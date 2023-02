KellyOCG nomme une responsable RPO, EMOA

Ekaterina Gorokhova stimulera la croissance continue de l'empreinte régionale des entreprises et leur portefeuille de clients

LONDRES, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- KellyOCG, le groupe d'externalisation et de consultation de Kelly, a nommé Ekaterina (Katya) Gorokhova au poste de vice-présidente et responsable des services professionnels d'impartition des processus de recrutement (RPO) pour sa région EMOA. Mme Gorokhova supervisera l'expansion continue de KellyOCG dans la région en établissant des partenariats avec les clients pour concevoir des solutions de RPO qui augmentent et améliorent leurs stratégies d'acquisition de talents pour les travailleurs à temps plein. Mme Gorokhova a déjà travaillé pour Kelly sur l'aspect recrutement de l'entreprise. Elle relève dans ses nouvelles fonctions de la présidente de KellyOCG, Tammy Browning.

Ekaterina Gorokhova, vice president and practice lead, KellyOCG EMEA Recruitment Process Outsourcing (RPO).

« Madame Gorokhova est une dirigeante exceptionnelle qui compte plus de deux décennies d'expérience dans le secteur et qui comprend vraiment les marchés du travail locaux et les défis liés à la main-d'œuvre de nos clients. Grâce à son leadership, à ses connaissances approfondies du secteur et à ses solides connaissances régionales, notre équipe RPO de la région EMOA est bien placée pour consulter les clients et les mettre en contact avec les meilleurs talents à temps plein », a déclaré Mme Browning.

Auparavant, Mme Gorokhova était vice-présidente, directrice générale nationale et chef de groupe pour la Russie, la Pologne et la Hongrie, et dirigeait le RPO et les méthodes de recrutement direct de Kelly. Elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'entreprise, notamment au titre de directrice nationale, Suède et directrice générale de Kelly responsable des opérations, des performances financières, de la croissance des activités, ainsi que du recrutement et du maintien en poste dans la région EMOA. Mme Gorokhova a rejoint Kelly en tant que directrice de succursale, après avoir occupé divers postes à la gestion des ventes au sein d'une organisation mondiale de biens de consommation.

« C'est un grand honneur de diriger l'équipe RPO, EMOA, alors que nous continuons d'offrir une valeur considérable à nos clients en les aidant à relever les défis dans le contexte complexe des talents, a déclaré Mme Gorokhova. Je suis heureuse de rejoindre une équipe s'étendant sur plusieurs pays d'experts en solutions qui ont contribué de façon importante à notre croissance. J'ai hâte de collaborer avec l'équipe pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance au cours de l'année à venir. »

Mme Gorokhova a eu l'honneur de figurer sur la liste de Staffing Industry Analysts en tant que « Global Power 150 Women in Staffing » en 2019 et « Global Power 100 » en 2017. Elle a été directrice générale de l'Association of Private Employment Agencies (APEA), qui a reçu, sous sa direction, un prix pour son travail exceptionnel de la part de la World Employment Confederation.

Diplômée de l'Institut polytechnique de Leningrad avec un master en sciences techniques, elle a poursuivi son parcours académique avec des études en gestion à l'Université de Chicago dans un programme conjoint avec l'Instituto de Empresa (Espagne).

Les services RPO mondiaux de KellyOCG reposent sur plus de 75 ans de connaissances et d'expertise dans le marché des RH et de l'acquisition de talents. L'équipe RPO de la région EMOA, composée de plus de 150 professionnels permanents, offre des programmes de RPO modulaires ou à cycle complet dans 18 pays. Que les clients soient à la recherche de talents dans leur pays ou à l'étranger, notre équipe parle couramment 22 langues, ce qui lui permet de mettre les clients en contact avec les talents dont ils ont besoin pour être concurrentiels. KellyOCG a un engagement de longue date à l'égard du leadership dans le secteur des RPO, ce qui lui a valu de recevoir le statut de « Star Performer » (« vedette ») dans le cadre de l'évaluation PEAK Matrix 2022 des services RPO mondiaux d'Everest Group et une reconnaissance dans le cadre de l'évaluation de la satisfaction de la clientèle par HRO Today Baker's Dozen dans la catégorie des moyennes entreprises fournisseurs de RPO.

À propos de KellyOCG®

KellyOCG met en relation les entreprises avec les personnes talentueuses dont elles ont besoin pour soutenir et développer leurs activités grâce à notre chaîne mondiale d'approvisionnement en talents inégalée et à nos solutions de pointe en matière de ressources humaines, notamment les services gérés (MSP) et l'externalisation des processus de recrutement (RPO). Nous combinons des décennies d'expérience dans le secteur des ressources humaines avec des connaissances exclusives et un intérêt constant pour la technologie afin de produire des programmes de classe mondiale qui répondent aux besoins uniques des entreprises en matière de ressources humaines et leur permettent de commencer leur parcours vers une gestion totale des talents. Notre capacité à anticiper les évolutions des solutions de gestion des talents nous pousse à remettre en question le statu quo, ce qui fait de nous un partenaire de confiance pour notre portefeuille de clients internationaux, qui couvre les principaux secteurs d'activité en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans la région EMOA. Rendez-vous sur le site kellyocg.com ou suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.

