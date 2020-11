Kemp acquiert Flowmon pour la surveillance prédictive de la performance du réseau et pour la détection et la réponse aux menaces réseau

Le réseau est essentiel à l'expérience des applications, servant de source ultime de vérité pour le dépannage des perturbations des applications et la détection des cyberattaques sophistiquées. Kemp optimise l'expérience applicative avec une gestion intelligente du trafic, l'authentification et l'atténuation des attaques des applications web en ligne sur plus de 100 000 déploiements dans le monde entier. L'intégration avec la surveillance et le diagnostic complets de la performance réseau ( NPMD, Network Performance Monitoring and Diagnostics ) de Flowmon et la pile de solutions de détection et réponse aux menaces réseau ( NDR, Network Detection and Response ) étendra le contrôle global de l'expérience applicative pour les équipes réseau et sécurité en augmentant l'observabilité et en créant un pont entre les applications et le réseau.

« Nous sommes heureux d'étendre la valeur offerte aux clients dans les domaines de la sécurité des infrastructures, de l'observabilité des réseaux et de l'intervention automatisée en accueillant Flowmon dans la famille Kemp », a déclaré Ray Downes, PDG de Kemp Technologies. « L'expansion du portefeuille de Kemp, qui permettra d'inclure les solutions de Flowmon, offrira aux clients la combinaison idéale d'analyse de réseau, de détection préemptive des menaces et de prestation des services pour une expérience utilisateur et applicative optimale et ininterrompue. »

L'analyse du comportement et la détection des anomalies induites par l'apprentissage automatique ou machine learning (ML) de Flowmon permettent de détecter rapidement les exploits les plus subtils des acteurs malveillants avant qu'ils n'aient un impact négatif. L'intégration avec le proxy frontal, l'équilibrage de charge et le pare-feu des applications permet de créer des boucles de rétroaction et de correction fermées, étroitement intégrées, qui non seulement fournissent des informations de haute fidélité mais résolvent également la cause fondamentale des problèmes qui conduisent à la dégradation de l'expérience applicative.

Fondée en 2007, Flowmon se concentre sur les informations réseau exploitables qui permettent aux entreprises d'assurer la performance des réseaux et la sécurité de l'entreprise. Basée à Brno, en République tchèque, Flowmon dispose d'un canal mondial de distribution couvrant plus de 40 pays. La société compte plus de 1 200 clients dans le monde entier, dont AEGON, SEGA, Tieto, Raiffeisen Bank, Kia Motors, KBC et Orange, et est reconnue par Gartner dans les catégories NPMD et NDR.

« Nous nous sommes efforcés d'aider les équipes NetSecOps à protéger et à mieux comprendre leurs réseaux, et nous sommes ravis de faire équipe avec Kemp pour mettre nos capacités de renseignement réseau entre les mains d'un plus grand nombre de clients dans le monde », a déclaré Jiří Tobola, PDG et co-fondateur de Flowmon Networks. « Avec un plus grand nombre d'utilisateurs et d'applications distribuées, et l'utilisation croissante des clouds publics et privés, nous nous réjouissons à la perspective de jumeler nos solutions pour aider un plus grand nombre de clients à découvrir les menaces inconnues pour leur entreprise et à assurer la disponibilité continue de services critiques pour l'entreprise. »

Regardez la vidéo de Ray Downes, PDG de Kemp, et de Jiří Tobola, PDG de Flowmon, qui discutent de l'acquisition.

À propos de Flowmon

Flowmon crée un environnement numérique sûr et transparent dans le cadre duquel il est possible de régir les réseaux, quelles que soient leur complexité et leur nature. Grâce à l'apprentissage automatique, à l'heuristique et aux analyses avancées, les clients bénéficient de performances réseau améliorées et de risques réduits dans les environnements de cloud privé, de cloud public et de data center. En proposant un déploiement simplifié à n'importe quel type de réseau, une assistance de premier plan et des conseils sur les produits, Flowmon permet d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix dans l'industrie.

À propos de Kemp

Kemp alimente l'expérience applicative permanente dont les entreprises et les fournisseurs de services ont besoin pour réussir. Kemp a redéfini l'équilibrage de charge et la mise en place d'applications avec des déploiements plus simplifiés, des licences plus flexibles et un support technique de premier plan. Kemp propose le répartiteur de charge virtuel le plus populaire au monde, avec plus de 100 000 déploiements dans 138 pays. Prenez le contrôle de votre expérience applicative sur le site kemp.ax .

