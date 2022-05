Keurig Dr Pepper informa sus resultados del primer trimestre de 2022 y emite sus previsiones de ventas netas para el año completo

Los resultados de primera línea se mantienen sólidos, con un crecimiento de dos dígitos registrado en tres segmentos de negocio en el primer trimestre

La compañía también reafirma sus previsiones de BPA para 2022

BURLINGTON, Massachusetts y FRISCO, Texas, 2 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP) informó hoy sus resultados financieros para el primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2022 y emitió sus previsiones para el crecimiento de las ventas netas en 2022 al rango alto de un solo dígito, frente al rango anterior de dígito medio. La empresa también reafirmó su previsión para el crecimiento de BPA ajustado del año.



GAAP reportado Base Ajustado Base 1





T1 T1 Ventas netas % vs Año anterior % vs 2020 $3.080 millones 6.1 % 17.8 % $3.080 millones 6.1 % 17.5 % BPA Diluido % vs. Año anterior % vs 2020 $0.41 78.3 % 272.7 % $0.33 0.0 % 13.8 %









Al comentar el anuncio, el presidente y director ejecutivo Bob Gamgort declaró: "Logramos otro trimestre de sólido crecimiento de los ingresos, lo que refleja el poder de nuestra cartera de marcas y la calidad de nuestro desempeño en el comercio minorista. Los márgenes se vieron afectados por la aceleración de la inflación, que superó los plazos de las medidas de fijación de precios, y la interrupción de la cadena de suministro del café comentada anteriormente. Durante el trimestre logramos avances significativos en el aumento de la producción de café y la reconstitución de inventario, e implementamos medidas adicionales para la fijación de precios en la mayoría de las categorías. En consecuencia, ahora esperamos ofrecer un crecimiento de las ventas netas en el rango alto de un solo dígito y seguir ofreciendo un crecimiento de BPA ajustado en el rango de dígito medio para el año".

Resultados consolidados del primer trimestre

Las ventas netas para el primer trimestre de 2022 aumentaron un 6.1 % para llegar a $3,080 millones, en comparación con los $2,900 millones del mismo periodo del año anterior, lo que refleja un crecimiento excepcionalmente sólido en Bebidas empacadas, Concentrados de bebidas y Bebidas Latinoamérica, parcialmente compensado por una disminución prevista en los sistemas de café. El crecimiento de las ventas netas consolidadas se vio impulsado por un precio neto de realización favorable del 6.3 %, ligeramente compensado por un menor volumen/mezcla del 0.2 %. En un periodo de dos años, las ventas netas en moneda constante aumentaron un 17.5 %, en comparación con 2020.

El desempeño de KDP en el mercado en la categoría de bebidas refrescantes líquidas (LRB) se mantuvo sólido durante el trimestre, con un aumento del 9.9 % en el consumo minorista en dólares2 y un crecimiento en la cuota de mercado registrado en más del 87 % de la cartera de bebidas frías de la compañía, lo que refleja en gran medida la fortaleza de las bebidas carbonatadas (CDC)3, el agua de coco y los seltzers, los tés, el jugo de manzana y las bebidas frutales. Este desempeño estuvo impulsado por las bebidas carbonatadas Dr Pepper, Sunkist, Canada Dry, A&W y Squirt, Vita Coco, Polar seltzers, Snapple y Mott's. En dos años, KDP aumentó el consumo minorista en dólares en un 21 % y ganó cuota de mercado en el 78 % de su cartera de bebidas frías.

En cuanto al café, el consumo minorista en dólares de cápsulas de un solo uso fabricadas por KDP en canales monitoreados por IRi aumentó un 3.6 %, mientras que las ventas netas de los sistemas de café disminuyeron un 4.3 %, ya que se priorizó la producción para restituir el inventario tras la interrupción en la cadena de suministro a finales del cuarto trimestre y principios del primer trimestre. Durante el trimestre, la empresa mejoró de modo secuencial la producción manufacturera a través de un programa focalizado de recuperación de la cadena de suministro. La cuota de fabricación de KDP se mantuvo sólida en un 82,5 %. El desempeño en las cápsulas de café siguió mejorando en comparación con el año anterior, pero permaneció por debajo de los niveles previos a la COVID, ya que el regreso a las oficinas ha retrasado la recuperación en otros sectores. En un periodo de dos años, el consumo minorista de cápsulas de un solo uso fabricadas por KDP aumentó un 8.2 % en los canales monitoreados por IRi.

El ingreso operativo GAAP aumentó un 51 % hasta llegar a $966 millones durante el primer trimestre de 2022, en comparación con los $640 millones del mismo periodo del año anterior. Este desempeño reflejó el sólido crecimiento de las ventas netas y la continuada productividad, así como un beneficio de $38 millones del programa de inversión en activos estratégicos de la compañía, menores gastos de compensación de acciones no monetarias y honorarios legales. Estos factores positivos fueron parcialmente compensados por los impactos de la aceleración, la inflación generalizada y la importante interrupción de la cadena de suministro en las áreas de fabricación, logística, insumos materiales y disponibilidad de mano de obra, lo que provocó que los costos se incrementaran más de lo previsto con el fin de satisfacer la alta demanda de los consumidores. También tuvo efecto en la comparación el impacto favorable interanual de las partidas que afectan la comparabilidad, incluida una ganancia de $299 millones en la resolución exitosa del litigio de la compañía con BodyArmor en el trimestre.

El ingreso operativo ajustado en el trimestre disminuyó un 1.2 % y alcanzó $732 millones. En porcentaje de ventas netas, el ingreso operativo ajustado fue del 23.8 % en el trimestre, en comparación con el 25.5 % del mismo periodo del año anterior. En un periodo de dos años, el ingreso operativo ajustado del primer trimestre aumentó un 6.7 % en comparación con 2020.

El ingreso neto GAAP durante el primer trimestre de 2022 aumentó un 80 % para llegar a $585 millones, o $0.41 por acción diluida, en comparación con el ingreso neto GAAP de $325 millones, o $0.23 por acción diluida, en el mismo periodo del año anterior. Este desempeño estuvo impulsado por el crecimiento del ingreso operativo, compensado parcialmente por una mayor tasa tributaria efectiva. Otro factor que también benefició el desempeño fue el impacto favorable interanual de las partidas que afectan la comparabilidad, incluida la ganancia después de impuestos por la resolución satisfactoria del litigio de la empresa con BodyArmor y los costos asociados a la extinción anticipada de la deuda.

El ingreso neto ajustado creció un 0.8 % hasta alcanzar $474 millones durante el primer trimestre de 2022. El BPA diluido ajustado fue de $0.33, básicamente alineado con el periodo del año anterior y, sobre una base de dos años, el BPA diluido ajustado en el trimestre creció un 13.8 % en comparación con 2020.

El flujo de caja operativo aumentó a $663 millones en el trimestre, y el flujo de caja libre ascendió a $632 millones, lo que refleja principalmente el crecimiento de las ganancias y la gestión eficaz del capital de trabajo. Este sólido desempeño del flujo de caja libre le permitió a KDP reducir el total de obligaciones financieras en $350 millones durante el primer trimestre de 2022 y finalizar el periodo con $592 millones de efectivo no restringido disponible. Como resultado, la relación de apalancamiento de la administración de la compañía disminuyó 0.1x, terminando el primer trimestre en 2.8x.

1 Las métricas financieras ajustadas presentadas en esta publicación son no GAAP y en moneda constante. Consulte las conciliaciones de los resultados GAAP con los resultados ajustados en moneda constante en las tablas adjuntas.

2 Datos de consumo minorista basados en las definiciones personalizadas de la categoría IRi de Keurig Dr Pepper para el periodo de 13 semanas que finalizó el 3/27/2021.

3CSD hace referencia a "bebidas carbonatadas" (Carbonated Soft Drinks).

Resultados del primer trimestre por segmento

Sistemas de café

Las ventas netas para el primer trimestre de 2022 totalizaron $1,090 millones, en comparación con $1,140 millones en el mismo periodo del año anterior, una disminución del 4.3 %, lo que refleja principalmente el impacto de los desafíos que enfrentó la cadena de suministro. El valor neto de realización aumentó un 3.2 %, lo que se vio compensado por un menor volumen/mezcla del 7.5 %. En un periodo de dos años, las ventas netas en moneda constante aumentaron un 11.8 %, en comparación con 2020.

El mayor valor neto de realización en el trimestre estuvo impulsado por las medidas de fijación de precios adoptadas a finales de 2021 y en el primer trimestre de 2022, junto con la reducción secuencial de las penalizaciones de los clientes, debido a la mejora, todavía en progreso, de los niveles de servicio.

El descenso del volumen/mezcla del 7.5 % en el trimestre reflejó un menor volumen de envíos de cápsulas y cafeteras, y ambos disminuyeron un 5.2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El rendimiento de las cápsulas reflejó la priorización de la producción para reconstituir el inventario y causó que los envíos del primer trimestre fueran inferiores al consumo. El rendimiento de las cápsulas también se vio afectado por la comparación con el fuerte crecimiento del volumen de envíos de cápsulas del 13.7 % registrado en el mismo periodo del año anterior. El rendimiento de las cafeteras reflejó en gran medida la comparación con el excepcionalmente sólido crecimiento de los envíos de cafeteras del 61 % en el mismo periodo del año anterior.

El ingreso operativo GAAP disminuyó un 27 % para alcanzar $268 millones durante el primer trimestre de 2022, en comparación con los $368 millones del mismo periodo del año anterior, lo que refleja en gran medida el descenso de las ventas netas y los impactos de la aceleración en las presiones inflacionarias generalizadas y los desafíos que enfrentó la cadena de suministro, incluidos los costos incrementales asociados con la restitución del inventario. Estos factores fueron parcialmente compensados por la productividad continuada y menores gastos de marketing, dado que la empresa redujo la inversión en marketing generador de demanda en el marco de su enfoque en aumentar la fabricación y restituir los niveles de inventario. Otro factor que también impactó la comparación fue el impacto interanual levemente favorable de las partidas que afectan la comparabilidad.

El ingreso operativo ajustado disminuyó un 24 % para llegar a $319 millones en el trimestre y, en porcentaje de ventas netas, fue del 29.2 % en comparación con el 36.9 % del mismo periodo del año anterior. Este desempeño reflejó en gran medida el entorno inflacionario generalizado y el aumento de los costos de restitución del inventario.

Bebidas Empacadas

Las ventas netas del primer trimestre de 2022 aumentaron excepcionalmente en un 13.2 % para alcanzar $1,480 millones en comparación con los $1,310 millones del mismo periodo del año anterior, lo que refleja un mayor valor neto de realización de 8.3 % y un mayor volumen/mezcla de 4.9 %, debido a la sostenida ejecución sólida en el mercado y a la continua expansión de la cuota de mercado en toda la cartera. En un periodo de dos años, las ventas netas en moneda constante aumentaron un 21.4 %, en comparación con 2020.

Liderando el desempeño de las ventas netas se encuentran las bebidas carbonatadas Canada Dry, Dr Pepper, 7UP, A&W, Sunkist y Squirt, Mott's y Snapple, así como el crecimiento de CORE Hydration, Polar seltzers, Hawaiian Punch y Vita Coco.

El ingreso operativo GAAP aumentó un 172 % en el primer trimestre de 2022 a $486 millones, en comparación con los $179 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el sólido crecimiento de las ventas netas, el ya mencionado beneficio de $38 millones del programa de inversión en activos estratégicos de la empresa, la productividad continuada y el impacto favorable interanual de las partidas que afectan a la comparabilidad, incluida la ganancia que benefició al segmento tras la resolución satisfactoria del litigio con BodyArmor. Estos factores favorables fueron parcialmente compensados por los impactos desfavorables de la inflación generalizada en el negocio y los desafíos enfrentados por la cadena de suministro, que impulsaron costos superiores a los previstos para satisfacer la demanda alta y continua de los consumidores.

El ingreso operativo ajustado aumentó un 16.9 % para llegar a $235 millones y, con base en el porcentaje de las ventas netas, el ingreso operativo ajustado en el primer trimestre de 2022 fue de 15.9 % en el trimestre, en comparación con el 15.4 % en el mismo periodo del año anterior.

Concentrados de bebidas

Las ventas netas del primer trimestre de 2022 aumentaron un 9.5 % para alcanzar $359 millones en comparación con los $328 millones del mismo periodo del año anterior, lo que refleja un mayor precio neto de realización de 7.6 % y un volumen/mezcla favorable de 1.9 %. El rendimiento del volumen/mezcla reflejó principalmente una mayor cantidad de envíos de servicios de alimentos en dispensadores, lo que se vio impulsado por una mayor movilidad del consumidor en los canales de restaurantes y hostelería. En un periodo de dos años, las ventas netas en moneda constante aumentaron un 16.7 % en comparación con 2020.

El volumen total de envíos en comparación con el año anterior aumentó un 1.9 % durante el trimestre, ya que los aumentos en Dr Pepper y Sunkist se vieron parcialmente compensados por el menor volumen de Crush. El volumen de ventas de paquetes de envases aumentó un 2.2 % durante el trimestre, en comparación con el mismo período del año anterior.

El ingreso operativo GAAP en el primer trimestre de 2022 aumentó un 2.5 % a $244 millones, en comparación con los $238 millones en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el beneficio del aumento de las ventas netas, parcialmente compensado por los impactos del entorno inflacionario generalizado, un aumento significativo de la inversión en marketing y el impacto interanual desfavorable de las partidas que afectan la comparabilidad.

El ingreso operativo ajustado aumentó un 3.3 % para llegar a $247 millones durante el trimestre y, con base en el porcentaje de las ventas netas, el ingreso operativo ajustado fue del 68.8 % en comparación con 72.9 %, lo que refleja el aumento significativo en la inversión en marketing y el entorno inflacionario generalizado.

Bebidas Latinoamérica

Las ventas netas para el primer trimestre de 2022 aumentaron un 16.8 % a $146 millones, en comparación con las ventas netas de $125 millones en el mismo periodo del año anterior y, en moneda constante, las ventas netas aumentaron un 17.6 %. Este desempeño se vio impulsado por un mayor valor neto de realización del 9.6 % y un mayor volumen/mezcla del 8.0 %. Peñafiel, Clamato, Mott's y Squirt lideraron el sólido crecimiento de las ventas netas en el trimestre. En un periodo de dos años, las ventas netas en moneda constante aumentaron un 26.5 %, en comparación con 2020.

El ingreso operativo GAAP en el primer trimestre de 2022 aumentó un 13.6 % para llegar a $25 millones, en comparación con los $22 millones del mismo periodo del año anterior, lo que refleja el sólido crecimiento de las ventas netas, la productividad continua y el impacto interanual levemente favorable de las partidas que afectan la comparabilidad. Estos factores se vieron parcialmente compensados por un entorno inflacionario generalizado y una mayor inversión en marketing.

El ingreso operativo ajustado aumentó un 13.0 % para llegar a $26 millones durante el trimestre. En porcentaje de ventas netas, el ingreso operativo ajustado fue del 17.7 % en comparación con el 18.4 % en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el entorno inflacionario generalizado y una mayor inversión en marketing.

Previsiones 2022 de KDP

KDP emitió sus previsiones de crecimiento de las ventas netas en moneda constante en 2022 al rango alto de un solo dígito y reafirmó sus previsiones para el crecimiento del BPA diluido ajustado en 2022 en el rango medio de un dígito. La compañía sigue esperando que el desempeño del BPA en comparación con 2021 se fortalezca a lo largo del año, y que el crecimiento del BPA diluido ajustado alcance el rango alto de un solo dígito en el segundo semestre de 2022, en línea con el algoritmo de largo plazo de la compañía.

Acerca de Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper (KDP) es una compañía de bebidas líder en Norteamérica, con ingresos anuales de cerca de $13,000 millones y que cuenta con aproximadamente 27,000 empleados. KDP mantiene posiciones de liderazgo en refrescos, cafés y tés especiales, agua, jugos y bebidas elaboradas con jugo y mezcladores, y comercializa el sistema de preparación de café en porciones individuales n.° 1 en los Estados Unidos y Canadá. La cartera de la compañía, de más de 125 marcas propias, licenciadas y asociadas, está diseñada para satisfacer prácticamente cualquier necesidad del consumidor en cualquier momento, e incluye a Keurig®, Dr Pepper®, Green Mountain Coffee Roasters®, Canada Dry®, Snapple®, Bai®, Mott's®, CORE® y The Original Donut Shop®. A través de su poderosa red de ventas y distribución, KDP puede entregar su cartera de bebidas calientes y frías a casi todos los puntos de venta para los consumidores. La compañía está comprometida con el abastecimiento, la producción y la distribución de sus bebidas de manera responsable a través de su plataforma de responsabilidad corporativa Drink Well. Do Good., que incluye iniciativas en torno al empaque circular, el uso eficiente de los recursos naturales y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Para obtener más información, visite www.keurigdrpepper.com.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Algunas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido definido de las leyes y regulaciones vigentes en materia de valores. Estas declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar mediante el uso de palabras como "perspectiva", "previsión", "anticipa", "espera", "cree", "podría", "estima", "siente", "pronóstico", "intención", "puede", "planea", "potencial", "proyecta", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y palabras similares. Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, abordan cuestiones que son inciertas en distintos niveles. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de nuestra gerencia y no son predicciones del desempeño real, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los factores divulgados en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K y los registros subsiguientes ante la SEC. No estamos obligados a actualizar, modificar o retirar ninguna declaración prospectiva, salvo que así lo exija la ley vigente.

MEDIDAS FINANCIERAS NON-GAAP

Esta publicación incluye ciertas medidas financieras no GAAP, incluidos los ingresos operativos ajustados, ingresos netos ajustados, BPA diluido ajustado, flujo de caja libre y medidas financieras presentadas en moneda constante, que difieren de los resultados utilizando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de los Estados Unidos (GAAP). Estas medidas financieras no GAAP deben ser consideradas como complementos de las medidas GAAP informadas, no deben ser consideradas como reemplazo ni superiores a las medidas GAAP, y no son comparables con medidas con nombres similares utilizadas por otras empresas. Las medidas financieras no GAAP generalmente excluyen ciertos cargos, incluidos los costos no recurrentes que no se espera que ocurran de manera rutinaria en los períodos futuros. La compañía utiliza medidas financieras no GAAP internamente para enfocar la gestión en el desempeño, excluyendo estos cargos especiales para evaluar el rendimiento operativo comercial. La gerencia considera que esta información es útil para los inversionistas ya que incrementa la transparencia y ayuda a los inversionistas a entender el desempeño subyacente de la compañía y a analizar las tendencias operativas en curso. Además, la gerencia cree que las medidas financieras no GAAP son utilizadas frecuentemente por los analistas e inversionistas en su evaluación de las empresas, y su continua inclusión proporciona consistencia en los reportes financieros y permite a los analistas e inversionistas realizar comparaciones significativas de los resultados operativos pasados, presentes y futuros. Las medidas y conciliaciones financieras GAAP de mayor comparabilidad directa con las medidas financieras no GAAP se establecen en el apéndice de esta publicación y se incluyen en los registros de la compañía ante la SEC.

En la medida en que la compañía ofrece orientación, lo hace solo en una base no GAAP y no proporciona conciliaciones de dichas medidas no GAAP prospectivas con las GAAP, debido a la incapacidad de predecir la cantidad y el tiempo de impactos por fuera del control de la compañía sobre ciertas partidas como ganancias o pérdidas no monetarias resultantes de ajustes a valores del mercado de instrumentos derivados, entre otras.

KEURIG DR PEPPER INC.

ESTADOS DE INGRESOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS

(SIN AUDITAR)





Primer trimestre (en millones, excepto datos por acción)

2022

2021 Ventas netas

$3,078

$2,902 Costo de ventas

1,428

1,302 Ganancias brutas

1,650

1,600 Gastos de venta, generales y administrativos

1,018

961 Ganancia por resolución de litigios

(299)

— Otros ingresos operativos, netos

(35)

(1) Ingreso de operaciones

966

640 Gastos por intereses

188

140 Pérdida por extinción temprana de la deuda

48

105 Ganancia en la venta de inversiones por método de participación

(50)

— Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar

6

— Otros gastos (ingresos), netos

9

(3) Ingresos antes de la provisión para impuestos sobre la renta

765

398 Provisión para impuestos sobre la renta

180

73 Ingresos netos, incluidas las participaciones minoritarias

585

325 Menos: pérdidas netas atribuibles a participaciones minoritarias

—

— Ingreso neto atribuible a KDP

$585

$325









Ganancias por acción ordinaria:







Básico

$0.41

$0.23 Diluido

0.41

0.23 Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación:







Básico

1,418.2

1,409.2 Diluido

1,429.7

1,425.6

KEURIG DR PEPPER INC. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS RESUMIDOS (SIN AUDITAR)



31 de marzo,

31 de diciembre de (en millones, excepto información de la acción y por acción) 2022

2021 Activos Activos corrientes:





Efectivo y equivalentes de efectivo $592

$567 Efectivo restringido y equivalentes de efectivo 2

1 Cuentas comerciales por cobrar, netas 1,214

1,148 Inventarios 1,045

894 Gastos anticipados y otros activos corrientes 637

447 Total de activos corrientes 3,490

3,057 Propiedad, planta y equipo, neto 2,436

2,494 Inversiones en filiales no consolidadas 29

30 Crédito mercantil 20,243

20,182 Otros activos intangibles, netos 23,889

23,856 Otros activos no corrientes 1,119

937 Activos por impuestos diferidos 38

42 Total de activos $51,244

$50,598 Pasivos y capital contable Pasivos corrientes:





Cuentas por pagar $4,510

$4,316 Gastos acumulados 1,028

1,110 Cuentas por pagar estructuradas 143

142 Préstamos a corto plazo y parte corriente de obligaciones a largo plazo —

304 Otros pasivos corrientes 767

613 Total de pasivos corrientes 6,448

6,485 Obligaciones a largo plazo 11,584

11,578 Pasivos por impuestos diferidos 6,054

5,986 Otros pasivos no corrientes 1,647

1,577 Total de pasivos 25,733

25,626 Compromisos y contingencias





Capital contable:





Acciones preferentes, valor nominal de $0.01, 15,000,000 de acciones autorizadas, sin acciones emitidas —

— Acciones comunes, valor nominal de $0.01, 2,000,000,000 de acciones autorizadas,

1,418,462,239 y 1,418,119,197 acciones emitidas y en circulación al 31 de marzo

de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, respectivamente 14

14 Capital adicional pagado 21,764

21,785 Ganancias retenidas 3,518

3,199 Otros ingresos globales acumulados (pérdida) 215

(26) Total del capital contable 25,511

24,972 Participaciones minoritarias —

— Total de capital 25,511

24,972 Total de pasivos y capital contable $51,244

$50,598

KEURIG DR PEPPER INC. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS RESUMIDOS (SIN AUDITAR)



Primer trimestre (en millones) 2022

2021 Actividades operativas:





Ingreso neto atribuible a KDP $585

$325 Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por actividades operativas:





Gastos de depreciación 106

102 Amortización de intangibles 34

33 Otros gastos de amortización 42

40 Provisión para devoluciones de ventas 12

19 Impuestos diferidos sobre la renta 8

11 Gastos de remuneración de empleados basados en acciones (beneficios) (15)

25 Pérdida por extinción temprana de la deuda 48

105 Ganancia en la venta de inversiones por método de participación (50)

— Ganancia por enajenación de propiedad, planta y equipo (38)

(1) Ganancia no realizada en moneda extranjera (11)

(10) Ganancias no realizadas sobre derivados —

(41) Capital en pérdidas de filiales no consolidadas 3

— Deterioro en inversiones y pagarés por cobrar de filiales no consolidadas 6

— Otro, neto 13

15 Cambios en los activos y pasivos:





Cuentas comerciales por cobrar (73)

(37) Inventarios (147)

(77) Impuestos sobre la renta por cobrar y por pagar, netos 135

25 Otros activos corrientes y no corrientes (284)

(295) Cuentas por pagar y gastos devengados 151

121 Otros pasivos corrientes y no corrientes 138

186 Variación neta de activos y pasivos operativos (80)

(77) Efectivo neto proporcionado por actividades operativas 663

546 Actividades de inversión:





Ingresos de la venta de inversiones en filiales no consolidadas 50

— Compras de propiedad, planta y equipo (109)

(95) Ingresos por la venta de propiedad, planta y equipo 78

7 Compras de intangibles (10)

(12) Emisión de pagarés de partes vinculadas por cobrar (6)

— Inversiones en filiales no consolidadas (3)

— Otros, neto 3

1 Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de inversión 3

(99) Actividades de financiamiento:





Ingresos por emisión de pagarés —

2,150 Reembolsos de pagarés (201)

(1,845) Ingresos por emisión de papel comercial —

120 Reembolsos de títulos valores (149)

(120) Reembolsos del préstamo a término de KDP 2019 —

(425) Ingresos por cuentas por pagar estructuradas 38

35 Reembolsos de cuentas por pagar estructuradas (37)

(41) Dividendos en efectivo pagados (265)

(192) Ingresos por emisión de acciones comunes —

140 Retenciones impositivas relacionadas con la liquidación de acciones netas (5)

(125) Pagos de arrendamientos financieros (20)

(15) Otros, neto (5)

(37) Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento (644)

(355) Efectivo, equivalentes a efectivo, y efectivo y equivalentes a efectivo restringidos:





Variación neta de las actividades operativas, de inversión y financieras 22

92 Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 4

2 Saldo inicial 568

255 Saldo final $594

$349

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SEGMENTOS (SIN AUDITAR)





Primer trimestre (en millones)

2022

2021 Ventas netas







Sistemas de café

$1,093

$1,142 Bebidas Empacadas

1,480

1,307 Concentrados de bebidas

359

328 Bebidas Latinoamérica

146

125 Ventas netas totales

$3,078

$2,902









Ingresos por operaciones







Sistemas de café

$268

$368 Bebidas Empacadas

486

179 Concentrados de bebidas

244

238 Bebidas Latinoamérica

25

22 Costos corporativos no asignados

(57)

(167) Ingreso total de operaciones

$966

$640

KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP

(SIN AUDITAR)

La compañía reporta sus resultados financieros de acuerdo con los GAAP de los Estados Unidos. Sin embargo, la gerencia cree que ciertas medidas financieras no GAAP que reflejan la forma en que esta evalúa a la empresa pueden proporcionarles a los inversionistas información adicional sobre los resultados, las tendencias y el rendimiento continuo de la compañía sobre una base comparable.

Específicamente, los inversionistas deben considerar lo siguiente con respecto a nuestros resultados financieros:

Ajustado: Definido como ciertas métricas y títulos de los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad.

Partidas que afectan la comparabilidad: Definidas como ciertas partidas que se excluyen para la comparación con periodos de años anteriores, ajustadas para el impacto fiscal, según corresponda. El impacto fiscal se determina en función de una tasa aproximada para cada partida. Para cada período, la administración ajusta (i) el impacto no realizado a precio de mercado de los instrumentos derivados no designados como cobertura de acuerdo con los GAAP de los Estados Unidos y no tiene un riesgo compensatorio reflejado en los resultados financieros, así como el impacto no realizado a precio de mercado de nuestra inversión en Vita Coco; (ii) la amortización asociada con activos intangibles de vida definida; (iii) la amortización de los costos financieros diferidos asociados con la fusión de DPS; (iv) la amortización del ajuste del valor razonable de los títulos superiores no garantizados obtenidos como resultado de la fusión de DPS; (v) los gastos de compensación de acciones y la correspondiente prestación tributaria por inactividad atribuible a los premios paralelos otorgados a los empleados que realizaron una inversión inicial en KDP; (vi) cambios no monetarios en los pasivos fiscales diferidos relacionados con el crédito mercantil y otros activos intangibles como resultado de cambios en la tasa impositiva o el prorrateo; y (vii) otras partidas que se excluyen para efectos de comparación con períodos de años anteriores.

Para el primer trimestre de 2022, las demás partidas excluidas a efectos de comparación incluyen: i) gastos de reestructuración e integración relacionados con combinaciones empresariales significativas; ii) gastos de productividad; iii) costos relacionados con cuestiones jurídicas importantes de carácter no rutinario; iv) la pérdida por extinción anticipada de la deuda relacionada con el reembolso de la deuda; (v) costos incrementales para nuestras operaciones relacionados con riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19; vi) las ganancias de las ventas de nuestra inversión en BodyArmor; vii) las ganancias por la resolución de nuestro anterior litigio con BodyArmor, sin incluir la recuperación de los gastos de litigio previamente incurridos que se incluyeron en nuestros resultados ajustados y (viii) las pérdidas reconocidas con respecto a nuestra inversión por método de participación en Bedford como resultado del financiamiento de nuestra parte de sus costos de liquidación.

Para el primer trimestre de 2021, las otras partidas excluidas para fines de comparación incluyen: (i) gastos de reestructuración e integración relacionados con combinaciones comerciales significativas; (ii) gastos de productividad; (iii) costos relacionados con cuestiones jurídicas importantes de carácter no rutinario; (iv) la pérdida por extinción temprana de la deuda relacionada con la amortización de la deuda; (v) costos incrementales para nuestras operaciones en relación con los riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19; y (vi) ganancias por recuperaciones de seguros relacionadas con el ataque organizado de malware en febrero de 2019 a nuestras redes de operaciones comerciales en el segmento Sistemas de café.

Los costos relacionados con asuntos legales importantes que no son de carácter rutinario se relacionan con el litigio antimonopolio. Los costos incrementales para nuestras operaciones, relacionados con los riesgos asociados con la pandemia de la COVID-19, incluyen gastos incrementales incurridos para mantener la salud y seguridad de nuestros empleados de primera línea o aumentar temporalmente la remuneración a dichos empleados para garantizar que las operaciones esenciales continúen durante la pandemia.

Creemos que la eliminación de estos costos refleja la forma en que la gerencia ve los resultados de nuestra empresa de manera consistente.

Moneda constante ajustada: Se define como ciertas métricas y títulos de los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad, calculados en moneda constante mediante la conversión de nuestros resultados financieros en moneda local del periodo actual utilizando los tipos de cambio de moneda extranjera del periodo anterior.

Para el primer trimestre de 2022 y 2021, los datos financieros complementarios indicados a continuación incluyen conciliaciones de medidas financieras ajustadas y ajustadas en moneda constante con la medida financiera aplicable presentada en los estados financieros consolidados condensados no auditados para el mismo período.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR)



Costo de ventas

Ganancias brutas

Margen

bruto

Gastos de venta, generales

y administrativos

Ganancia por

resolución de litigios

Otros ingresos operacionales

(gastos)

, netos

Ingresos por

operaciones

Margen

operativo Para el primer trimestre de 2022





























Reportado $1,428

$1,650

53.6 %

$1,018

$(299)

$(35)

$966

31.4 % Partidas que afectan la comparabilidad:





























Precio de mercado 59

(59)





26

—

—

(85)



Amortización de intangibles —

—





(34)

—

—

34



Remuneración en acciones —

—





7

—

—

(7)



Costos de reestructuración e integración —

—





(33)

—

(3)

36



Productividad (28)

28





(22)

—

—

50



Cuestiones jurídicas no rutinarias —

—





(4)

—

—

4



COVID-19 (4)

4





(1)

—

—

5



Ganancias por litigios —

—





—

271

—

(271)



Ajustado $1,455

$1,623

52.7 %

$957

$(28)

$(38)

$732

23.8 % Impacto de la moneda extranjera







— %

















— % Moneda constante ajustada







52.7 %

















23.8 %































Para el primer trimestre de 2021





























Reportado $1,302

$1,600

55.1 %

$961

$—

$(1)

$640

22.1 % Partidas que afectan la comparabilidad:





























Precio de mercado 9

(9)





29

—

—

(38)



Amortización de intangibles —

—





(33)

—

—

33



Remuneración en acciones —

—





(6)

—

—

6



Costos de reestructuración e integración —

—





(43)

—

—

43



Productividad (8)

8





(25)

—

—

33



Cuestiones jurídicas no rutinarias —

—





(10)

—

—

10



COVID-19 (12)

12





(4)

—

—

16



Incidente de malware —

—





2

—

—

(2)



Ajustado $1,291

$1,611

55.5 %

$871

$—

$(1)

$741

25.5 %



Consulte la página A- 8 para ver las conciliaciones de las ventas netas declaradas con las ventas netas en moneda constante y los ingresos ajustados de las operaciones con los ingresos ajustados de las operaciones en moneda constante.

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN NO GAAP (SIN AUDITAR)



Gastos por

intereses

Pérdida por extinción

temprana

de la deuda

Ganancia en la venta

de inversiones por

método

de participación

Deterioro de

inversiones

y pagarés

por cobrar

Otros

(ingresos)

gastos,

netos

Ingresos

antes

de la provisión para

impuestos sobre la renta

Provisión

para

impuestos

sobre la renta

Tasa tributaria

efectiva

Ingresos

netos

atribuibles

a KDP

Ganancias

diluidas

por

acción Para el primer trimestre de 2022





































Reportado $188

$48

$(50)

$6

$9

$765

$180

23.5 %

$585

$0.41 Partidas que afectan la comparabilidad:





































Precio de mercado (71)

—

—

—

(3)

(11)

(2)





(9)

(0.01) Amortización de intangibles —

—

—

—

—

34

9





25

0.02 Amortización de costos financieros diferidos (1)

—

—

—

—

1

—





1

— Amortización del ajuste de valor razonable de la deuda (5)

—

—

—

—

5

1





4

— Remuneración en acciones —

—

—

—

—

(7)

(1)





(6)

— Costos de reestructuración e integración —

—

—

—

—

36

9





27

0.02 Productividad —

—

—

—

—

50

12





38

0.03 Deterioro de la inversión —

—

—

(6)





6

—





6

— Pérdida por extinción temprana de la deuda —

(48)

—

—

—

48

11





37

0.03 Cuestiones jurídicas no rutinarias —

—

—

—

—

4

1





3

— COVID-19 —

—

—

—

—

5

1





4

— Ganancias por litigios —

—

—

—

—

(271)

(68)





(203)

(0.14) Ganancia en la venta de inversiones por método de participación —

—

50

—

—

(50)

(12)





(38)

(0.03) Ajustado $111

$ —

$ —

$ —

$6

$615

$141

22.9 %

$474

$0.33 Impacto de la moneda extranjera



























— %







Moneda constante ajustada



























22.9 %















































Para el primer trimestre de 2021





































Reportado $140

$105

$ —

$ —

$ (3)

$398

$73

18.3 %

$325

$0.23 Partidas que afectan la comparabilidad:





































Precio de mercado 8

—

—

—

—

(46)

(11)





(35)

(0.02) Amortización de intangibles —

—

—

—

—

33

8





25

0.02 Amortización de costos financieros diferidos (3)

—

—

—

—

3

—





3

— Amortización del ajuste de valor razonable de la deuda (6)

—

—

—

—

6

2





4

— Remuneración en acciones —

—

—

—

—

6

12





(6)

— Costos de reestructuración e integración —

—

—

—

—

43

11





32

0.02 Productividad —

—

—

—

—

33

8





25

0.02 Pérdida por extinción temprana de la deuda —

(105)

—

—

—

105

25





80

0.06 Cuestiones jurídicas no rutinarias —

—

—

—

—

10

2





8

0.01 COVID-19 —

—

—

—

—

16

4





12

0.01 Incidente de malware —

—

—

—

—

(2)

—





(2)

— Ajustado $139

$ —

$ —

$ —

$ (3)

$605

$134

22.1 %

$471

$0.33







































Cambio - ajustado (20.1) %





























0.6 %

— % Impacto de la moneda extranjera — %





























0.2 %

— % Cambio - moneda constante ajustada (20.1) %





























0.8 %

— %

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS FINANCIERAS POR SEGMENTO CON MEDIDAS FINANCIERAS

AJUSTADAS EN MONEDA CONSTANTE POR SEGMENTO (SIN AUDITAR)

(en millones) Reportado

Partidas que

afectan la comparabilidad

Ajustado Para el primer trimestre de 2022:









Ingresos por operaciones









Sistemas de café $268

$51

$319 Bebidas Empacadas 486

(251)

235 Concentrados de bebidas 244

3

247 Bebidas Latinoamérica 25

1

26 Costos corporativos no asignados (57)

(38)

(95) Ingreso total de operaciones $966

$(234)

$732











Para el primer trimestre de 2021:









Ingresos por operaciones









Sistemas de café $368

$53

$421 Bebidas Empacadas 179

22

201 Concentrados de bebidas 238

1

239 Bebidas Latinoamérica 22

1

23 Costos corporativos no asignados (167)

24

(143) Ingreso total de operaciones $640

$101

$741



Reportado

Impacto de la moneda

extranjera

Moneda constante Para el primer trimestre de 2022:









Ventas netas









Sistemas de café (4.3) %

— %

(4.3) % Bebidas Empacadas 13.2

—

13.2 Concentrados de bebidas 9.5

—

9.5 Bebidas Latinoamérica 16.8

0.8

17.6 Ventas netas totales 6.1

—

6.1













Ajustado

Impacto de la moneda

extranjera

Moneda constante

ajustada Para el primer trimestre de 2022:









Ingresos por operaciones









Sistemas de café (24.2) %

— %

(24.2) % Bebidas Empacadas 16.9

—

16.9 Concentrados de bebidas 3.3

—

3.3 Bebidas Latinoamérica 13.0

—

13.0 Ingreso total de operaciones (1.2)

—

(1.2)

















Reportado

Partidas que

afectan la comparabilidad

Ajustado

Impacto de la moneda

extranjera

Moneda constante

ajustada Para el primer trimestre de 2022:



















Margen operativo



















Sistemas de café

24.5 %

4.7 %

29.2 %

— %

29.2 % Bebidas Empacadas

32.8

(16.9)

15.9

—

15.9 Concentrados de bebidas

68.0

0.8

68.8

—

68.8 Bebidas Latinoamérica

17.1

0.7

17.8

(0.1)

17.7 Margen operativo total

31.4

(7.6)

23.8

—

23.8

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO Y RELACIÓN DE APALANCAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)



(en millones, excepto por la relación)

CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO - ÚLTIMOS DOCE MESES

Ingreso neto atribuible a KDP $2,406 Gastos por intereses 548 Provisión para impuestos sobre la renta 760 Otros (ingresos) gastos, netos 10 Gastos de depreciación 414 Otra amortización 166 Amortización de intangibles 135 EBITDA $4,439 Partidas que afectan la comparabilidad:

Ganancia en la venta de inversiones por método de participación $(574) Ganancia por resolución de litigios (271) Pérdida por extinción temprana de la deuda 48 Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar 23 Gastos de reestructuración e integración 192 Productividad 155 Cuestiones jurídicas no rutinarias 24 Remuneración en acciones 5 COVID-19 26 Costos de transacción 2 Precio de mercado (104) EBITDA ajustado $3,965





31 de marzo de

2022 Cantidades principales de bonos sénior no garantizados $11,750 Menos: efectivo y equivalentes a efectivo 592 Monto total de capital menos efectivo y equivalentes a efectivo $11,158



Relación de apalancamiento de la administración 31 de marzo de 2022 2.8

KEURIG DR PEPPER INC. CONCILIACIÓN DE EBITDA AJUSTADO - ÚLTIMOS DOCE MESES (SIN AUDITAR)



(en millones) SEGUNDO

TRIMESTRE DE

2021

TERCER

TRIMESTRE DE

2021

CUARTO

TRIMESTRE DE

2021

PRIMER

TRIMESTRE DE

2022

ÚLTIMOS

DOCE MESES Ingreso neto atribuible a KDP $448

$530

$843

$585

$2,406 Gastos por intereses 125

116

119

188

548 Provisión para impuestos sobre la renta 165

149

266

180

760 Otros (ingresos) gastos, netos (4)

1

4

9

10 Gastos de depreciación 104

98

106

106

414 Otra amortización 40

38

46

42

166 Amortización de intangibles 34

34

33

34

135 EBITDA $912

$966

$1,417

$1,144

$4,439 Partidas que afectan la comparabilidad:

















Ganancia en la venta de inversiones por método de participación $ —

$ —

$(524)

$(50)

$(574) Ganancia por resolución de litigios —

—

—

(271)

(271) Pérdida por extinción temprana de la deuda —

—

—

48

48 Deterioro de inversiones y pagarés por cobrar —

—

17

6

23 Gastos de reestructuración e integración 49

53

57

33

192 Productividad 32

40

40

43

155 Cuestiones jurídicas no rutinarias 6

7

7

4

24 Remuneración en acciones 5

3

4

(7)

5 COVID-19 11

4

6

5

26 Costos de transacción —

1

1

—

2 Incidente de malware —

(1)

1

—

— Precio de mercado (38)

(9)

28

(85)

(104) EBITDA ajustado $977

$1,064

$1,054

$870

$3,965

KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO NETO PROPORCIONADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS AL FLUJO DE CAJA LIBRE

(SIN AUDITAR)

El flujo de caja libre se define como el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas ajustadas para compras de propiedad, planta y equipos, ingresos por ventas de propiedad, planta y equipos, y ciertas partidas excluidas para la comparación con periodos de años anteriores. Para el primer trimestre de 2022 y 2021, no hubo partidas excluidas para la comparación con períodos de años anteriores.





Primer trimestre (en millones)

2022

2021 Efectivo neto proporcionado por actividades operativas

$663

$546 Compras de propiedad, planta y equipo

(109)

(95) Ingresos por la venta de propiedad, planta y equipo

78

7 Flujo de caja libre

$632

$458

KEURIG DR PEPPER INC.

CONCILIACIÓN DE GASTOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON LA COVID-19

(SIN AUDITAR)

La siguiente tabla establece nuestra conciliación de gastos significativos relacionados con la COVID-19. Sin embargo, los gastos de compensación de los empleados y los costos de protección de los empleados, que afectan nuestros gastos SG&A y costo de ventas, se incluyen como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad y se excluyen en nuestras medidas financieras ajustadas. Además, las cantidades reportadas en U.S. GAAP también incluyen costos adicionales no incluidos como la partida COVID-19 que afecta la comparabilidad, tal como se presenta en las tablas a continuación.















Partidas que afectan la comparabilidad(1)



(en millones) Gastos de

remuneración de

empleados(2)

Costos de

protección de

empleados(3)

Total Para el primer trimestre de 2022:









Sistemas de café $1

$2

$3 Bebidas Empacadas 1

1

2 Concentrados de bebidas —

—

— Bebidas Latinoamérica —

—

— Total $2

$3

$5











Para el primer trimestre de 2021:









Sistemas de café $1

$9

$10 Bebidas Empacadas 3

2

5 Concentrados de bebidas —

—

— Bebidas Latinoamérica —

1

1 Total $4

$12

$16

















(1) Tanto los gastos de compensación de los empleados como los costos de protección de estos se incluyen como las partidas de la COVID-19 que afectan la comparabilidad en la conciliación de nuestras medidas financieras no-GAAP ajustadas. (2) Incluyó principalmente beneficios incrementales para los trabajadores de primera línea, como licencias prolongadas en caso de enfermedad, a fin de mantener las operaciones esenciales durante la pandemia de la COVID-19. (3) Incluyó costos asociados con equipos de protección personal, escáneres de temperatura, limpieza y otros servicios de sanitización. Impacta tanto el costo de ventas como los gastos SG&A.

RECONCILIACIÓN DE ALGUNOS RESULTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS Y AJUSTADOS EN MONEDA CONSTANTE

PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020

(Sin auditar, en millones, excepto los datos por acción)

Para efectos de análisis adicionales, también incluimos ciertas medidas financieras no GAAP para el primer trimestre de 2020.

Para el primer trimestre de 2020, definimos nuestras medidas financieras no GAAP ajustadas como ciertas métricas y títulos de estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad. Las partidas que afectan la comparabilidad se definen a continuación.

Ajustado: Definido como ciertas métricas y títulos de los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad.

Partidas que afectan la comparabilidad: definidas como ciertas partidas que se excluyen para la comparación con periodos de años anteriores, ajustadas para el impacto fiscal, según corresponda. El impacto fiscal se determina en función de una tasa aproximada para cada partida. Para cada período, la gerencia ajusta (i) el impacto no realizado a precio de mercado de los instrumentos derivados no designados como de cobertura según los GAAP de los Estados Unidos y no tienen un riesgo compensatorio reflejado en los resultados financieros; (ii) la amortización asociada a los activos intangibles de vida determinada; (iii) la amortización de los gastos financieros diferidos relacionados con la fusión DPS; (iv) la amortización del ajuste del valor razonable de los títulos sénior no garantizados obtenidos como resultado de la fusión de DPS; (v) gastos de compensación de acciones y la correspondiente prestación tributaria por inactividad atribuible a los premios paralelos otorgados a los empleados que realizaron una inversión inicial en KDP; y (vi) otras partidas que se excluyen para efectos de comparación con períodos de años anteriores.

Para el primer trimestre de 2020, las demás partidas excluidas para efectos de comparación incluyen: i) los gastos de reestructuración e integración relacionados con combinaciones empresariales significativas; ii) los gastos de productividad; iii) los costos de transacción de combinaciones comerciales importantes (completadas o abandonadas) no relacionadas con la fusión de DPS; iv) los costos relacionados con cuestiones jurídicas importantes de carácter no rutinario; (v) el impacto del incremento de las existencias adquiridas no asociadas con la fusión de DPS (vi) los costos incrementales de nuestras operaciones relacionadas con los riesgos presentados por la pandemia de la COVID-19 y (vii) el deterioro reconocido en la inversión mediante el método de participación con Bedford Systems, LLC.





Ventas netas

Ingresos por operaciones

Ganancias diluidas por acción(1) Reportado

$2,613

$466

$0.11 Partidas que afectan la comparabilidad:











Precio de mercado

—

58

0.04 Amortización de intangibles

—

33

0.02 Remuneración en acciones

—

7

— Costos de reestructuración e integración

—

52

0.03 Productividad

—

54

0.03 Deterioro de la inversión

—

—

0.05 Cuestiones jurídicas no rutinarias

—

9

— COVID-19

—

5

— Ajustado

$2,613

$684

$0.29





(1) Las ganancias diluidas por acción pueden no cuadrar debido al redondeo.

RECONCILIACIÓN DE ALGUNOS RESULTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS Y AJUSTADOS EN MONEDA CONSTANTE

PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020

(Sin auditar, en millones, excepto los datos por acción)

Moneda constante ajustada: Se define como ciertas métricas y títulos de los estados financieros ajustados para ciertas partidas que afectan la comparabilidad, calculados en moneda constante mediante la conversión de nuestros resultados financieros en moneda local del periodo actual utilizando los tipos de cambio de moneda extranjera del periodo anterior.





Crecimiento (%) Crecimiento de las ventas netas en comparación con el primer trimestre de 2020

17.8 % Impacto de la moneda extranjera

(0.3) Crecimiento de las ventas netas en moneda constante en comparación con el primer trimestre de 2020

17.5 %





Ingreso ajustado del crecimiento de las operaciones en comparación con el primer trimestre de 2020

7.0 % Impacto de la moneda extranjera

(0.3) % Ingreso ajustado en moneda constante del crecimiento de las operaciones en comparación con el primer trimestre de 2020

6.7 %





Crecimiento de las ganancias diluidas ajustadas por acción en comparación con el primer trimestre de 2020

13.8 % Impacto de la moneda extranjera

— % Crecimiento de las ganancias diluidas ajustadas en moneda constante por acción en comparación con el primer trimestre de 2020

13.8 %





Reportado

Impacto de la moneda

extranjera

Moneda constante Para el primer trimestre de 2022:











Ventas netas











Sistemas de café

12.3 %

(0.5) %

11.8 % Bebidas Empacadas

21.6

(0.2)

21.4 Concentrados de bebidas

17.3

(0.6)

16.7 Bebidas Latinoamérica

24.8

1.7

26.5 Ventas netas totales

17.8

(0.3)

17.5

