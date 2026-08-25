Keymed Biosciences annonce ses résultats pour le premier semestre 2026 et fait le point sur ses activités

CHENGDU, Chine, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- Le 19 août 2026, Keymed Biosciences (HKEX : 02162) a publié ses résultats semestriels pour la période close le 30 juin 2026, avec un chiffre d'affaires total de 617 millions de RMB. Le produit phare, Kangyueda, a généré un chiffre d'affaires de 393 millions de RMB, en hausse de 132 % en glissement annuel, grâce à une équipe commerciale de près de 500 personnes couvrant plus de 1 600 hôpitaux. Le chiffre d'affaires issu des collaborations s'est élevé à 224 millions de RMB, provenant principalement des paiements d'étapes versés par AstraZeneca. Le bénéfice de la période s'est élevé à 122 millions de RMB, marquant ainsi un retour aux bénéfices après une perte, tandis que les réserves de trésorerie atteignaient 3,24 milliards de RMB.

En juillet 2026, Kangyueda a été inscrit sur la liste nationale des médicaments essentiels (avec effet au 1er septembre), ce qui a accéléré sa pénétration sur les marchés des comtés et des soins de santé primaires. Dynamique du pipeline : les demandes d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de Stapokibart pour le traitement de la dermatite atopique chez l'adolescent et du prurigo nodulaire ont été acceptées ; des essais de phase III portant sur la dermatite atopique chez l'enfant et la rhinite allergique saisonnière chez l'adolescent sont en cours.

CM336 (anticorps bispécifique anti-BCMA/CD3), le 5 juin, Ouro Medicines, partenaire de NewCo, a été rachetée par Gilead et Lakefront. Keymed a reçu un versement initial de 257 millions de dollars américains, auquel s'ajoutent jusqu'à 70 millions de dollars américains au titre d'étapes supplémentaires, et peut encore prétendre à percevoir jusqu'à 610 millions de dollars à titre de paiements d'étapes futurs et de redevances échelonnées. Lakefront dirigera les études de phase I/II sur le CM336/OM336, tandis que Gilead prend en charge les essais d'enregistrement et les essais de phase avancée et détient les droits exclusifs de commercialisation dans le monde entier (à l'exclusion de la Grande Chine).

CMG901/AZD0901 (CLDN18.2 ADC) : l'essai clinique mondial de phase III pour le traitement de première intention du cancer gastrique a recruté son premier patient début 2026 ; l'étude périopératoire en est à la phase II et s'étend aux cancers des voies biliaires et du pancréas.

CM355/PRO-203 (CD20 x CD3) : le premier patient atteint de sclérodermie a reçu son traitement en juin et d'autres études sur les maladies auto-immunes liées aux lymphocytes B débuteront en 2026.

CM512 (anticorps bispécifique anti-TSLP/IL-13 ) – le premier double inhibiteur à action prolongée au monde, avec une demi-vie de 70 jours – a atteint tous les critères d'évaluation de la phase II dans le traitement de la CRSwNP, démontrant une réduction rapide de la taille des polypes et une efficacité de six mois après une seule injection ; la phase III a été lancée. Les indications comprennent l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la dermatite atopique, la rhinite allergique et l'urticaire chroniques spontanée.

CM336 (anticorps bispécifique anti-BCMA x anti-CD3 ) : dans le cadre des maladies auto-immunes, l'essai de phase II consacré à l'amylose à chaînes légères est en cours de recrutement ; la désignation de « traitement innovant » a été accordée en mai. Le recrutement pour l'essai de phase I/II sur les cytopénies auto-immunes pour la phase I a été achevé ; l'essai de phase Ib sur le syndrome de Sjögren a débuté en juillet. En oncologie, la demande IND pour l'association CM336 et CM313 (anticorps monoclonal anti-CD38) dans le traitement de deuxième ligne du myélome multiple récidivant ou réfractaire a été acceptée.

Keymed exploite 6 plateformes intégrées, avec une capacité de production à Chengdu de 21 800 litres (auxquels s'ajouteront prochainement des lignes de production en acier inoxydable d'une capacité de 24 000 litres). Au 30 juin, l'entreprise comptait 1 768 salariés à temps plein, dont 500 dans le secteur commercial et 420 dans la R&D et les essais cliniques.

À l'occasion de son dixième anniversaire, Keymed poursuit sa stratégie à deux volets, axée sur le patient, afin d'accélérer l'innovation à l'échelle mondiale et de créer de la valeur durable.