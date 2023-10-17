KENNAMETAL НАЧИНАЕТ ТУРНЕ ПО СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Интерактивный тур позволяет продемонстрировать новейшие технологии непосредственно новым и существующим заказчикам

ПИТТСБУРГ, 17 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Стремясь доставлять инновационную инструментальную оснастку прямо к порогу заказчиков, компания Kennametal Inc. (NYSE: KMT) начинает общенациональное турне для демонстрации инструментальной оснастки в Северной Америке и охватит больше 20 рынков. Тур Kennametal для демонстрации металлорежущей инструментальной оснастки позволит существующим и потенциальным клиентам встретиться со специалистами компании и изучить инновационные решения, которые можно использовать в различных отраслях, например аэрокосмической или автомобилестроительной, в частности для производства электромобилей, чтобы добиться повышенной производительности и эффективности.

Kennametal's Metal Cutting Roadshow is driving innovation across the country. (PRNewsfoto/Kennametal)

«Мы с радостью поделимся этим опытом с нашими клиентами в Северной Америке, — сказал Санджай Чоуби (Sanjay Chowbey), президент сегмента металлорежущего инструмента компании Kennametal. — Мы разработали мобильное пространство для встреч и созидания производственников, к чему в компании Kennametal относятся с большим увлечением. Наш коллектив будет демонстрировать проверенные решения клиентам любых размеров и обсуждать возможные подходы для повышения производительности и оптимизации производственных показателей их цехов».

В рамках Тура для демонстрации металлорежущей оснастки мы продемонстрируем инструментальную оснастку компании Kennametal, которая используется инженерами НИОКР NASCAR для создания гоночных автомобилей следующего поколения. Недавно компания Kennametal объявила, что является партнером соревнований NASCAR и в рамках этой программы поставляет ведущий в отрасли ассортимент высокоточных металлорежущих решений для компании, специализирующейся на автоспорте.

В рамках рекламного тура по Северной Америке будет также представлена наиболее продаваемая инструментальная оснастка компании Kennametal и новейшие предложения для токарных, фрезерных, сверлильных и других станков с хорошо зарекомендовавшими себя решениями для различных задач и конечных рынков, в том числе автомобилестроения (электромобили), аэрокосмической и медицинской отраслей, машиностроения и энергетики. В том числе будут продемонстрированы инструментальные решения различных товарных брендов компании Kennametal, включая Kennametal®, WIDIA™ и Hanita™.

Для демонстрации будет использоваться индивидуально построенный современнейший автопоезд, в который посетители смогут войти для знакомства с инструментальной оснасткой и встретиться со специалистами по механической обработке резанием и применению металлорежущего оборудования компании Kennametal. Автопоезд будет подъезжать к производственным цехам, отраслевым выставкам и другим мероприятиям по всей стране, предлагая эксклюзивные образцы и рекламную продукцию, начиная с января 2024 г.

О компании Kennametal

Опираясь на более чем 80-летний опыт лидера промышленных технологий, компания Kennametal Inc. предлагает своим заказчикам высокую эффективность производства за счет применения материаловедческих, инструментальных и износостойких решений. Предприятия авиакосмической и оборонной промышленности, а также предприятия, работающие в сфере земляных работ, энергетики, общего машиностроения и транспорта, обращаются в компанию Kennametal для повышения точности и эффективности своего производства. Ежедневно примерно 8 700 сотрудников компании помогают клиентам из более чем 60 стран поддерживать высокую конкурентоспособность. Прибыль компании Kennametal в 2023 финансовом году составила 2,1 млрд долларов США. Ознакомьтесь с дополнительной информацией на сайте www.kennametal.com . Подписывайтесь на каналы @Kennametal: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn и YouTube.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2248134/Truck_Image.jpg

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