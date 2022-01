KEENON Robotics apresenta linha completa de robôs de serviços na CES 2022

LAS VEGAS, 6 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A KEENON Robotics Co., Ltd. (KEENON Robotics), empresa líder mundial em robótica de serviços, apresentou a sua linha completa de produtos robóticos na Consumer Electronics Show (CES) 2022, que é realizada de 5 a­­­­­­­­­­­­­­­ 7 de janeiro em Las Vegas. Entre a linha completa de produtos robóticos versáteis e de alto desempenho da KEENON que chegam ao maior festival de tecnologia anual do mundo estão a série Delivery Robot, Hotel Robot, Hospitality Robot e Disinfection Robot, com sua próxima geração Delivery Robot T8 reunindo visitantes em todo o mundo pela primeira vez e atraindo grande atenção devido ao seu visual adorável, tecnologias avançadas e alto desempenho.