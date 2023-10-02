KENNAMETAL РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ HARVI И ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРВУЮ 8-ФЛЕЙТОВУЮ КОНЦЕВУЮ ФРЕЗУ

News provided by

Kennametal

02 Oct, 2023, 09:00 ET

HARVI IV не требует выполнения останова оборудования для смены инструментов, что повышает эффективность производства заказчиков

ПИТТСБУРГ, 2 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Kennametal Inc. (NYSE: KMT) сегодня объявила о расширении своей пользующейся наибольшим спросом и самой производительной линейки цельных твердосплавных концевых фрез HARVI™, представив новую 8-флейтовую опциональную фрезу, не требующую выполнения останова оборудования для смены инструментов. Новая 8-флейтовая концевая фреза HARVI™ IV — это высокоэффективное и универсальное решение для машиностроительных предприятий в сфере авиакосмической и оборонной промышленности, медицинской техники, энергетики и общего машиностроения, требующих максимальной производительности при обработке резанием широкого спектра труднообрабатываемых материалов.

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Move from one challenging cut to the next with internal coolant channels and an 8-flute design delivering higher machining flexibility and process stability.
Move from one challenging cut to the next with internal coolant channels and an 8-flute design delivering higher machining flexibility and process stability.

«Наша первая 8-флейтовая концевая фреза позволит заказчикам переходить от одного сложного врезания к другому без необходимости останова оборудования для смены инструмента», говорит Скотт Этлинг, — вице-президент по маркетингу и глобальному управлению продуктами. «Машиностроительные предприятия требуют повышения производительности при работе с более труднообрабатываемыми материалами без дополнительных затрат. Наши новые 8-флейтовые концевые фрезы HARVI IV обеспечивают эти преимущества, ведь они были разработаны специально для грубой и финишной обработки, требующей сочетания высокой гибкости и надежности».

В то время как один инструмент обычно применяется для обработки одного типа материалов, инновационная конструкция 8-флейтовых концевых фрез HARVI IV обеспечивает возможность гибкой обработки резанием различных труднообрабатываемых материалов, таких как жаростойкие сплавы, стали, нержавеющие стали и закаленные материалы. Благодаря своей конструкции они также демонстрируют более высокие показатели скорости съема материала и устойчивости процесса за счет внутренней подачи охлаждающей жидкости, вымывающей стружку даже из глубоких выемок.

Выпуск новых 8-флейтовых концевых фрез HARVI IV совпадает с недавно объявленной презентацией новой марки концевых фрез Kennametal KCSM15A для обработки нержавеющей стали, титана и других жаропрочных сплавов. Эта инновационная технология покрытия увеличивает срок службы инструмента для пользователей, обеспечивая лучшую износостойкость в истории твердосплавных концевых фрез Kennametal.

О Kennametal
Опираясь на более чем 80-летний опыт лидера промышленных технологий, компания Kennametal Inc. предлагает своим заказчикам высокую эффективность производства за счет применения материаловедческих, инструментальных и износостойких решений. Предприятия авиакосмической и оборонной промышленности , сфер земляных работ, энергетики, общего машиностроения и транспорта обращаются в компанию Kennametal для повышения точности и эффективности своего производства. Ежедневно примерно 8700 сотрудников компании помогают клиентам из около 100 стран мира поддерживать высокую конкурентоспособность. Доходы Kennametal составили 2,1 млрд долларов США в 2023 финансовом году. Ознакомьтесь с дополнительной информацией на сайте  www.kennametal.com . Подписывайтесь на каналы @Kennametal: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn и YouTube.

Фотография - https://mma.prnewswire.com/media/2235590/Kennametal_HARVI_IV.jpg

SOURCE Kennametal

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