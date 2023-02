Kemiex se une a investidores estratégicos para acelerar comércio digital e análise de matérias-primas e produtos químicos

A Kemiex garantiu investimentos de capital do setor de investimentos estratégicos do CME Group, da CME Ventures, da empresa global de dados e análises, a DTN, bem como da empresa familiar Wille Finance. Os investidores acrescentam amplos recursos e contatos para o comércio de commodities, a gestão de riscos e dados.

Os investidores são líderes globais em comércio e dados, e facilitam o crescimento rentável da Kemiex.

O capital é implementado para aprimorar a tecnologia e expandir o escopo do produto para além de nutrição e saúde

Juntos, os investidores ajudarão a Kemiex a acelerar sua entrada no mercado por meio de sua extensa rede de contatos nos setores de agricultura, produtos químicos e outras matérias-primas fisicamente comercializadas.

ZURIQUE, Suíça, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Kemiex AG, fornecedora especializada, e em rápido crescimento, de plataformas de compras, vendas e inteligência de matérias-primas físicas, assegurou financiamento de investimentos da CME Ventures, DTN e Wille Finance. Os detalhes do aumento de capital autorizado não foram divulgados.

Co-founders of Kemiex, Pau Franquet and Oriol Saludes

A combinação de capital e recursos ajudará a Kemiex a elevar rapidamente seu centro de comércio global a uma solução institucional de nível corporativo. A Kemiex planeja aprimorar seus aplicativos e plataformas White Label para aquisição, vendas e análises de matérias-primas com o objetivo de facilitar a gestão de comércio e riscos para os clientes, ajudando-os a resolver desafios complexos, como a pegada de carbono do produto (PCF) e os relatórios de GEE.

O financiamento do investimento permitirá que a Kemiex explore novos recursos, bem como outras expertises financeiras, de distribuição, engenharia de dados e análises para acelerar ainda mais o crescimento. A Kemiex também expandirá a cobertura de produtos para além da nutrição humana e animal e dos ingredientes de saúde para incluir agroquímicos e outras substâncias químicas e matérias-primas.

Pau Franquet, CEO e cofundador da Kemiex: "Temos o prazer de receber nossos novos acionistas estratégicos para institucionalizar e intensificar ainda mais nossa estratégia no fornecimento de soluções significativas e independentes de comércio e inteligência para nutrição, produtos químicos e outros mercados de matérias-primas no mundo todo. Nossos clientes se beneficiarão de tecnologia, dados e oportunidades de negócios melhores".

Owain Johnson, diretor geral, diretor global de pesquisa e desenvolvimento de produtos, CME Group: "O mercado de B2B da Kemiex com foco vertical e tecnologia de negociação de pontos digitais para matérias-primas físicas oferece oportunidades interessantes na criação integrada para o fluxo de trabalho de índices, análises, distribuição de dados e gestão de riscos".

Marc Chesover, presidente e CEO da DTN: "A equipe da Kemiex mostrou um foco admirável na execução de sua visão de construir uma plataforma de comércio e informação disruptiva para nutrição animal, saúde e setores relacionados. Temos o prazer de apoiá-los por meio das sinergias que compartilhamos no setor agrícola, bem como da experiência da DTN no desenvolvimento de plataformas sofisticadas de inteligência de commodities e cadeia de suprimentos a partir da perspectiva transacional e de dados".

Reto Hertler, diretor de capital privado e capital de risco da Wille Finance: "A Kemiex mostrou a capacidade de revolucionar uma cadeia de valor ineficiente do setor com tecnologia. Estamos muito felizes em nos unir à Kemiex para acelerar o crescimento e trazer nossa experiência no escalonamento de empresas".

