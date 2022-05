Kedrion Biopharma rachète 200 M€ de ses titres de dette qui arrivent à échéance en 2022

Paolo Marcucci, président exécutif de Kedrion, s'est dit satisfait des récents développements au sein du groupe, et du nouveau partenariat entre la famille Marcucci et Permira. « Ensemble, nous sommes prêts pour la croissance, nous sommes déterminés à faire des investissements et nous nous réjouissons à la perspective d'une expansion internationale importante dans un proche avenir, surtout en Amérique du Nord. » Marcucci a ajouté : « Je suis heureux que Kedrion aille dans la bonne direction. Grâce à un bilan solide et à un éventail de nouvelles opportunités de croissance, nous sommes désormais prêts à assumer notre nouveau rôle d'acteur international du secteur biopharmaceutique. »

En janvier dernier, Permira, la société de capital-investissement internationale, avait déclaré que les fonds conseillés par Permira avaient conclu un accord de partenariat avec les actionnaires existants de Kedrion (la famille Marcucci) pour acquérir et fusionner Kedrion et BPL en un seul groupe. Cette fusion donnera naissance à un acteur mondial de l'industrie des médicaments dérivés du plasma sanguin humain destinés à traiter les maladies rares et mortelles.

Kedrion, dont le siège est situé en Toscane, en Italie, apporte un vaste portefeuille de 21 produits et de plus de 600 autorisations de mise sur le marché à travers le monde. Kedrion a été créé en 2001, mais son enracinement dans l'industrie pharmaceutique italienne date des années 1960. Dirigé par plusieurs générations de la famille Marucci, Kedrion a fait évoluer ses racines italiennes pour devenir une plateforme mondiale intégrée verticalement avec une présence commerciale dans plus de 100 pays, dont 80% par vente directe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1808003/Kedrion_Biopharma.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1662083/Kedrion_Biopharma_Logo.jpg

