Kebony récolte 30 millions d'euros à l'occasion d'une levée de fonds menée par Jolt Capital et Lightrock

OSLO, Norvège, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Kebony, leader des technologies de modification du bois respectueuses de l'environnement, annonce ce jour avoir récolté 30 millions d'euros à l'occasion d'une levée de fonds menée par Jolt Capital et Lightrock. Kebony s'est donné pour mission de réduire les émissions de CO 2 et la déforestation tropicale grâce à ses techniques brevetées de modification du bois, qui permettent de produire du bois de grande qualité dans le respect de l'environnement.

Le secteur du bâtiment est en plein bouleversement : il se voit contraint de trouver de meilleurs matériaux, plus verts et plus sûrs, à substituer aux matériaux de construction classiques que sont le béton et l'acier, d'importants émetteurs de CO 2 à l'échelle mondiale. On s'attend par ailleurs à ce que l'énorme marché actuel des bois tropicaux cède sa place, à terme, au bois amélioré, afin de protéger la biodiversité et de combattre la déforestation tropicale.

La technologie Kebony® transforme de façon permanente des essences durables, comme le pin, en bois Kebony aux propriétés comparables (voire, dans certains cas, supérieures) à celles des bois tropicaux, durs et précieux. Ce processus unique et respectueux de l'environnement est également une meilleure alternative aux méthodes traditionnelles de traitement du bois, qui font appel à l'imprégnation à l'aide d'agents de protection du bois.



En première ligne de cette levée de fonds, d'un montant de 30 millions d'euros, se trouvent Jolt Capital et Lightrock, qui rejoignent les actionnaires de longue date de Kebony et sont désormais représentés à son conseil d'administration. Cette injection de capital va permettre de stimuler et de développer les projets de croissance de Kebony sur ses principaux marchés que sont l'Europe et les États-Unis. Grâce aux fonds levés, Kebony va pouvoir continuer à se développer sur un marché de 3 milliards d'euros, et tirer profit des tendances lourdes de fond propices à la fabrication de matériaux durables pour les secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle.

« Kebony produit le bois le plus esthétique et le plus écologique du marché : un bois d'une qualité exceptionnelle, respectueux de l'environnement et abordable. Afin d'exploiter tout le potentiel qu'offrent les technologies du bois amélioré, nous sommes fiers d'annoncer que Kebony compte désormais Jolt Capital et Lightrock parmi ses investisseurs », a déclaré Norman Willemsen, PDG de Kebony.

« Jolt Capital s'intéresse fortement aux entreprises utilisant la science des matériaux et qui tirent profit de leurs technologies brevetées pour concevoir des produits durables. Kebony est de cette trempe, avec plus de 20 ans de R&D dans les technologies du bois à son actif, et un processus éprouvé qui confère aux bois tendres cultivés les propriétés qui font le succès des bois tropicaux durs. Nous sommes ravis de financer le développement de ses sites de production en Europe, afin de soutenir sa croissance vigoureuse et de proposer une alternative à la déforestation des forêts tropicales », affirme Antoine Trannoy, Managing Partner chez Jolt Capital.

« Kebony occupe une place de choix dans la course à la décarbonation de notre monde, et ambitionne de devenir le numéro 1 des technologies de modification du bois. Il nous tarde d'aider l'entreprise à mettre en œuvre sa stratégie de croissance, à passer à une échelle opérationnelle supérieure et fort prometteuse, et à poursuivre sa solide trajectoire de croissance », a déclaré Kevin Bone, Partner chez Lightrock.

« La transformation de l'entreprise, menée à bien par la nouvelle équipe de direction, est une réussite. Grâce au soutien de nos nouveaux investisseurs de haut vol, Kebony va jouir d'une meilleure flexibilité financière et ainsi pouvoir accélérer sa croissance, consolider sa feuille de route de développement technologique et envisager de nouvelles acquisitions. L'arrivée de Didier Roux et de Rebekah Braswell au conseil d'administration va renforcer la capacité d'expansion et la scalabilité de Kebony. Si l'on y ajoute la proposition de vente unique de la société et sa croissance à deux chiffres, tous les ingrédients nous semblent réunis pour que Kebony libère le plein potentiel du bois durable et amélioré », estime Cornelius Walter, fraîchement nommé président du conseil d'administration.

« Kebony a vu ses recettes croître de 23 % au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020, avec un très bon excédent brut d'exploitation. Le chiffre d'affaires avait déjà connu une croissance de 26 % par rapport à l'année précédente, accompagnée d'une amélioration de l'EBE et portée par la stratégie d'expansion géographique de la société sur les marchés clés. Grâce à ce placement privé, Kebony va considérablement gagner en souplesse financière, et va pouvoir donner un coup de fouet à sa stratégie de croissance », affirme Thomas Vanholme, directeur financier de Kebony.

SOURCE Kebony