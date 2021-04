Kemp tritt der Microsoft Intelligent Security Association bei

Kemp LoadMaster jetzt mit Azure Active Directory integriert, um Single Sign On (SSO) sowohl in der Cloud als auch in Legacy-Anwendungen zu unterstützen

NEW YORK, 20. April 2021 /PRNewswire/ -- Für ein sicheres, immer verfügbares Anwendungserlebnis [AX] ist Kemp der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) beigetreten, einem Ökosystem unabhängiger Softwareanbieter, die ihre Lösungen integriert haben, um sich besser gegen die zunehmenden Cyberbedrohungen zu schützen.