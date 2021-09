Keenon Robotics lève 200 millions ($) dans un financement de série D mené par Softbank Vision Fund 2

SHANGHAI, 16 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Keenon Robotics Co., Ltd, un leader dans le domaine de la robotique de service, a annoncé aujourd'hui un financement de série D de 200 millions de dollars, mené par Softbank Vision Fund 2*, suivi par CICC ALPHA et Prosperity7 Ventures (le fonds de croissance diversifié d'Aramco Ventures). Jusqu'à présent, ce tour de table est également le plus important dans le domaine des robots de service. China Renaissance est le conseiller financier exclusif de ce financement.

Fondée en 2010, Keenon est une société d'intelligence artificielle qui se consacre à la fourniture de solutions de livraison intelligentes à l'échelle mondiale. Ses technologies et ses produits de pointe sont rapidement devenus incontournables dans de nombreux secteurs tels que l'immobilier, les soins de santé et l'hôtellerie. Alors que le monde continue de chercher des moyens d'automatiser les processus afin de garantir la sécurité, l'efficacité et la productivité, les robots de service s'avèrent être une solution efficace aux besoins des entreprises.

Keenon utilisera ce financement pour « stimuler l'innovation par le biais de sa R&D interne afin de fournir de nouvelles applications efficaces et économiques, tout en faisant évoluer sa plateforme robotique actuelle par l'expansion sur de nouveaux marchés et l'identification de nouveaux prospects pour promouvoir la croissance et augmenter les revenus », a déclaté Tony Li, fondateur de Keenon Robotics.

Keenon a actuellement atteint les marchés d'Amérique, d'Europe, de Corée du Sud et de Singapour. En capitalisant sur les relations solides avec ses investisseurs, Keenon se concentre sur la création de valeur à long terme pour l'entreprise en explorant de nouveaux marchés, tendances et clients.

Kentaro Matsui, directeur général du groupe SoftBank, ancien associé directeur de SoftBank Investment Advisers, a déclaré : « Nous pensons que les solutions robotiques peuvent avoir un impact profond dans l'ensemble du secteur des services en aidant les flux de travail répétitifs et fastidieux. En utilisant l'IA et l'apprentissage automatique, combinés à des capacités de fabrication avancées, Keenon construit une robotique innovante pour aider à augmenter la productivité des restaurants, des hôtels et des hôpitaux en Chine et dans le monde. Nous sommes heureux de nous associer à Li Tong et à l'équipe de Keenon pour soutenir leur mission de mener la révolution de la livraison autonome intelligente. »

Maxwell Zhou, membre de l'équipe fondatrice et directeur général exécutif de CICC ALPHA a déclaré : L'épidémie de COVID-19 a considérablement changé la façon de communiquer. L'économie sans contact deviendra une tendance de développement importante dans l'ère post-épidémique. Avec la maturité continue des technologies de positionnement et de navigation telles que le SLAM laser et le SLAM visuel, les robots de services commerciaux représentés par les robots de livraison de nourriture vont connaître une explosion.

Keenon est profondément impliqué dans le secteur des robots de service commerciaux. En partant du scénario de livraison de nourriture, Keenon a progressivement étendu son application aux hôtels, aux KTV, aux hôpitaux et à d'autres scénarios, et élargit continuellement la portée de ses avantages de pointe. Nous sommes très optimistes quant aux perspectives de développement futur de Keenon Robotics.

Aysar Tayeb, directeur général exécutif de Prosperity7 Ventures, a déclaré : « L'intersection de l'automatisation traditionnelle et de l'IA débloque diverses nouvelles applications pour la robotique au-delà des tâches répétitives typiques. Keenon est à la pointe de l'intégration des robots dans le secteur des services, avec diverses applications intéressantes. Nous sommes impatients de soutenir l'introduction de ces robots en Arabie saoudite, et d'aider Keenon à étendre sa présence mondiale en croissance rapide. »

