Keymed Biosciences anuncia los resultados del primer semestre de 2026 y novedades empresariales

CHENGDU, China, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El 19 de agosto de 2026, Keymed Biosciences (HKEX: 02162) ha dado a conocer sus resultados provisionales para el semestre finalizado el 30 de junio de 2026, con unos ingresos totales de 617 millones de RMB. Su producto principal, Kangyueda, generó ventas por valor de 393 millones de RMB, lo que supone un 132% más que el año anterior, todo ello gracias al apoyo de un equipo comercial de casi 500 personas que abarca más de 1.600 hospitales. Los ingresos por colaboraciones alcanzaron los 224 millones de RMB, principalmente por los hitos alcanzados con AstraZeneca. El beneficio del periodo fue de 122 millones de RMB, pasando de pérdidas a obtener ganancias, mientras que las reservas de efectivo se situaron en 3.240 millones de RMB.

En julio de 2026, Kangyueda se incluyó en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (con vigencia a partir del día 1 de septiembre), lo que aceleró su penetración en los mercados de atención primaria y a nivel de condado. Impulso de la cartera de productos: Se aceptó la solicitud de nuevo fármaco (NDA) de Stapokibart para la dermatitis atópica (DA) en adolescentes y el prurigo nodular; los ensayos de fase III en DA pediátrica y SAR en adolescentes están en curso.

El 5 de junio, Gilead y Lakefront adquirieron Ouro Medicines, socio de NewCo, por el desarrollo del CM336 (anticuerpo biespecífico BCMA x CD3). Keymed recibió un pago inicial de 257 millones de dólares, contando además con la posibilidad de recibir hasta 70 millones de dólares adicionales por hitos, y conserva el derecho a percibir hasta 610 millones de dólares en futuros hitos y regalías escalonadas. Lakefront va a liderar los estudios de fase I/II de CM336/OM336, mientras que Gilead se encargará del registro y los ensayos de fase avanzada, y ostenta los derechos exclusivos de comercialización global (excepto en la Gran China).

CMG901/AZD0901 (CLDN18.2 ADC), un estudio global de fase III para el tratamiento de primera línea del cáncer gástrico, ha incluido su primer paciente a principios del año 2026; el estudio perioperatorio se encuentra en fase II, con planes de expansión a los cánceres biliares y pancreáticos.

CM355/PRO-203 (CD20 x CD3), administró la primera dosis a un paciente con esclerosis sistémica en junio e iniciará otros estudios autoinmunes de células B en 2026.

CM512 (anticuerpo biespecífico TSLP/IL-13), el primer inhibidor dual de acción prolongada del mundo con una vida media de 70 días, ha cumplido con todos los objetivos de la fase II en CRSwNP, demostrando una rápida reducción de los pólipos y una eficacia de seis meses con una sola inyección; se inició la fase III. Las indicaciones incluyen asma, EPOC, DA, rinitis alérgica y CSU.

CM336 (anticuerpo biespecífico BCMA x CD3), en enfermedades autoinmunes, la fase II para amiloidosis de cadena ligera está reclutando pacientes; la designación de terapia innovadora se otorgó en mayo. La fase I/II para citopenias autoinmunes completó el reclutamiento de la fase I; la fase Ib para el síndrome de Sjögren comenzó en julio. En oncología, se aceptó la solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) para CM336 más CM313 (CD38 mAb) en segunda línea para RRMM.

Keymed opera seis plataformas integradas, contando con una capacidad de producción en Chengdu de 21.800 litros (más 24.000 litros de líneas de acero inoxidable que pronto estarán operativas). A fecha de 30 de junio, contaba con 1.768 empleados a tiempo completo, incluyendo 500 en el área comercial y 420 en I+D/clínica.

En su décimo aniversario, Keymed continúa con su estrategia dual centrada en el paciente para acelerar la innovación global y generar valor sostenible.