscrições para a KCGI 2022 foram abertas oficialmente em 9 de maio, foi registrado um número recorde de 500 inscritos, o que significa uma resposta positiva para o tão aguardado retorno da competição de trading para a comunidade Bitget. Até o momento, foram registrados mais de três mil inscritos, representando um aumento de 500% desde o dia do lançamento. Diante de uma resposta tão impressionante da comunidade e após o aumento na popularidade do ano passado, o prazo de inscrição foi estendido em quatro dias, até 24 de maio.

Ao comentar sobre o início oficial da competição, Sandra Lou, CEO da Bitget, disse: "Aproveitando a crescente influência das competições de trading, bem como a realização bem-sucedida da KCGI, daremos continuidade a nossos esforços de apresentar iniciativas mais recompensadoras e interessantes para nossos usuários participarem. E o mais importante, esperamos oferecer mais opções a nossos usuários que buscam diversificar seu portfólio de investimentos.

Sandra ainda acrescentou: "Estamos extremamente entusiasmados em ver a resposta impressionante dos usuários durante a rodada inicial de inscrições. Com essa atitude sem precedentes de prolongar o prazo, estamos ansiosos para ver a competição se desenrolar. Que comecem os jogos!"

Para mais informações sobre a KCGI, acesse https://www.bitget.com/en/kcgi/spring/2022

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é uma das exchanges de criptomoedas líderes mundiais. Atendendo atualmente a mais de dois milhões de usuários em mais de 50 países do mundo, a Bitget acelerou sua missão de promover as finanças descentralizadas em 2021. A plataforma já se tornou uma das maiores exchanges de criptomoedas e derivativos do mundo e está classificada entre as cinco primeiras do mundo pela CoinMarketCap e CoinGecko para trading de derivativos por volume.

FONTE Bitget

SOURCE Bitget