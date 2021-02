Kenshoo lança suporte completo para API de publicidade da Amazon no Brasil

"O Brasil é a maior economia da América Latina e está adotando o e-commerce (comércio eletrônico) em um ritmo acelerado; a Amazon representa uma grande oportunidade de vendas na região", afirma Nich Weinheimer, Gerente Geral (GM) de Ecommerce para Kenshoo. "Marcas e agências podem contar com a tecnologia líder do setor, da Kenshoo, para maximizar a oportunidade de publicidade em escala da Amazon, com automação e insights exclusivos que não são encontrados em nenhum outro lugar".

A Reuters informou que as vendas do comércio eletrônico brasileiro aumentaram 56,8% em relação aos cinco primeiros meses de 2020, atingindo 105,6 bilhões de reais (US$ 20,50 bilhões de dólares) em receita. O Ecommerce Guide estima que a Amazon Brazil receba 55 milhões de visitantes mensais. Diante deste cenário, marcas e agências têm uma chance significativa de fazer incursões com uma base de consumidores em rápida expansão, vendendo seus produtos nas lojas da Amazon, além de impulsionar os dados do marketplace através do Amazon DSP, tanto para ajudar a aumentar a notoriedade da marca, quanto a captação de vendas.

Mais de 1000 marcas, incluindo empresas de renome mundial como a Reckitt Benckiser (RB), Kimberly Clark e LG, contam com o Kenshoo Ecommerce para impulsionar seu sucesso na Amazon, fornecendo insights holísticos e medição de todas as atividades dentro e fora deste marketplace. Isso permite a elas terem uma visão global (uma visão de ponta a ponta) do desempenho do produto na Amazon - desde preços competitivos até desempenho de anúncios, entre outros. Por exemplo, usando o pacote de otimização da Kenshoo, a equipe da RB aumentou a receita da Amazon em 146% ao manter limites saudáveis de ROAS. Além disso, as marcas brasileiras iFood, XP Investimentos e Digio também impulsionam sua escala e alcance usando Kenshoo Search e Kenshoo Social.

Para saber mais sobre o suporte de API da Kenshoo para Amazon Advertising no Brasil, visite www.kenshoo.com/kenshoo-e-commerce.

