Kenshoo muda nome para Skai após adoção massiva e global do comércio eletrônico

SÃO PAULO, 8 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Kenshoo, líder global em inteligência de mercado, ativação de mídia e tecnologia de mensuração de resultados, anuncia hoje que está sendo renomeada como Skai. A nova marca homenageia as raízes da empresa, fundindo os nomes Signals Analytics e Kenshoo com uma referência à visão combinada focada em fornecer inteligência acionável para ajudar os clientes a navegar no próximo capítulo onde a sofisticação digital é fundamental. A renomeação vem na esteira de investimentos maciços em e-commerce, varejo e inteligência de dados, e a aquisição da Signals Analytics, pioneira em análises de mercado com inteligência artificial.

Mais cedo do que o previsto, os modelos de negócio E-commerce e Direct-to-Consumer (D2C) tornaram-se a principal vitrine para a interação entre marca e consumidor. Estima-se que houve um progresso de cinco anos em apenas dois trimestres em 2020. Isso demonstra uma onda de mudanças que apresenta oportunidade de capitalizar, mas também risco para quem não estiver preparado. A Skai afirma que o sucesso depende da precisão, velocidade e agilidade no atendimento às necessidades do consumidor.

O foco da empresa é possibilitar melhores decisões e ajudar as marcas a prosperar neste novo cenário, não apenas na execução, mas também na estratégia e no planejamento, com todas as fases interligadas por uma única visão do cliente e do mercado. De uma alta taxa de fracasso no lançamento de novos produtos a pontos cegos ao aferir o retorno do investimento em mídia, a Skai estima que as marcas podem perder US $ 20 bilhões em custo de oportunidade anual se não se adaptarem. À medida que aumenta a necessidade de unificar os dados e entender melhor os consumidores em tempo real, a Skai, que conecta inteligência de dados avançada com execução e mensuração, está perfeitamente posicionada para ajudar.

Sob a Skai, há um conjunto de produtos de análise de dados alimentado por inteligência artificial (IA), incluindo análise de tendência de mercado, ativação de mídia omnichannel e ferramentas de teste e mensuração. Todos compartilham uma base de dados abrangente e única que funcionam em conjunto para fornecer um incremento real. À medida que as marcas enfrentam um futuro sem a utilização de cookies ou identificações de rastreamento, a abordagem intensiva de dados da Skai permite que elas naveguem de forma inteligente pelas mudanças nas regulamentações de privacidade e, ao mesmo tempo, levem produtos ao mercado com rapidez.

"Este é um momento decisivo para o mundo, e estamos respondendo ao chamado de nossos parceiros e clientes através da construção de um completo motor inteligente de go-to-market que auxilia mais aspectos do processo, a partir de dados, à insight, à ação, à validação e ao crescimento," disse o CEO e co-fundador da Skai Yoav Izhar-Prato. Nossos clientes têm pedido por isso - liderança executiva, gerentes de marca, analistas de insights do consumidor e especialistas em mídia - e estamos orgulhosos de poder entregar depois de ver ótimos resultados iniciais."

"Tanto a Signals Analytics quanto a Kenshoo moldaram estratégias para marcas da Fortune 500, com nossos insights e ferramentas informando bilhões em inovação de produtos, posicionamento e aquisição de clientes. Como uma entidade, podemos atender a mais organizações de nossos clientes e, ao mesmo tempo, simplificar as coisas para marcas e agências que estão passando por mudanças", acrescentou Gil Sadeh, Diretor de Crescimento da Skai e ex-CEO da Signals Analytics.

A empresa tem mais de uma década de história trabalhando com grandes marcas e agências em todo o mundo, várias das quais comentaram sobre o anúncio. "A Skai nos ajudou a construir uma capacidade totalmente nova e uma visão granular da superfície com a qual só sonhamos em ter acesso antes", disse Jessica Yankell, gerente sênior de Inovação e Transformação de Portfólio da PepsiCo. "Esses insights nos ajudam a definir a direção futura de nossos negócios e a construir nossa próxima marca de um bilhão de dólares."



A Reckitt é uma parceira de longa data da Signals Analytics e da Kenshoo muito antes da aquisição", disse Ganesh Sivakumar, chefe de dados e análises da Reckitt. "À medida que empresas como a nossa se movimentam para melhorar a tomada de decisões entre departamentos, conectando insights à ação, estamos entusiasmados em entrar em uma nova fase da parceria com uma empresa que realmente entende os desafios que enfrentamos como marca. A visão da Skai nos ajudará a ficar à frente da curva."

Para obter mais informações, visite https://skai.io .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1527936/Skai_Logo_2021_All_Black.jpg

FONTE Kenshoo

Related Links

https://kenshoo.com



SOURCE Kenshoo