KEENON Robotics augmente sa part de marché et sa croissance

« La demande de robots de service, tels que les robots de livraison, connaît une croissance significative dans de nombreuses industries, notamment dans le secteur de la restauration », indique IDC. « Le secteur de la restauration est devenu l'une des industries les plus matures dans l'application des robots de service commerciaux, le marché affichant une tendance de croissance rapide au cours des deux dernières années. En 2021, la taille totale du marché des robots de service commerciaux dans le secteur de la restauration en Chine a atteint 84 millions de dollars US, soit une augmentation de plus de 110 % par rapport à l'année précédente, il s'agit d'une croissance significative. »

Can Cui, directeur de recherche chez IDC, a ajouté : « Le marché des robots de service commercial pour l'industrie de la restauration en Chine a connu une croissance rapide en 2021, une pénurie de main-d'œuvre et une politique nationale favorable ; établissant une tendance positive à long terme. Cependant, à court terme, le marché devenant plus mature et plus raffiné en termes d'opérations, de produits, d'équipes, de coûts et de services, la rentabilité s'améliorera à mesure que les développements dans la restauration s'étendront aux industries connexes et que l'expansion à l'étranger deviendra une direction clé pour le développement du marché. »

En tant qu'entreprise leader du secteur, KEENON Robotics dispose d'un avantage significatif en maintenant des niveaux de croissance élevés et en occupant près de 50 % des parts du marché national.

Grâce à des percées technologiques continues, KEENON Robotics entre dans l'ère de la croissance à grande vitesse

En tant que l'une des premières entreprises à explorer les scénarios d'application des robots commerciaux en Chine, KEENON Robotics a assisté à l'ensemble du processus d'application des robots de service commerciaux dans le secteur de la restauration depuis le début. Jusqu'à présent, la gamme innovante de robots de livraison de restauration T1, T2, T5, T6, T8 et plus a été adoptée par les partenaires de l'industrie. KEENON dispose déjà d'une riche gamme de produits capables de répondre à tous les besoins de restauration.

En 2021, les robots de service spécifiques à la restauration de KEENON Robotics ont explosé en popularité et en utilisation, avec près de 65 % des 100 plus grandes marques d'aliments et de boissons, telles que Haidilao Hotpot, Pizza Hut, Xiao NanGuo Restaurant, Grandma's House, etc., adoptant les produits de KEENON Robotics.

La même année, KEENON Robotics a réalisé le financement stratégique exclusif d'Alibaba et l'investissement de 200 millions de dollars du tour de table D dirigé par SoftBank Vision. L'entreprise a obtenu des résultats exceptionnels et a également été classée sur la liste des entreprises mondiales de la Hurun Global Unicorn Company au cours de l'année. Dans le même temps, la société s'est vue décerner le TOP 10 des meilleurs cas d'investissement dans la fabrication avancée par la liste annuelle CVINFO 2021.

Basée en Chine, explorant le monde entier, et continuant à promouvoir la popularisation de la technologie robotique

Actuellement, KEENON Robotics s'est lancé avec succès en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique, avec six grandes zones commerciales mondiales. Dans ces domaines, KEENON Robotics coopère avec de grandes entreprises multinationales locales sur le développement stratégique afin de continuer à soutenir le monde avec des robots de service commerciaux.

À l'avenir, KEENON Robotics continuera à augmenter ses investissements en R&D, à accélérer la croissance des canaux de distribution vers le marché mondial, à stimuler la transformation numérique et à améliorer l'efficacité. KEENON Robotics est également disposé à jouer un rôle de leader industriel en collaboration avec d'autres partenaires industriels pour repousser les limites de la science et de la technologie et promouvoir la popularisation et le développement de robots commerciaux, ce qui peut véritablement permettre à la technologie de révolutionner les vies.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842276/image_1.jpg

SOURCE Keenon Robotics Co., Ltd.