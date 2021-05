Kemp lance l'architecture Zero Trust pour simplifier l'accès aux applications sécurisées

L'augmentation du travail à domicile, du cloud hybride, du BYOD et de l'IoT brouille la frontière entre ce qui se trouve dans les locaux et ce qui se trouve au-delà du périmètre. Cela soulève de nouveaux défis concernant le maintien de la conformité et d'une posture de sécurité cohérente sans nuire à la facilité d'accès aux services pour les utilisateurs. Les organisations informatiques doivent répondre à l'expansion de la périphérie du réseau tout en trouvant des moyens fiables de fournir aux utilisateurs un accès sécurisé aux applications.

Les équilibreurs de charge comme moteurs de confiance zéro

En tant que principal point de terminaison des applications publiées, les équilibreurs de charge occupent une position optimale pour contribuer à un modèle complet de confiance zéro. L'architecture Kemp Zero Trust Access Gateway permet aux déploiements de Kemp LoadMaster de protéger les applications critiques en appliquant une orientation active du trafic en fonction de la localisation du client et du niveau de la zone de sécurité des services backend. L'accès au service est déterminé en fonction de caractéristiques telles que l'appartenance à un groupe de sécurité, le réseau source et les informations intégrées dans la communication HTTP. Un générateur de politiques basé sur l'API complète de Kemp permet la création et l'application automatisées et rationalisées des configurations ZTAG.

« La confiance zéro est l'avenir de l'accès aux applications et continue de gagner du terrain auprès des clients », a déclaré Jason Dover, vice-président de la stratégie produit chez Kemp. «Kemp tire parti de la position privilégiée de l'équilibreur de charge combinée à notre cadre d'automatisation extensible pour aider les clients à simplifier l'introduction d'un modèle de confiance zéro dans leur écosystème applicatif. »

Approche intégrée pour une confiance zéro

Étant donné qu'un client qui se connecte et qui semble sûr peut changer d'état s'il est compromis, il est essentiel de combiner l'accès et l'authentification initiaux avec une vérification continue au niveau des couches supérieures de la pile d'applications. Lorsqu'ils sont activés, le pare-feu d'application web (WAF) et le système de prévention des intrusions (IPS) intégrés de Kemp inspectent le trafic des clients authentifiés pour détecter les violations et empêcher les exploits des acteurs de la menace. L'intégration avec les sources de réputation IP permet d'éviter que des adversaires connus n'accèdent aux applications protégées.

Contrairement à d'autres approches de confiance zéro, Kemp offre l'avantage supplémentaire d'une télémétrie profonde du réseau qui permet d'obtenir des informations détaillées sur les services d'application protégés. Associé au portefeuille de produits de visibilité du réseau de Kemp, les opérateurs de réseau et de sécurité sont en mesure d'anticiper les problèmes de performance et de menace qui pourraient avoir un impact négatif sur l'expérience des applications.

Disponibilité

L'architecture Zero Trust Access Gateway de Kemp est disponible aujourd'hui dans l'ensemble. Pour en savoir plus et commencer une évaluation, veuillez consulter le site https://kemptechnologies.com/solutions/zero-trust-access-gateway/ .

À propos de Kemp

Kemp offre l'expérience applicative permanente et sécurisée que les entreprises et les fournisseurs de services demandent. Les solutions d'équilibrage de charge, de surveillance de la performance du réseau, de détection des menaces réseau et de réponse réseau à ces menaces apportent une valeur maximale grâce à des déploiements simplifiés, à des licences privilégiées et à un soutien technique haut de gamme. Kemp propose la solution d'expérience des applications la plus populaire au monde, avec plus de 100 000 déploiements dans 138 pays. Prenez le contrôle de votre expérience applicative sur le site kemp.ax .

Contact pour les médias

