Kedrion Biopharma reconnue pour son innovation dans le traitement des maladies rares

FORT LEE, N.J., 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- Kedrion Biopharma, une société biopharmaceutique internationale spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits thérapeutiques dérivés du plasma utilisés dans le traitement de maladies rares et graves, a reçu le prix de l'innovation industrielle de la National Organization for Rare Disorders (NORD) pour RYPLAZIM®, le premier traitement approuvé par la FDA pour la déficience en plasminogène de type 1 (PLGD-1). Le produit a été développé par Prometic Bioproduction, filiale de Kedrion récemment acquise, à Laval, au Canada.

Les personnes atteintes de la PLGD-1 présentent une déficience en plasminogène. Cette protéine permet à l'organisme de décomposer les caillots de fibrine, qui interviennent dans les dernières étapes de la coagulation du sang. Cela entraîne l'accumulation de fibrine et conduit au développement de lésions sur les muqueuses de tout l'organisme.

Le prix a été remis dimanche lors des Rare Impact Awards de NORD, au Rock & Roll Hall of Fame de Cleveland (Ohio). Rebecca Bialas, présidente de la Plasminogen Deficiency Foundation, a remis le prix à Giorgio Masetti-Zannini, vice-président, directeur commercial régional pour les États-Unis de Kedrion Biopharma, qui a accepté le prix au nom de Kedrion Biopharma. « Nous remercions NORD pour cet honneur et pour tout le travail important qu'elle accomplit pour soutenir ceux qui souffrent de maladies et d'affections rares, a déclaré M. Masetti-Zannini. J'aimerais également témoigner une reconnaissance particulière à nos collègues de Prometic à Laval, au Canada, dont la créativité, le travail acharné et la persistance ont finalement abouti à ce traitement. »

Paolo Marcucci, président exécutif de Kedrion, s'est réjoui de cette reconnaissance: « Depuis notre création, nous nous sommes consacrés à la mission de soulager les personnes souffrant de maladies rares. Nos généreux donateurs nous offrent la possibilité de développer des thérapies qui changent la vie. Nous nous sommes lancés dans la quête spécifique de la mise au point d'un traitement contre la déficience en plasminogène il y a une quinzaine d'années ; aujourd'hui, nous acceptons ce prix avec une grande fierté ».

Rebecca Bialas, mère d'un enfant atteint de la PLGD-1, a déclaré : « Je suis tellement reconnaissante aux gens de Kedrion d'avoir épousé cette cause et de faire toutes les choses merveilleuses qu'ils font. Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je suis reconnaissant que cela se produise. Ce traitement nous a donné l'espoir d'un avenir pour nos enfants et les autres patients atteints de cette maladie. »

