KENNAMETAL LANCE UNE TOURNÉE DE DÉMONSTRATION DE LA COUPE DES MÉTAUX EN AMÉRIQUE DU NORD

PITTSBURGH, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Visant à apporter des outils novateurs directement aux portes des clients, Kennametal Inc. (NYSE: KMT) lance une tournée de présentation d'outils à l'échelle nationale en Amérique du Nord, couvrant plus de 20 marchés. La tournée de démonstration de la coupe des métaux de Kennametal donnera aux clients actuels et potentiels l'occasion de rencontrer l'équipe d'experts de l'entreprise et d'explorer des solutions novatrices qui peuvent être utilisées dans des industries comme l'aérospatiale et l'automobile, en particulier les véhicules électriques et accroître la productivité et le rendement.

Kennametal's Metal Cutting Roadshow is driving innovation across the country.

« Nous sommes ravis d'offrir cette expérience à nos clients nord-américains, a déclaré Sanjay Chowbey, président, Metal Cutting, Kennametal. Nous avons conçu un espace mobile où les esprits du secteur manufacturier peuvent se rencontrer et créer, ce qui nous passionne à Kennametal. Notre équipe présentera des solutions éprouvées à des clients de toutes tailles et leur expliquera comment nous pouvons améliorer la productivité et optimiser les performances de fabrication dans leurs ateliers. »

Au cours de la tournée Metal Cutting, on présentera certains des outils de Kennemetal utilisés par les ingénieurs en recherche et développement de NASCAR pour développer des voitures de course de la prochaine génération. Kennametal a récemment annoncé qu'elle est un partenaire de la compétition NASCAR et que, dans le cadre de ce programme, elle fournit son portefeuille de solutions de découpage de métaux de précision à l'entreprise de sports motorisés.

La tournée nord-américaine présentera également certains des outils à succès de Kennametal et les plus récents lancements dans les domaines du tournage, du fraisage, du forage et plus encore, avec des solutions éprouvées dans diverses applications et sur les marchés finaux, y compris l'automobile (véhicules électriques), l'aérospatiale, le secteur médical, l'ingénierie générale et l'énergie. Cette tournée comprendra des solutions d'outillage de diverses marques de produits Kennametal, y compris Kennametal®, WIDIA™ et Hanita™.

L'expérience est guidée par un camion et une remorque de pointe sur mesure que les visiteurs peuvent utiliser pour explorer l'outillage et rencontrer des spécialistes de l'usinage et de l'application de Kennametal. À compter de janvier 2024, le camion et la remorque seront livrés dans des magasins, des foires commerciales et d'autres événements partout au pays, et des cadeaux exclusifs et des promotions de produits seront offerts.

