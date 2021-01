Kellogg Europe nomme Miranda Prins Vice-présidente pour l'Europe continentale

Dans ses nouvelles fonctions, Miranda aura la responsabilité de diriger l'équipe d'Europe continentale dans un contexte sans précédent, avec pour objectifs prioritaires la croissance des trois secteurs d'activité de l'entreprise (céréales, barres de céréales et snacking salé), ainsi que le développement de la stratégie de responsabilité sociale et de bien-être de Kellogg, dans les différents pays d'Europe continentale, afin de répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs.

Miranda Prins a rejoint Kellogg Benelux en 2008 et s'est illustrée en tant que commerciale dans les domaines de la vente, de la gestion de marque et du développement des ventes sur plusieurs marchés. Elle a été promue directrice marketing pour la France et le Benelux en 2014, où elle a dirigé l'intégration de ces trois pays, en assurant une croissance significative des marques Extra et Trésor. En 2016, Miranda Prins est devenue directrice marketing pour Pringles et depuis juin 2019, elle a dirigé l'équipe de bout en bout en tant que vice-présidente de Pringles Europe, enregistrant une croissance à deux chiffres.

Miranda Prins a commencé sa carrière chez Reckitt Benckiser Belgique dans l'équipe de vente sur le terrain, puis a occupé différents postes dans les domaines de la vente et du marketing avant de rejoindre Kellogg. En tant que vice-présidente pour l'Europe continentale, Miranda Prins intègre l'équipe de direction européenne et rend compte directement à David Lawlor, président de Kellogg Europe.

M. Lawlor a salué cette nomination : « Nous nous réjouissons de la nomination de Miranda au poste de vice-présidente pour la région. Elle a un parcours exceptionnel et jouera désormais un rôle majeur dans la croissance du groupe en Europe continentale. Cette nomination est le reflet de la richesse des ressources managériales au sein de notre organisation régionale et de notre engagement à garantir une plus grande diversité, tant au niveau des sexes que des cultures, dans nos fonctions de direction ».

A l'annonce de sa nomination, Miranda Prins a déclaré « Passionnée par ce que nous faisons et ce que nous visons chez Kellogg, je suis ravie d'assumer ce nouveau rôle. J'y vois une occasion de veiller à ce que nos équipes soient dotées des moyens nécessaires pour soutenir la croissance de Kellogg en Europe continentale, tout en répondant aux besoins de nos consommateurs et de nos clients. Pour y parvenir, nous travaillerons de manière multifonctionnelle, vers les mêmes objectifs et encouragerons davantage l'implication, l'autonomie de nos salariés, en accord avec notre culture 'Make it Happen' ».

Miranda Prins est originaire de Groningen (nord des Pays-Bas) et a obtenu son diplôme en commerce international à l'université de Maastricht en 2002. Elle parle 6 langues, a vécu dans 5 pays différents et est mariée avec deux enfants.

A Zaventem, Luc Houben, General Manager Kellogg Benelux, se réjouit de la nomination de Miranda : « Miranda comprend parfaitement notre culture, autant aux Pays-Bas qu'en Belgique. C'est évidemment un atout formidable pour nous, au Benelux, puisque chaque marché est unique et nécessite une approche différente. Je suis convaincu que sa position nous aidera à contribuer au succès commercial de Kellogg Benelux au sein de l'Europe continentale ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1425735/Kelloggs_Prins.jpg

