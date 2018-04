KERUI Petroleum ganha maior projeto de UPGN do Brasil

Esta é a primeira licitação pública da Petrobras para instalações industriais de petróleo desde 2014, e também o maior projeto de tratamento de gás natural do Brasil . Trata-se de uma iniciativa de fundamental importância para o desenvolvimento da produção de petróleo e gás do pré-sal.

A KERUI Petroleum é a primeira empresa privada chinesa a obter um contrato com a Petrobras na área da engenharia.Li Jinzhang, embaixador da China no Brasil, disse: "Nós calorosamente parabenizamos a KERUI Petroleum nesta bem-sucedida proposta para o projeto da Planta de Tratamento de Gás Natural (UPGN) de Itaboraí, Brasil. O que demonstra o espírito empreendedor da KERUI e os incansáveis esforços do Brasil, e representa importantes conquistas do know-how chinês entrando no Brasil. Nós esperamos que a KERUI Petroleum crie uma referência para os projetos da cooperação sino-brasileira de gás e petróleo, com engenharia e construção de primeira classe para facilitar o desenvolvimento local social e econômico ".

Para a execução desse projeto a Kerui Petroleum contará com a parceria da Método Potencial, uma empresa brasileira de engenharia, que nas últimas quatro décadas entregou uma centena de projetos para a Petrobras. Desde janeiro de 2017, após oficialmente receber da Petrobras os documentos da licitação do projeto, a KERUI Petroleum e a Método Potencial trabalharam juntas para oferecer a melhor proposta, , destacando-se dentre as mais famosas empresas de engenharia de todo o mundo, com suas múltiplas vantagens de design modular e padronizado, custos operacionais reduzidos e ganhos de projeto melhorado.

O projeto da planta de tratamento de gás natural, conquistado pela KERUI Petroleum, será a maior planta de tratamento de gás natural do Brasil. Um projeto que vai colaborar com a retomada da economia do Estado do Rio de Janeiro, gerando até 2.000 empregos locais diretos, minimizando os graves problemas de desemprego na região.

A planta será predominantemente usada para processar o gás natural produzido, associado ao processo de extração do petróleo do pré-sal na Bacia de Santos, garantindo a produção normal do petróleo do pré-sal no Brasil. A conclusão da planta dobrará a capacidade de processamento do gás natural, passando de 23 milhões para 44 milhões de metros cúbicos por dia. O gás natural processado será usado para veículos e no setor industrial, o que irá aliviar a necessidade do governo brasileiro de importação de gás natural.

A KERUI Petroleum promoveu a amizade entre a China e o Brasil por seus próprios esforços, e estendeu a cadeia de valor de uma sólida empresa chinesa para o mundo. Ela é a representante de empresas privadas no setor de petróleo e gás partindo para o exterior, tomando riscos, agindo justamente e criando para a China uma reputação positiva no continente americano.

FONTE Keruigroup

