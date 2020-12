Kenshoo adquire Signals Analytics para oferecer maior inteligência competitiva na era da aceleração digital

As marcas enfrentam a necessidade de transformar rapidamente o engajamento, partindo de um modelo essencialmente físico e linear para outro prioritariamente digital e reiterativo, a fim de permanecerem competitivas. Isso requer um ciclo de inovação, mais curto e inteligente, e um melhor planejamento de produto, seguido por lançamentos orientados por insights e execução de marketing. Por meio do estabelecimento de uma plataforma pioneira em AI, que conecta conjuntos de dados internos e externos para fazer emergir insights através de toda a cadeia de valor de marketing, a Kenshoo capacitará seus clientes empresariais a fazer previsões mais precisas e permitir seu potencial de crescimento.

"Dado o crescimento exponencial que estamos experimentando em marketing de performance, especificamente em torno do e-commerce, a Kenshoo vê, em primeira mão, como as marcas tomam decisões para trazer produtos ao mercado online", disse o CEO e cofundador da Kenshoo, Yoav Izhar-Prato. "A discussão do canal está mudando das plataformas de mídia para os tipos de distribuição - direto ao consumidor ou varejo - e contam com nosso suporte para apoiar essas decisões. Procuramos por uma plataforma poderosa, que melhor capturasse percepções holísticas do consumidor e do mercado, conectando conjuntos de dados externos em camadas com recursos analíticos avançados e de ponta, e encontramos ambos na Signals Analytics. Com um histórico comprovado de curadoria e aumento de dados externos e da utilização de recursos exclusivos em AI/ML para infundir decisões com insights relevantes e acionáveis para marcas de grande prestígio, a equipe nos impressionou."

Imediatamente, os ativos combinados das empresas criam um gráfico de conhecimento conectado entre marcas, consumidores, produtos, campanhas, editores e silos de dados de mercado. Isso permite que as equipes de análise e percepção do consumidor otimizem a avaliação de tendências para identificar oportunidades de "espaços em branco" (lacunas, nichos não explorados), fornecer aos profissionais de marketing a capacidade de desenvolver planos estratégicos mais eficazes e dar aos parceiros, varejistas e editores, acesso a uma inteligência cross-channel mais ampla para gerar valor.

"A Signals Analytics foi fundada com base na premissa de que uma inteligência de mercado mais sólida e oportuna poderia melhorar os resultados de negócios como uma ponte crítica para clientes que se movimentam rapidamente", disse Gil Sadeh, cofundador e CEO da Signals Analytics. "Vimos como chegar lá extraindo sinais de mercado disponíveis a partir do ruído, que muitas vezes não eram percebidos devido ao grande volume de dados constantemente gerados online. Ao conectar esses sinais em uma malha de dados configurável e robusta, usando AI patenteada e processamento de linguagem natural, ajudamos algumas das marcas de consumo mais visíveis do mundo a acelerar a inovação de produtos, melhorar as métricas de lançamento, apoiar as equipes de marketing e, por fim, impulsionar o crescimento. Unir forças com a Kenshoo significa que podemos avançar nossa missão coletiva de permitir decisões de entrada no mercado mais inteligentes e rápidas na era atual e altamente dinâmica do comércio digital. "

Impacto no mercado brasileiro:

Segundo relatório semestral do e-commerce, o Webshoppers edição 42, elaborado pela Ebit | Nielsen, publicado em outubro de 2020, a tendência de crescimento nas vendas online já vem ocorrendo nos últimos anos. Porém, por conta da pandemia, houve um crescimento expressivo: no primeiro semestre deste ano, as negociações pela internet fecharam o período em sua maior alta em 20 anos: 47% de crescimento. O estudo diz ainda que o aumento do faturamento nas vendas virtuais nos seis primeiros meses do ano foi amplamente impulsionado pelo total de 90,8 milhões de pedidos – um incremento de 39% em relação ao mesmo período de 2019.

"Com a aquisição da Signals Analytics, os clientes da América Latina e do Brasil serão impactados positivamente. A partir de agora, eles terão ainda mais recursos combinados de inteligência artificial, que permitirão tomar melhores decisões, mais rápidas e assertivas, para desenvolver seus mercados. Já se vê um novo comportamento do consumidor, mais digital, por isso, fatores como estratégia, agilidade e inteligência de mercado são essenciais para que ele tenha sucesso em suas ações", afirma Evandro Carvalho, Vice-Presidente de Serviços ao Cliente da Kenshoo.

A Kenshoo é a plataforma de tecnologia de marketing líder para marcas que procuram planejar, ativar e medir estratégias de crescimento nos canais digitais de maior engajamento. A Kenshoo oferece a única solução de marketing que combina insights baseados em dados e a melhor otimização da categoria para ajudar a tomar decisões informadas, dimensionar e medir o desempenho no Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Walmart, Roundel, Instacart, Apple Search Ads, Pinterest, Snapchat, Instagram, Verizon Media, Yandex, Yahoo Japan e Baidu. Os algoritmos de machine-learning e inteligência artificial da Kenshoo potencializam os sinais do mercado e permitem que as empresas prevejam e acompanhem a jornada do cliente omnichannel. A Kenshoo tem 16 escritórios internacionais e conta com o apoio da Sequoia Capital, Arts Alliance, Tenaya Capital e Bain Capital Ventures. Visite Kenshoo.com para mais informações.

Com análises avançadas de última geração, a Signals Analytics impulsiona o futuro do market intelligence (inteligência de mercado) com a escala e velocidade da AI. A plataforma de dados configurável conecta e classifica inúmeras fontes ricas e externas em dados contextuais unificados, e aumenta as aplicações analíticas com precisão e escala inigualáveis. As tecnologias patenteadas de aprendizado de máquina, PNL e automação de dados ultrapassam as abordagens tradicionais de coleta e gerenciamento de dados para ajudar as organizações a maximizar o impacto da análise avançada e aproveitar o poder dos dados externos para gerar resultados de negócios bem-sucedidos. Os usuários empresariais, as equipes de consumidores e de percepção do mercado e as organizações de dados e análises alavancam a plataforma para fazer emergir tendências poderosas e percepções preditivas. Se beneficiam das aplicações prontas para negócios e das integrações dos dados em seus ambientes de inteligência empresarial (ambientes de business intelligence). Com a confiança de uma lista impressionante de marcas globais, incluindo Procter & Gamble, Nestlé, Johnson & Johnson, Bayer, Roche, Mars e outras que apresentam maior crescimento sustentável, tempo mais rápido para obter informações e outros benefícios baseados em dados, a Signals Analytics está redefinindo o mundo do market intelligence (inteligência de mercado). Para mais informações, visite www.signals-analytics.com.

