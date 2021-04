Kemp ajoute une télémétrie réseau améliorée à l'équilibreur de charge

Face à la complexité croissante de l'infrastructure applicative d'aujourd'hui, façonnée par l'informatique périphérique et le cloud, la connaissance du réseau est le facteur clé d'un environnement applicatif sécurisé, sain et performant. Grâce aux statistiques améliorées de la télémétrie réseau et à la visualisation supplémentaire fournie par le collecteur Flowmon de Kemp, les clients peuvent identifier la cause profonde des problèmes émergents et déterminer facilement s'ils sont causés par l'application ou le réseau. Cela inclut des informations approfondies et exploitables sur le réseau qui permettent de détecter les problèmes à un stade précoce, avant toute escalade ou panne.

« Nous disposons d'une visibilité du réseau qui nous faisait défaut auparavant », a déclaré Masahiro Sato, directeur technique chez SEGA. « Par conséquent, nous pouvons identifier les causes des problèmes de réseau plus facilement qu'auparavant. La solution nous permet également de concevoir la capacité adéquate de notre réseau. »

« En combinant ces deux technologies complémentaires, nos clients sont les mieux à même d'offrir à leurs utilisateurs une expérience applicative permanente », a déclaré Jason Dover, vice-président de la stratégie produit de Kemp. « L'équilibrage des charges est un élément d'infrastructure nécessaire pour optimiser l'expérience des applications. L'extension de sa visibilité sur le trafic réseau permet aux professionnels de l'informatique de disposer d'une analyse approfondie des performances des applications et d'une surveillance proactive de la bande passante sur l'ensemble de la chaîne de livraison des applications. »

Le réseau comme source de vérité

Au cœur de l'amélioration de la télémétrie réseau se trouve l'ajout de la fonction d'équilibrage de charge Exportateur Flowmon NetFlow/IPFIX LoadMaster en tant que composant standard. Cela permet à Kemp de collecter des données télémétriques sur tout le trafic réseau qui passe par le LoadMaster et de les exporter vers un collecteur Flowmon de Kemp pour analyse et visualisation. En tirant parti du réseau et de la position privilégiée de l'équilibreur de charge, les clients ont accès à une source de données fiable et définitive qui leur permet de s'assurer de manière proactive que les applications essentielles à l'entreprise sont fournies dans des conditions optimales, qu'elles résident dans des locaux ou dans le cloud.

En plus d'un ensemble complet de fonctions NPMD, le collecteur Flowmon de Kemp offre des outils de détection et de réponse réseau (NDR) pour la chasse aux menaces du jour zéro, l'analyse automatisée de paquets et la surveillance approfondie des performances des applications.

En exploitant la télémétrie réseau avec le collecteur Flowmon de Kemp, les utilisateurs peuvent :

Obtenir une visibilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur des applications pour identifier les goulets d'étranglement, les mauvaises configurations et les problèmes de sécurité potentiels.

Surveiller l'expérience des utilisateurs et l'utilisation du réseau 24 heures sur 24 afin d'anticiper et de prendre en compte de manière proactive les congestionnements, la saturation de la ligne, etc.

Identifier la cause profonde des nouveaux problèmes d'application, de réseau et de sécurité grâce à une source unique et définitive de données fiables.

Améliorer la visibilité des performances et de la sécurité du réseau, ainsi que la capacité à répondre aux besoins des clients et aux problèmes de sécurité avant qu'ils ne soient détectés.

Autres ressources

À propos de Kemp

Kemp offre l'expérience applicative permanente et sécurisée que les entreprises et les fournisseurs de services demandent. Les solutions d'équilibrage de charge, de surveillance de la performance du réseau, de détection des menaces réseau et de réponse réseau à ces menaces apportent une valeur maximale grâce à des déploiements simplifiés, à des licences privilégiées et à un soutien technique haut de gamme. Kemp propose la solution d'expérience des applications la plus populaire au monde, avec plus de 100 000 déploiements dans 138 pays. Prenez le contrôle de votre expérience applicative sur le site kemp.ax.

Contact :

Aoife Malone

Directeur du marketing numérique

+44(0)7547 361450

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1481563/Kemp_Technologies.jpg

SOURCE Kemp Technologies