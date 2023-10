KENNAMETAL ÉLARGIT LA GAMME HARVI ET AMÉLIORE SES PERFORMANCES AVEC LA TOUTE PREMIÈRE FRAISE À HUIT GOUJURES

La HARVI IV ne nécessite aucun arrêt pour le changement d'outil, augmentant ainsi la productivité pour les clients

PITTSBURGH, 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT) a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa gamme la plus populaire et la plus performante de fraises en bout carbure monobloc HARVI™, avec une nouvelle option de conception à huit goujures qui ne nécessite aucun arrêt pour les changements d'outils. La nouvelle fraiseuse en bout à huit goujures HARVI™ IV est une solution performante et polyvalente pour les machinistes des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de la médecine, de l'énergie et de l'ingénierie générale qui exigent un rendement maximal lors de la coupe d'une gamme de matériaux difficiles à usiner.

Move from one challenging cut to the next with internal coolant channels and an 8-flute design delivering higher machining flexibility and process stability.

« Notre première fraise en bout à huit goujures permettra à nos clients de passer d'une coupe difficile à l'autre sans avoir à s'arrêter pour changer d'outil », a expliqué Scott Etling, vice-président du marketing et de la gestion globale des produits. « Les machinistes doivent atteindre une productivité élevée lorsqu'ils travaillent sur des matériaux plus durs, tout en conservant leur rentabilité. C'est exactement ce qu'offrent nos nouvelles fraises en bout à huit goujures HARVI IV, spécialement conçues pour les applications d'ébauche et de finition nécessitant un mélange de flexibilité et de traitement sécurisé. »

Alors que des produits similaires fonctionnent souvent sur un seul type de matériau, la conception innovante et versatile de la fraise en bout à huit goujures HARVI IV lui permet de couper dans des applications de fraisage difficiles telles que les alliages à haute température, les aciers inoxydables, les aciers et les matériaux trempés. Sa conception permet également d'obtenir un taux d'élimination du métal plus élevé et une meilleure stabilité du processus, grâce à une alimentation interne en liquide de refroidissement qui évacue les copeaux même dans les cavités profondes.

Le lancement de la nouvelle fraise en bout à huit goujures HARVI IV coïncide avec les annonces récentes de Kennametal concernant la nuance de fraisage en bout KCSM15A pour l'acier inoxydable, le titane et d'autres alliages à haute température. Cette technologie de revêtement innovante offre aux utilisateurs une durée de vie prolongée pour leurs outils et la meilleure résistance à l'usure dans l'histoire du fraisage en bout carbure monobloc de Kennametal.

À propos de Kennametal

Avec plus de 80 ans d'expérience en tant que leader de la technologie industrielle, Kennametal Inc. apporte la productivité à ses clients grâce à la science des matériaux, à l'outillage et aux solutions anti-usure. Les clients des secteurs de l'aérospatiale et de la défense, du terrassement, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports font appel à Kennametal pour les aider à fabriquer avec précision et efficacité. Chaque jour, environ 8 700 employés aident des clients dans près de 100 pays à rester compétitifs. Kennametal a généré 2,1 milliards de dollars de revenus au cours de l'exercice 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kennametal.com . Suivez @Kennametal sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2235590/Kennametal_HARVI_IV.jpg

SOURCE Kennametal