Kensing est sur le point d'acquérir l'activité relative aux tensioactifs amphotères et aux esters spéciaux du site d'Hopewell, en Virginie, d'Evonik Corporation

L'acquisition élargit l'offre de tensioactifs et d'esters spéciaux de Kensing

KANKAKEE, Illinois, 1er août 2022 /PRNewswire/ -- Kensing, LLC (« Kensing » ou la « Société »), un important fabricant de vitamine E naturelle, de stérols végétaux, d'esters spéciaux et de tensioactifs anioniques de haute pureté, et une société de portefeuille de One Rock Capital Partners, LLC (« One Rock »), a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir les opérations de fabrication des tensioactifs amphotères et des esters spéciaux (la « Division ») de Evonik Corporation (« Evonik »).

Située à Hopewell, en Virginie, la Division dessert principalement le marché des soins personnels, avec des activités axées notamment sur les soins de la peau, les soins capillaires et les soins buccodentaires. La Division est reconnue pour la qualité de ses produits et son leadership technique. Elle compte plus de 50 ans d'expérience dans le domaine de la chimie des bétaïnes et expédie ses produits aux principaux clients des soins personnels et des produits ménagers en Amérique du Nord.

« Les tensioactifs amphotères et les esters spéciaux que Kensing acquerra à la suite de cette transaction sont complémentaires à notre portefeuille de produits existants dérivés de matières premières végétales », a déclaré Serge Rogasik, PDG de Kensing. « En nous appuyant sur notre position de leader dans le secteur des tensioactifs anioniques de haute pureté, grâce à l'acquisition de cette Division, nous élargissons la présence de Kensing sur le marché des ingrédients utilisés dans la fabrication des produits de soins personnels et des produits ménagers. Nous sommes ainsi en mesure de fournir à nos clients une gamme élargie de services et de produits au pouvoir détergent bas. »

Rohan Narayan, associé chez One Rock, a ajouté : « Nous sommes heureux de soutenir Kensing dans sa deuxième acquisition complémentaire. La Division fabrique des produits innovants, de haute qualité et à base de matières premières naturelles. Elle convient parfaitement à Kensing. Nous continuons de soutenir activement la stratégie de Kensing visant à procéder à de nouvelles acquisitions en vue de renforcer davantage sa position en tant que principal fabricant mondial d'ingrédients végétaux. »

La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. Elle devrait être conclue au troisième trimestre de 2022.

À PROPOS DE KENSING

Kensing, LLC est un fabricant de premier plan d'une large gamme de produits chimiques spécialisés dérivés d'huiles végétales, notamment des stérols végétaux, de la vitamine E naturelle, des surfactants anioniques et des esters. Basée à Kankakee, dans l'Illinois, Kensing fabrique des ingrédients de haute qualité, formulés avec précision, pour un large éventail de clients sur les marchés des soins personnels et des produits ménagers, des produits pharmaceutiques, de la nutrition et de l'agriculture. Kensing s'efforce exclusivement de fournir à ses clients un niveau supérieur de service, de souplesse et de collaboration experte pour les aider à développer des produits améliorés. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.kensingsolutions.com .

À PROPOS D'EVONIK

Evonik figure parmi les leaders mondiaux des spécialités chimiques. Active dans plus de 100 pays à travers le monde, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros pour un bénéfice d'exploitation (BAIIA ajusté) de 2,38 milliards d'euros en 2021. pour créer des solutions innovantes, rentables et durables pour les clients, Evonik intervient dans un champ d'action qui dépasse largement le secteur de la chimie. Elle compte environ 33 000 employés, qui unissent leurs talents au service d'un but commun : améliorer la vie aujourd'hui et demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://history.evonik.com/en .

À PROPOS DE ONE ROCK

One Rock réalise des investissements de contrôle dans des entreprises présentant un potentiel de croissance et d'amélioration opérationnelle grâce à une approche rigoureuse qui fait appel à des partenaires opérationnels très expérimentés pour identifier, acquérir et améliorer des entreprises dans des secteurs sélectionnés. L'implication de ces partenaires opérationnels confère à One Rock la capacité d'effectuer des contrôles préalables et de réaliser des acquisitions et des investissements dans tous les types de situations, quelle que soit leur complexité. One Rock travaille en collaboration avec la direction de l'entreprise et ses partenaires opérationnels pour élaborer un plan d'affaires complet axé sur la croissance de l'entreprise et sa rentabilité afin d'accroître sa valeur à long terme. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.onerockcapital.com .

CONTACT POUR LES MÉDIAS

Julia Cohen

Prosek Partners pour One Rock Capital

[email protected]

SOURCE One Rock Capital Partners, LLC