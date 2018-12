Kerala Tourism legt internationalen Online-Malwettbewerb für Kinder 2018 auf, gedenkt Edmund Thomas Clint

Kerala Tourism hat einen internationalen Online-Malwettbewerb für Kinder aufgelegt und will damit an das Werk und die besondere Geschichte des indischen Wunderkinds Edmund Thomas Clint erinnern. Er dient als Plattform für die nächste Generation von Maestros, die unter uns schlummern. Der Wettbewerb wird zu Ehren des legendären jungen Künstlers aus Kerala ausgerichtet, der in seinen nur 7 Lebensjahren 25.000 Kunstwerke geschaffen hat. Es ist eine einmalige Gelegenheit für Künstler aus Indien und der ganzen Welt, ihr Talent zur Schau zu stellen.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/795841/Invis_Pythal_Mala.jpg )



Von überall auf der Welt gehen Bewerbungen ein, und die Teilnehmer wetteifern um die Nachfolge von Clint. Bislang sind 20.500 Anmeldungen aus 94 Ländern eingegangen, darunter Ghana, Albanien, Sri Lanka, Australien und die USA. Kinder zwischen 4 und 16 Jahren können teilnehmen und jeweils bis zu fünf Beiträge einreichen. Alle über 18 können sich als Förderer des Wettbewerbs registrieren. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2018, und die Anmeldung ist absolut kostenfrei.

Die Teilnehmer müssen ihre Beiträge online hochladen, und jeder erhält eine Teilnahmeurkunde. Die Registrierung findet auf https://www.keralatourism.org/clint/ statt und wird von Invis Multimedia bearbeitet. Die Website ist in 23 Sprachen verfügbar.

Insgesamt 15 Gewinner können sich über eine Reise nach Kerala für die ganzen Familie mit fünf Übernachtungen freuen. Zehn Förderer des Wettbewerbs werden mit einer Einzelreise in den Bundesstaat mit fünf Übernachtungen belohnt. 20 Gewinner aus dem Ausland erhalten ein Andenken. Außerdem können sich 65 Gewinner über ein Preisgeld von jeweils 10.000 INR freuen.

Die Geschichte von Clint hat ganze Generation von Künstlern inspiriert. Er fand Schönheit in jeder Erzählung und jeder Beobachtung und hinterließ ein immenses Lebenswerk, das bei Menschen noch heute Staunen auslöst.

Das Leben von Clint wurde in sieben Büchern und zwei Dokumentationen festgehalten.

Der Wettbewerb zollt dem eisernen künstlerischen Willen eines jungen Kindes Tribut. Er wird ohne Zweifel bei der nächsten Generation von Trendsettern ein Feuer entfachen, die in den kommenden Jahren die Welt der Kunst gestalten werden.

