Kemp remporte le prix du service client de l'année 2021

« Chez Kemp, nous nous efforçons continuellement d'offrir l'excellence dans notre service aux clients et nous sommes ravis de remporter le prix du service à la clientèle », a déclaré Justin Federico, directeur, Global Support & Services. « C'est toujours un honneur d'être reconnu pour nos efforts. Nous combinons une technologie innovante avec un support client de classe mondiale, et nous continuerons à ajouter de la valeur avec des fonctionnalités supplémentaires et de nouveaux produits pour aider à améliorer l'expérience d'application de nos clients. »

L'année dernière, Kemp LoadMaster a reçu la meilleure note dans la catégorie des Application Delivery Controllers et est la solution ADC la plus fréquemment évaluée par Gartner Peer Insights, TrustRadius et G2. Kemp a été nommé leader par G2 dans ses derniers rapports de l'automne 2021, et a reçu le prix TrustRadius Top Rated dans le domaine de l'équilibrage des charges, sur la base des avis de clients satisfaits.

Des produits et une assistance exceptionnels

« Mon expérience globale avec Kemp est qu'ils ont d'excellents produits avec des interfaces faciles à utiliser et un service et un support client de premier ordre. »

Chargeurs Kemp et support Excel en configuration globale complexe

« Les loadmasters de Kemp nous ont bien servi dans le passé pour l'équilibrage des charges et le reverse proxy. Nous avons rencontré un problème mais il était simplement dû à la configuration de notre application. Le service d'assistance de Kemp savait exactement quoi faire et nous a donné plusieurs moyens d'y remédier. »

Une entreprise formidable et un service à la clientèle encore meilleur !

« En tant qu'entreprise, nous utilisons les équilibreurs de charge Kemp depuis 5 ans. Cela inclut les implémentations matérielles et virtuelles. Le produit ne nous a jamais laissé tomber et le niveau d'assistance est inégalé. »

À propos de Kemp

Kemp offre l'expérience applicative permanente et sécurisée que les entreprises et les fournisseurs de services demandent. Les solutions d'équilibrage de charge, de surveillance de la performance du réseau, de détection des menaces réseau et de réponse réseau à ces menaces apportent une valeur maximale grâce à des déploiements simplifiés, à des licences privilégiées et à un soutien technique haut de gamme. Kemp propose la solution d'expérience des applications la plus populaire au monde, avec plus de 100 000 déploiements dans 138 pays. Prenez le contrôle de votre expérience applicative sur le site kemp.ax.

Contact presse

Aoife Malone

Kemp Technologies

[email protected]

+44(0)7547361450

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1674142/Kemp_Award.jpg

SOURCE Kemp Technologies