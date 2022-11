Kehua se classe au cinquième rang mondial des fournisseurs d'onduleurs de stockage d'énergie en 2021

XIAMEN, Chine, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'institution internationale de recherche faisant autorité IHS Markit (qui fait maintenant partie de S&P Global) a annoncé les 10 premiers fournisseurs d'onduleurs de stockage d'énergie en 2021. Kehua, avec des expéditions remarquables d'onduleurs de stockage d'énergie, devient le numéro 5 des fournisseurs d'onduleurs de stockage d'énergie au niveau mondial. Ce classement témoigne de la croissance rapide de la présence de Kehua sur le marché des onduleurs de stockage d'énergie et affirme ses réalisations dans l'industrie des énergies renouvelables.

Malgré les pénuries de main-d'œuvre et les problèmes de chaîne d'approvisionnement associés au COVID-19 sur le marché mondial, Kehua ne laisse jamais les difficultés et les défis arrêter son engagement en faveur du développement durable mondial. La société dispose de 20 000m2 de surface de fabrication de 4 bases de fabrication, plus de 4 000 employés et une capacité de production solaire annuelle de 40 GW. Grâce à cette capacité de production remarquable, l'entreprise poursuit la mise en œuvre de ses projets à l'étranger, assurant ainsi la croissance ininterrompue des revenus issus des projets tout en contribuant de manière significative à l'augmentation du classement de l'entreprise sur la liste.

Le nouveau cycle mondial actuel de la révolution énergétique est encouragé, le modèle commercial des scénarios d'application du stockage de l'énergie arrive progressivement à maturité, et le stockage de l'énergie deviendra l'un des principaux facteurs d'influence de la transformation énergétique mondiale. En réponse à cette tendance de développement, Kehua attache une grande importance au marché du stockage de l'énergie et fait progresser son schéma stratégique, visant à saisir les opportunités de croissance et continuera à escorter la transition énergétique mondiale.

Ces dernières années, Kehua a progressé dans le domaine du stockage de l'énergie, fournissant des solutions ESS pour tous les scénarios, y compris les ESS résidentiels, les ESS C&I et les solutions pour les centrales électriques à grande échelle, laissant son excellente réputation dans le monde entier.

Le marché du stockage de l'énergie étant en pleine expansion, Kehua a également répondu aux besoins croissants en matière de stockage de l'énergie dans le secteur résidentiel. La série iStoragE, un ESS résidentiel tout-en-un lancé par Kehua en août de cette année, a récolté plus de 20 000 contrats d'approvisionnement pour un total de 390 Wh moins de trois mois après son lancement.

« PV+ESS pour l'avenir ». C'est le concept proposé par Kehua pour le segment des énergies renouvelables, exprimant la détermination de l'entreprise à faire des solutions intégrées PV et ESS son activité principale à long terme et à contribuer ainsi au développement durable du monde. Cet honneur est une reconnaissance du travail passé, et à l'avenir, Kehua continuera à fournir des solutions d'énergie renouvelable sûres et fiables et à se consacrer à la construction d'un monde plus vert avec les utilisateurs mondiaux.

À propos de Kehua

Fondé en 1988, Kehua est un fournisseur leader mondial de solutions d'énergie renouvelable, offrant des onduleurs PV et des solutions de systèmes de stockage d'énergie pour les services publics, C&I et les applications résidentielles. À ce jour, Kehua compte 21 GW d'installations PV et 2,6 GW d'installations de stockage d'énergie dans le monde. Avec 34 ans d'expérience dans l'industrie des énergies renouvelables, les produits de Kehua ont servi plus de 100 pays dans le monde. Pour l'instant, Kehua s'est classé parmi les 10 premières marques d'onduleurs solaires utilisés dans les projets financés par des prêts à terme (Bloomberg) et parmi les 5 premiers fournisseurs mondiaux d'onduleurs de stockage (IHS Markit). Kehua continuera à créer de l'énergie verte avec la force de la R&D et se dévouera pour permettre au monde de profiter d'une vie sans carbone en toute sécurité.

