Kenlo lança garantia locatícia própria e já conta com mais de R$80 milhões de ativos

A expectativa é superar a marca de R$1 bilhão em ativos nos próximos 12 meses.

SAO PAULO, 7 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Kenlo, maior plataforma do mercado imobiliário do Brasil, com mais de 350.000 contratos e mais de 550.000 imóveis disponíveis para locação, lançou em fevereiro deste ano sua garantia locatícia própria, a Kenlo Garante, com o propósito de alavancar as receitas das imobiliárias e a meta de se tornar o maior provedor desse serviço no mercado de imóveis no Brasil.