Kempinski et NUO Hotels lancent un Roadshow en Chine pour présenter la diversité de leurs marques et de leurs services

BEIJING, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Du 24 au 27 juin, Kempinski Hotels, la plus ancienne marque d'hôtels de luxe d'Europe, en collaboration avec la marque de luxe chinoise contemporaine NUO Hotels, a organisé le 2024 Kempinski and NUO Hotels China Roadshow à Pékin et Shanghai. L'événement vise à présenter l'offre vaste et diversifiée du groupe, ainsi que ses services haut de gamme, réaffirmant l'engagement inébranlable de Kempinski et de NUO à améliorer l'expérience des clients en Chine.

La tournée de présentation a attiré la participation de 28 hôtels Kempinski, dont huit établissements hors de Chine, et de trois hôtels NUO. Amanda Elder, directrice commerciale de Kempinski, a déclaré : "La Chine joue un rôle central dans le plan stratégique mondial de Kempinski Hotels et constitue la pierre angulaire de nos efforts d'expansion et d'investissement. Notre engagement inébranlable est de fournir des services complets, attentionnés et exceptionnels à nos hôtes chinois. En outre, notre stratégie matricielle multimarques est conçue pour répondre aux besoins divers et personnalisés des voyageurs d'affaires sur le marché. Cette approche permet non seulement de consolider la position de notre marque, mais aussi de renforcer notre compétitivité sur le marché".

Kempinski, l'un des premiers groupes hôteliers internationaux à pénétrer le marché chinois, s'est implanté à Pékin en 1992 avec l'ouverture du Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Center (aujourd'hui Kempinski Hotel Beijing Yansha Center). En 2001, elle a créé une entreprise commune, Key International Hotel Management. En 32 ans de présence en Chine, Kempinski s'est profondément ancré dans le marché.

Par ailleurs, NUO, une marque chinoise haut de gamme, a fait de la culture locale son cœur de métier. Chaque nouvel emplacement est une nouvelle occasion pour NUO de réinterpréter et d'exprimer la culture chinoise unique d'une époque ou d'une région particulière. NUO s'est fermement engagée à diversifier son portefeuille dans les segments des hôtels d'affaires, des hôtels de vacances et des hôtels patrimoniaux, et complète actuellement cette offre avec trois hôtels à Pékin.

En avril 2024, Bristoria, une marque de Kempinski, a ouvert son premier hôtel à Yangzhou City, en Chine. Incarnant la philosophie de la simplicité et de la profondeur, Bristoria met l'accent sur une ambiance détendue et se consacre à offrir aux voyageurs une plateforme de services de premier ordre, à guichet unique, adaptée aux voyages d'affaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447221/Kempinski_Hotels_and_NUO_Hotels_Launch_China_Roadshow_to_Showcase_Diverse_Brands_and_Services.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447222/Kempinski_and_NUO_Hotels_Launch_China_Roadshow_to_Showcase_Diverse_Brands_and_Services.jpg