KEHUA ocupou o quinto lugar no mercado global de UPS modulares

De acordo com o relatório Modular UPS Hardware Market Tracker-2020 Analysis ("Acompanhamento de mercado de hardware de UPS modulares-Análise 2020") publicado pela Omdia, a KEHUA ocupou o quinto lugar no mercado mundial, terceiro lugar no mercado latino-americano e asiático e o quarto lugar na Europa, Oriente Médio e África (EMEA).

Com vantagens como confiabilidade, flexibilidade e economia de energia, as UPS modulares estão se convertendo gradualmente no foco do mercado. Como destacado no relatório, a tecnologia de UPS modulares representa 12,2% do mercado de hardware das UPS. Estima-se que esta proporção chegue a 13,3% até 2024. Entre as nove principais entidades, a KEHUA é uma das três empresas que expandiram a sua presença no mercado.

O desempenho da KEHUA está baseado no investimento contínuo em P&D. A empresa fez vários avanços tecnológicos durante os últimos anos.

Em janeiro de 2021, a KEHUA lançou as primeiras unidade modulares de 125 kW a nível global, o que representa um novo nível de P&D para os UPS. Como uma marca de UPS líder a nível mundial, a empresa tem demonstrado uma forte influência em mais de 100 países e regiões.

Além disso, a KEHUA construiu sete centros de dados autônomos em cidades como Pequim, Xangai e Guangzhou, que abrangem uma área de mais de 23.000 m 2 com mais de 28.000 gabinetes.

Para se adaptar da melhor maneira à tendência de mercado das UPS modulares, a KEHUA continuará desenvolvendo tecnologia avançada e melhorando a sua competitividade tecnológica básica. Sustentando padrões rigorosos de segurança e confiabilidade, a KEHUA oferecerá soluções mais confiáveis, eficientes e de alta qualidade para a construção de IDC na era digital.

Sobre a KEHUA

A KEHUA, que foi fundada em 1988 e começou a cotizar na bolsa em 2010, é uma especialista líder em conversão de energia e mantém um compromisso de oferecer soluções de ponta em energia crítica, energia renovável e infraestrutura em nuvem. Seus negócios incluem UPS, inversores solares, armazenamento de energia, construção de IDC e O&M.

