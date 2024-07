Keyline Industries - La nouvelle marque générale Keyline S.p.A. planifie son expansion dans les automatismes et les solutions d'accès

2024 : perspectives à mi-année, deux fusions-acquisitions entièrement « Made in Italy » et une tradition entrepreneuriale depuis 1770

CONEGLIANO, Italie, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Keyline a été acquise au début des années 2000 par la famille Bianchi, ce qui représente une étape clé dans sa continuité et sa tradition avec plus de 250 ans d'expérience. Matteo Bianchi a commencé à créer ses premières clés en fer forgé en 1770 dans son atelier de Cibiana di Cadore, créant ainsi l'entreprise familiale la plus ancienne au monde dans ce secteur. Aujourd'hui, la tradition est perpétuée par la 8e génération de la même famille.

Le principal tournant s'est produit dans les années 1980 lorsque Massimo Bianchi, aujourd'hui président de Keyline Industries, a inventé avec son père Camillo le Silca UnoCode. Il s'agit de la première machine à tailler les clés informatisée au monde. Après la vente de Silca S.p.A. et l'acquisition de Keyline, la famille Bianchi a poursuivi la tradition.

Le siège se trouve à Conegliano, dans la rue qui porte le nom de Camillo Bianchi. L'entreprise a toujours été à la pointe de la technologie et de l'innovation dans le secteur de la sécurité.

Avec les dernières acquisitions de 2024, Keyline Industries sera l'un des principaux fabricants de clés, de machines à tailler les clés et de transpondeurs. En outre, Keyline Industries sera également un fabricant unique de machines industrielles automatisées pour l'industrie de la sécurité et l'automatisation de la maison et du bâtiment - à travers les marques ACS et Allmatic.

Fondée en 1989 à Belluno, Allmatic a été rachetée à la famille Raineri. Aujourd'hui, Allmatic est présent dans plus de 50 pays et se spécialise dans la production et la commercialisation de produits domotiques.

L'unité commerciale ACS a permis à Keyline d'entrer dans le segment du marché industriel, en proposant des machines pour l'assemblage et le traitement des clés, des serrures, des cadenas et des cylindres.

Ces acquisitions marquent une nouvelle phase de croissance et de développement pour Keyline Industries, qui s'associe à des entreprises stratégiques. Ces acquisitions permettent de relever des défis communs et de tirer parti de synergies qui ouvriront de nouvelles perspectives sur le marché de la sécurité et de l'automatisation.

Le groupe peut compter sur 2 usines de production en Vénétie, 9 filiales commerciales et plus de 200 collaborateurs, avec un pôle R&D centralisé de 40 personnes.

Giacomo Alpago, PDG de Keyline Industries, a déclaré : « Grâce à cette acquisition, nous enrichissons notre offre et accélérons le développement vers la numérisation et l'intégration de nos produits.

Nous serons en mesure de réaliser des investissements stratégiques dans les domaines de la sécurité, de l'automatisation et des solutions d'accès intelligentes ».

Contact : Stefano Granzotto, [email protected], +39 0438 202511

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469850/Flags.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2469851/Keyline_Industries_Logo.jpg