BATTLE CREEK, Mich., 27 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Todos sabemos que el desayuno es una comida muy importante para las familias porque proporciona a los niños el combustible que necesitan para tener éxito. Sin embargo, en la actualidad, 1 de cada 8 niños estadounidenses pasa hambre. Es decir, 9 millones de niños se enfrentan a la inseguridad alimentaria, y para sus familias, puede ser desalentador tratar de conseguir un desayuno satisfactorio en la mesa. Por eso Kellogg, que desde hace tiempo se dedica a ayudar a las familias a prosperar, une fuerzas con la galardonada actriz, directora, defensora y madre Eva Longoria para ayudar a llevar el desayuno a los niños de todo el país.

Kellogg's® Se Une Con Eva Longoria Para Lanzar Breakfast For All Bundle (El Paquete Desayuno Para Todos) Para Ayudar A Combatir El Hambre Infantil

Juntos, por tiempo limitado, Kellogg y Longoria están ofreciendo Eva's Breakfast for All Bundle (el Paquete Desayuno para Todos de Eva). El paquete incluye una selección de los desayunos favoritos de Kellogg's, entre ellos: Kellogg's Frosted Flakes®, Kellogg's® Froot Loops, Kellogg's® Frosted Mini-Wheats, Pop-Tarts®, Kellogg's Nutri-Grain® y Eggo®i. Además, cada paquete incluye un artículo conmemorativo firmado por Longoria y presentado en un estuche protector. Por cada paquete comprado, Kellogg donará 1.000 dólares a No Kid Hungry (hasta 100.000 dólaresii).

"Como madre, es difícil imaginar que millones de niños en Estados Unidos no tengan suficiente comida. Los padres tienen bastantes cosas de las que preocuparse: encontrar la próxima comida de su hijo no debería ser una de ellas", dijo Longoria. "Trabajar con Kellogg's y No Kid Hungry para marcar la diferencia en este tema ha sido muy gratificante y espero que nuestro esfuerzo colectivo alivie parte de la carga de las familias de todo el país."

Los padres y aficionados tendrán la oportunidad de comprar Eva's Breakfast for All Bundle en KelloggsBreakfastBundle.com por 25 dólares, gastos de envío incluidos, comenzando con una cantidad limitada a la venta el 22 de marzo, a las 8 a.m. ET. Los paquetes restantes estarán disponibles a partir del lunes 10 de abril a las 8 a.m. ET, hasta agotar existencias.

"Estamos comprometidos a ayudar a combatir el hambre infantil a través de nuestra larga asociación con No Kid Hungry, y hasta la fecha hemos llegado a 1.8 millones de niños y hemos ayudado a servir 194 millones de comidasiii", dijo Zion Doran, Director Principal de Promociones Integradas y Asociaciones de Kellogg. "Estamos muy contentos de asociarnos con Eva Longoria para ayudar a continuar nuestra misión y dar a los padres y aficionados de todo el país la oportunidad de apoyar a No Kid Hungry con los productos de desayuno favoritos de su familia. Juntos, podemos ayudar a llevar el desayuno a todos los niños".

¿Quieres más formas de ayudar? Desde ahora hasta el 9 de mayo, busca cajas especialmente marcadas de Breakfast for All de Kellogg's en los supermercados de todo el país. Por cada artículo de Breakfast for All que compres y envíes el recibo, Kellogg te dará un cupón de 5 dólares para tu familia, y Kellogg donará 5 dólares a No Kid Hungryiv.

Acerca de No Kid Hungry

Ningún niño debería pasar hambre en los Estados Unidos. Pero millones de niños en Estados Unidos pasan hambre. No Kid Hungry trabaja para acabar con el hambre infantil ayudando a poner en marcha y mejorar programas que proporcionen a todos los niños los alimentos saludables que necesitan para prosperar. Es un problema que sabemos cómo resolver. No Kid Hungry es una campaña de Share Our Strength, una organización comprometida con la erradicación del hambre y la pobreza. Únete a nosotros en NoKidHungry.org.

Acerca de Kellogg Company

En Kellogg Company (NYSE: K), nuestra visión es un mundo bueno y justo en el que las personas no sólo se alimenten, sino que se sientan realizadas. Estamos creando días mejores y un lugar en la mesa para todos a través de nuestras marcas de alimentos de confianza. Nuestras queridas marcas incluyen Pringles®, Cheez-It®, Special K®, Kellogg's Frosted Flakes®, Pop-Tarts®, Kellogg's Corn Flakes®, Rice Krispies®, Eggo®, Mini-Wheats®, Kashi®, RXBAR®, MorningStar Farms® y más. Las ventas netas en 2022 superaron los 15.300 millones de dólares, y se componen principalmente de aperitivos (snacks) y alimentos precocinados como cereales, alimentos congelados y fideos. Como parte de nuestra estrategia Kellogg's™ Better Days PromiseESG, estamos abordando los asuntos interconectados del bienestar, el clima y la seguridad alimentaria, creando Better Days (mejores días) para 3.000 millones de personas a finales de 2030. Visita www.KelloggCompany.com.

i Cupón de hasta $5 de descuento que puede ser usado para un Eggo® gratis o uno de tus otros productos favoritos de desayuno de Kellogg's.

ii Con cada compra de un Eva's Breakfast Bundle de Kellogg's entre el 21/3/23 y el 9/5/23 (hasta agotar existencias), Kellogg donará 1.000 dólares a No Kid Hungry, un mínimo de 50.000 dólares - un máximo de 100.000 dólares. Para más información, visita KelloggsBreakfastBundle.com.

iii No Kid Hungry no proporciona comidas individuales; las donaciones ayudan a apoyar programas que alimentan a los niños. Más información en NoKidHungry.org/OneDollar.

iv Kellogg dona $5 por compra a No Kid Hungry con la carga de recibos de la promoción Kellogg's® Breakfast for All. Donación mínimas de 50.000 dólares – máximas de 250.000 dólares. Aplicable a compras realizadas entre el 2/6/23 - 5/9/23. Debe cargarse en un plazo de 30 días. Para más información, visita www.BreakfastforAll.com.

