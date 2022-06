Kensing anuncia la adquisición de Vitae Naturals

La transacción crea un líder mundial en ésteres de esteroles vegetales y vitamina E natural

KANKAKEE, Ill., 28 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Kensing, LLC ("Kensing" o la "Compañía"), fabricante líder de vitamina E natural, esteroles vegetales y surfactantes de alta pureza, y una compañía de cartera de One Rock Capital Partners, LLC ("One Rock"), anunció hoy su adquisición de Vitae Naturals ("Vitae"), un productor líder de ésteres de esteroles vegetales y derivados de vitamina E natural sin OGM para los mercados finales de alimentos, nutrición y cuidado de la piel.

"Nos complace traer Vitae Naturals a la familia Kensing", dijo Serge Rogasik, consejero delegado de Kensing. "Esta adquisición es muy complementaria, fortalece nuestra presencia en Europa y permite una mayor expansión en ingredientes alimentarios. Este es un momento emocionante para ambas empresas y esperamos asociarnos con el equipo de Vitae para acelerar nuestros objetivos de crecimiento".

Fundada en 2000 en Talavera de la Reina, España, Vitae Naturals fabrica Ésteres de Esteroles Vegetales bajo la marca Vitasterol® y derivados de la Vitamina E Natural bajo la marca Vitapherole®. Se ha demostrado clínicamente que los ésteres de esteroles vegetales reducen el colesterol de forma natural y ayudan a combatir las enfermedades cardíacas cuando se agregan a la margarina para untar, yogures y suplementos. Los derivados naturales de la vitamina E se utilizan principalmente en suplementos vitamínicos y como antioxidantes naturales en aplicaciones alimentarias y cosméticas. Vitae Naturals atiende a un gran conjunto de clientes globales en más de 40 países en los cinco continentes.

"Nuestros negocios comparten valores similares y estamos encantados de formar parte del equipo de Kensing", dijo Rafael Cano Mariblanca, director general de Vitae Naturals. "Kensing proporciona una plataforma sólida para aprovechar nuestra posición en nuestros mercados existentes y expandirnos aún más en el mercado del cuidado personal. Juntos, tenemos una huella verdaderamente diversificada con numerosas oportunidades de crecimiento".

ACERCA DE KENSING

Kensing, LLC es un fabricante líder de una amplia gama de productos químicos especiales derivados de aceites vegetales, incluidos los esteroles vegetales, la vitamina E natural, los tensioactivos aniónicos y los ésteres. Con sede en Kankakee, IL, los ingredientes formulados con precisión y de alta calidad de Kensing atienden a una amplia gama de clientes en los mercados del cuidado personal y del hogar, productos farmacéuticos, nutrición y agricultura. Kensing se enfoca únicamente en ofrecer a los clientes un nivel superior de servicio, agilidad y colaboración experta para ayudarlos a desarrollar productos mejorados. Para obtener más información, visite www.kensingsolutions.com.

ACERCA DE VITAE NATURALS

Vitae Naturals es una empresa española fundada como Vitae Caps, S.A. en febrero de 2000 con una fuerte vocación internacional. Los productos de Vitae se venden en más de 40 países de los cinco continentes al sector de la nutrición y alimentación, farmacéutico, cosmético y de alimentación animal. La planta de fabricación de Vitae se encuentra en Talavera de la Reina. La gama de productos de Vitae incluye formulaciones patentadas: sistemas antioxidantes, vitamina E microencapsulada y ésteres de esteroles vegetales. Para obtener más información, visite: www.vitaenaturals.com.

ACERCA DE ONE ROCK

One Rock realiza inversiones de control en empresas con potencial de crecimiento y mejora operativa utilizando un enfoque riguroso que utiliza socios operativos altamente experimentados para identificar, adquirir y mejorar negocios en industrias seleccionadas. La participación de estos socios operativos le otorga a One Rock la capacidad de llevar a cabo la debida diligencia y consumar adquisiciones e inversiones en todo tipo de situaciones, independientemente de su complejidad. One Rock trabaja en colaboración con la gerencia de la empresa y sus socios operativos para desarrollar un plan comercial integral centrado en el crecimiento de la empresa y su rentabilidad para mejorar el valor a largo plazo. Para obtener más información, visite www.onerockcapital.com.

CONTACTO DE MEDIOS

Hallie Erlich

Prosek Partners for One Rock Capital

[email protected]

SOURCE Kensing, LLC