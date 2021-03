Keyloop Adquire RAPID RTC E enquiryMAX

Duas aquisições imediatas sinalizam a forte intenção da Keyloop de mudar o jogo no varejo automotivo

LONDRES, 2 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Keyloop, fornecedora líder global de soluções de tecnologia para o setor automotivo, anunciou hoje a aquisição da RAPID RTC e da enquiryMAX, incorporando sua agregação de leads de primeira linha, resposta de leads, gerenciamento de consultas e aplicações de showroom para o portfólio de produtos da Keyloop.

Essas são as primeiras ações que a Keyloop (anteriormente conhecida como divisão internacional da CDK Global) está realizando desde que foi adquirida ontem pela Francisco Partners. Essas aquisições representam o compromisso sério da Keyloop de desenvolver uma plataforma aberta que conecte o setor automotivo de varejo e transforme a experiência de compra e propriedade de veículos para o melhor, em parceria com revendedores e OEMs.

A adição destes produtos permitirá à Keyloop melhorar a sua oferta de vendas e marketing e desenvolver novas soluções quanto a gerenciamento e atribuição de leads, combinando os dados destes produtos com seus próprios Sistemas de Gerenciamento de Revendedores (DMS).

A RAPID RTC está sediada em Winnipeg, Canadá e é provedora de soluções de comunicação digital e gerenciamento de leads (LMS) para mais de 4.200 revendedores e faz parceria com muitos dos principais OEMs. Glen Demetrioff, fundador e CEO da RAPID RTC, ingressará na Keyloop como membro da equipe executiva.

O LMS da RAPID RTC oferece recursos avançados para revendedores automotivos, incluindo a capacidade de agregar consultas de vendas de mais de 300 canais e gerenciar a interação do cliente no showroom com ferramentas de comunicação digital, como bate-papo ao vivo, mídia social, chamadas de texto e vídeo.

A enquiryMAX está sediada em Leeds, Reino Unido, e oferece uma solução de gestão de showroom para mais de 970 concessionárias no Reino Unido e na Irlanda. Alguns dos maiores grupos de revendedores do Reino Unido e da Irlanda estão entre seus clientes e são também o parceiro escolhido de vários dos principais OEMs.

A solução de showroom da enquiryMAX desempenha um papel fundamental na gestão efetiva de consultas de clientes, desde capturar o lead de vendas no início da jornada de compra, até elaborar a oferta e apresentar a proposta e a entrega do veículo. A enquiryMAX já está bem integrada ao Keyloop DMS e é a maior parceira do seu programa de parceiros.

Tom Kilroy, CEO da Keyloop, comenta:

"Temos o prazer de receber hoje na família Keyloop, a RAPID RTC e a enquiryMAX, dois provedores líderes em tecnologia automotiva. Estamos muito entusiasmados em incluir seus produtos excepcionais de gerenciamento de leads e de showroom em nossa oferta aos clientes. A combinação desses produtos, juntamente com o DMS líder da Keyloop, nos permitirá desenvolver novas soluções para nossos clientes em avaliação e atribuição de leads.

"Também estamos muito entusiasmados em poder demonstrar nossa promessa de avançar rapidamente com o apoio de nossos novos proprietários, Francisco Partners.

"Embora a Keyloop tenha adquirido a RAPID RTC e a enquiryMAX, continuamos comprometidos em acelerar o desenvolvimento do programa de parceiros da Keyloop. Isso permitirá que nossos revendedores e clientes de OEM tenham liberdade de escolha para suas necessidades de tecnologia, ao mesmo tempo em que sempre se beneficiam dos benefícios adicionais de integração com os DMS da Keyloop."

Glen Demetrioff, CEO da RAPID RTC, comenta:

"Esse é mais um marco para a RAPID RTC e é algo com o qual estou absolutamente entusiasmado. Não apenas ajudará a moldar a próxima fase de crescimento da plataforma de gestão e comunicação da RAPID RTC, mas, de forma coletiva, abrirá as portas para o que acredito que será verdadeiramente uma oferta de produto única e transformadora no cenário do varejo automotivo.

"Estou grato e ansioso por me juntar a Tom e ao resto da equipe executiva da Keyloop à medida que continuamos a escalar, inovar e conectar o setor de varejo automotivo."

Francisco Partners foi assessorada por Paul Hastings LLP, Stikeman Elliott LLP e Kirkland & Ellis como consultores jurídicos, e pelo Alvarez & Marsal's Transaction Advisory Group. O UBS Investment Bank atuou como consultor financeiro exclusivo da RAPID RTC e Pitblado Law como consultor jurídico da RAPID RTC durante todo o processo de aquisição. A RAPID RTC era uma empresa do portfólio da Sageview Capital. A RSM Corporate Finance LLP atuou como consultor financeiro exclusivo da enquiryMAX.

Clique aqui para ter acesso à sala de imprensa virtual da Keyloop, onde você encontrará uma série de recursos para acompanhar esta história (versões traduzidas estarão disponíveis on-line durante toda a semana), incluindo comunicados de imprensa atuais, perguntas frequentes, histórico de mídia e logotipos.

