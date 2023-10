Kensing acquiert AOM

L'acquisition élargit la gamme de produits de vitamines naturelle et de phytostérols de Kensing

KANKAKEE, Ill., 4 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Kensing, LLC (« Kensing ») un leader dans les Vitamines E naturelles, Stérols végétaux et les tensioactifs de haute pureté, et une société du portefeuille de One Rock Capital Partners, LLC (« One Rock »), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Advanced Organic Materials (« AOM »), un producteur pionnier dans Vitamine E et de phytostérols non-OGM dérivés de tournesol et de colza.

« L'acquisition d'AOM renforce notre gamme d'ingrédients à base de plantes non-OGM, consolide notre accès à de nouvelles sources de matières premières naturelles, et ouvre de nouveaux marchés, a déclaré Serge Rogasik, PDG de Kensing. Nous sommes impatients de collaborer avec Alex Abad et son équipe pour répondre à la demande croissante de produits naturels provenant de nos cinq usines aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine. »

AOM, qui exploite des installations de pointe à Valence, en Espagne, et à Buenos Aires, en Argentine, est un leader mondialement reconnu dans la production de Vitamine E, phytostérols et lécithines à base de tournesol et de colza. Au service de ses clients dans plus de 34 pays, AOM développe des solutions sur base naturelle, alternatives aux adjuvants synthétiques dans les secteurs de la nutrition, des suppléments vitaminiques, de la cosmétique, et de l'alimentation animale.

« Nous sommes ravis de joindre nos forces à un leader de l'industrie et d'entamer ce nouveau chapitre en tant que partie de Kensing. Cette acquisition représente une opportunité exaltante pour nous de capitaliser sur nos capacités combinées et étendre notre présence géographique. Ensemble, nous pouvons offrir une valeur inégalée à nos clients, et j'attends avec impatience la route à venir », a déclaré Alex Abad, PDG d'AOM.

À propos de Kensing

Fondé en 2021, Kensing, LLC est un des leaders mondiaux dans les vitamines et stérols d'origine naturelles, et un des leaders américains dans les tensio-actifs anioniques et amphotères dérivés d'huiles végétales. Basé à Kankakee, dans l'Illinois, avec cinq usines aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, Kensing est une des références clés dans les ingrédients de haute pureté sur les marchés cosmétiques, pharmaceutiques, nutrition et l'agriculture. Kensing a reçu une médaille d'or d'Ecovadis en 2023. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.kensingsolutions.com.

À propos de AOM

Fondée en 2003, Advanced Organic Materials (« AOM ») est un important producteur de vitamine E naturelle, de tocophérols mixtes et de phytostérols. AOM a été l'un des pionniers dans les vitamines E extraites de tournesol sans OGM et de soja traçable. Opérant dans plus de 34 pays du monde avec des produits pour les industries de l'alimentation humaine et animale, des compléments alimentaires et la cosmétique. La force d'AOM réside dans la diversité de ses produits, fournisseurs et marchés finaux, soutenus par des capacités d'approvisionnement uniques et des relations clients solides. AOM est reconnu pour avoir reçu une médaille de bronze d'Ecovadis..

À PROPOS DE ONE ROCK CAPITAL PARTNERS, LLC

One Rock investit dans des entreprises ayant un potentiel de croissance et d'amélioration opérationnelle en utilisant une approche rigoureuse qui utilise des Partenaires Opérationnels hautement expérimentés pour identifier, acquérir et améliorer les entreprises dans des industries sélectionnées. La participation de ces partenaires opérationnels est conçue pour permettre à One Rock de mener des due diligences et de finaliser des acquisitions et investissements dans toutes sortes de situations, quelle que soit leur complexité. One Rock travaille en collaboration avec la direction de l'entreprise et ses Partenaires Opérationnels pour élaborer un plan d'affaires complet axé sur la croissance de l'entreprise et sa rentabilité pour améliorer la valeur à long terme. Pour plus d'informations, visitez www.onerock.com.

