KellyOCG nomme Adelle Harrington au poste de vice-présidente EMEA pour les solutions MSP et Adjacent Workforce afin de soutenir sa croissance dans la région

Harrington dirigera le développement de stratégies de recrutement intégrées qui aideront les clients de KellyOCG à obtenir des résultats commerciaux

LONDRES, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- KellyOCG, le groupe d'externalisation et de conseil de Kelly, a nommé Adelle Harrington au poste de vice-présidente, EMEA, pour les solutions Fournisseurs de services gérés (MSP) et Adjacent Workforce de KellyOCG, y compris le cahier des charges, le recrutement direct et le conseil. Elle rendra compte à la présidente de KellyOCG, Tammy Browning, et sera membre de l'équipe de direction de l'unité commerciale.

Adelle Harrington, vice president, EMEA for KellyOCG Managed Service Provider and adjacent workforce solutions, including Statement of Work, Direct Sourcing, and Consulting.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Harrington travaillera avec les clients de KellyOCG pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion des talents à long terme, plus intégrées et plus intelligentes, qui optimisent les performances organisationnelles et améliorent l'agilité de l'entreprise en tirant parti d'une gamme de solutions de main-d'œuvre technologique et de travailleurs hautement qualifiés issus de l'ensemble du paysage des talents.

« "Aider nos clients de la région EMEA à relever leurs défis en matière de main-d'œuvre et étendre notre présence régionale est une priorité absolue pour KellyOCG. Je suis convaincu qu'Adelle est le choix idéal pour mener à bien ces efforts, compte tenu de son expérience mondiale et de son orientation locale, de ses succès auprès des clients, de sa grande expertise en matière de solutions et de sa connaissance approfondie du marché local et mondial », a déclaré M. Browning.

Leader polyvalente avec plus de 19 ans d'expérience dans le secteur des solutions de main-d'œuvre, Mme Harrington a occupé des postes de direction dans les domaines des opérations, de la conception de solutions, du développement de produits, de la planification de la main-d'œuvre et des services de conseil dans les régions EMEA et APAC, avec une responsabilité mondiale. Plus récemment, elle était responsable de la pratique mondiale pour KellyOCG Consulting, travaillant avec les clients pour concevoir des stratégies de main-d'œuvre d'avenir permettant d'atteindre leurs objectifs commerciaux.

Mme Harrington a rejoint Kelly en 2003 en tant que consultante intérimaire, puis elle a rejoint l'APAC où elle a intégré l'activité d'externalisation. Elle y a géré plusieurs des premiers MSP de Kelly dans la région et a contribué à la mise en place de bureaux et d'équipes dans divers pays, renforçant ainsi la présence régionale de Kelly. Harrington est retournée en EMEA en 2009 pour gérer plusieurs programmes MSP mondiaux.

Déterminée à susciter le changement et à encourager l'innovation, Mme Harrington fait de l'adaptabilité une valeur essentielle pour son équipe et ses collègues dans l'environnement commercial actuel, qui évolue rapidement. Elle est certifiée « Professionnel de la main-d'œuvre temporaire » par Staffing Industry Analysts et « Planificateur stratégique de la main-d'œuvre » par le Human Capital Institute. Mme Harrington est également ceinture verte Lean Six Sigma et certifiée Kaizen Foundation and Practitioner.

« C'est un honneur pour moi de diriger l'équipe EMEA de KellyOCG à l'heure où nous aidons davantage de clients à réimaginer leurs stratégies de main-d'œuvre pour atteindre leurs objectifs commerciaux », a déclaré Harrington. « L'équipe EMEA de KellyOCG est un groupe d'experts doté de vastes connaissances et d'une grande expertise en matière de conception de solutions, de technologies et de gestion du changement. Ensemble, nous allons élever le niveau de ce que signifie être le fournisseur de choix en matière de stratégies de gestion intégrée des talents. »

Depuis près de 20 ans, KellyOCG plonge au cœur des problèmes de main-d'œuvre de ses clients de la région EMEA. Notre équipe de 160 experts issus de 29 pays se prête à des discussions ouvertes et honnêtes pour comprendre les véritables problèmes auxquels les clients sont confrontés. Que nos clients aient besoin d'un fournisseur de services gérés, d'une externalisation des processus de recrutement (RPO), d'une solution d'approvisionnement direct ou d'une solution connexe, notre équipe de conseillers de confiance, grâce à ses connaissances globales et à son expertise du marché local, concevra la solution de main-d'œuvre adéquate pour avoir le plus grand impact sur votre organisation.

À propos de KellyOCG®

KellyOCG met en relation les entreprises avec les personnes talentueuses dont elles ont besoin pour soutenir et développer leurs activités grâce à notre chaîne mondiale d'approvisionnement en talents inégalée et à nos solutions de pointe en matière de ressources humaines, notamment les services gérés (MSP) et l'externalisation des processus de recrutement (RPO). Nous combinons des décennies d'expérience dans le secteur des ressources humaines avec des connaissances exclusives et un intérêt constant pour la technologie afin de produire des programmes de classe mondiale qui répondent aux besoins uniques des entreprises en matière de ressources humaines et leur permettent de commencer leur parcours vers une gestion totale des talents. Notre capacité à anticiper les évolutions des solutions de gestion des talents nous pousse à remettre en question le statu quo, ce qui fait de nous un partenaire de confiance pour notre portefeuille de clients internationaux, qui couvre les principaux secteurs d'activité en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA. Rendez-vous sur le site kellyocg.com ou suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.

