Kedrion Biopharma fait du shopping en Amérique du Nord

- La dernière acquisition fait partie de la stratégie de croissance mondiale

LUCCA, Italie, 7 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Kedrion Biopharma, l'une des plus grandes entreprises biopharmaceutiques du monde, renforce son portefeuille de produits et sa présence en Amérique du Nord avec un nouvel ensemble d'acquisitions d'entreprises.

La société italienne a annoncé un important accord d'achat d'actions avec Liminal BioSciences Inc, une société biopharmaceutique de stade clinique cotée sur le marché mondial du Nasdaq. L'entente vise l'achat de Prometic Bioproduction Inc, une usine de production située au Québec (la « première clôture »), et de Prometic Biotherapeutics Inc, qui détient la demande de licence biologique pour un médicament approuvé par la FDA pour traiter la déficience en plasminogène de type 1 (hypoplasminogénémie), une maladie systémique rare (la « seconde clôture »).

La clôture des différentes opérations sera soumise au respect de certaines conditions usuelles liées aux opérations. Lorsque toutes les conditions seront remplies, Kedrion Biopharma sera propriétaire des droits sur le médicament approuvé par la FDA.

Paolo Marcucci, président de Kedrion, a déclaré : « L'acquisition améliore notre empreinte mondiale et nous donne la possibilité d'aider les patients souffrant de cette maladie rare sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre groupe plus de 135 employés et de tirer parti de notre succès actuel sur le marché américain, aujourd'hui environ 40 % des revenus de notre groupe, sachant que le total de nos revenus représentent plus de 800 millions de dollars américains. »

Le nouvel accord avec Liminal intervient quelques semaines à peine après que Kedrion a eu clôturé un cycle de refinancement réussi à Dublin, où les investisseurs internationaux se sont emparés de plus de 400 millions d'euros d'obligations Kedrion dans le cadre d'un placement privé. Les banques BNP Paribas et J.P. Morgan AG ont agi en tant que teneurs de livres physiques et coordinateurs mondiaux associés dans le cadre de l'offre, et la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis et UniCredit Bank AG ont été co-teneurs de livres.

M. Marcucci s'est dit très satisfait des développements récents. Il a qualifié le placement obligataire de « signe de confiance du marché dans Kedrion ». Il a déclaré que la nouvelle acquisition d'entreprise « représentait une étape importante vers la stratégie de croissance internationale de l'entreprise ».

« En tant que l'une des plus grandes entreprises mondiales de biopharmacie dans le domaine des médicaments dérivés du plasma, nous sommes déterminés à mener des recherches médicales de pointe », a ajouté M. Marcucci. Il a cité le développement continu par Kedrion et son partenaire Kamada Ltd. d'une nouvelle immunoglobuline pour le traitement de la COVID-19, qui fait l'objet d'essais cliniques en Israël.

Kedrion compte plus de 2 500 employés dans le monde entier, a une présence commerciale dans 100 pays, et possède des usines en Italie, en Hongrie et aux États-Unis. Son siège est sis en Toscane. Sa filiale KEDPLASMA exploite des centres de collecte de plasma en Amérique du Nord.

