KEZAD Group legt den Grundstein für fortschrittliche Recyclinganlage im Wert von 552 Millionen AED im Polymers Park

30.000 m² große Anlage wird gemischte Kunststoffabfälle verarbeiten und Abu Dhabis Kreislaufwirtschaft unterstützen

ABU DHABI, VAE, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD) Group, das integrierte Handels-, Logistik- und Industriezentrum von Abu Dhabi, hat mit Renov8 Polymer Industries Ltd, einem Teil des führenden Herstellers Just Right Inc., eine Vereinbarung über die Errichtung einer fortschrittlichen Recyclinganlage im Polymers Park von KEZAD unterzeichnet. Dieser Schritt wird Abu Dhabis Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft vorantreiben.

Just Right Inc ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Verkleidungslösungen und Druckmedien mit Geschäftsaktivitäten in über 47 Ländern. Es ist geplant, dass die Gruppe ihre erstklassigen Praktiken über ihre Tochtergesellschaft Renov8 Polymer Industries Ltd, die Unternehmen weltweit industrielle Recyclinglösungen anbietet, nach Abu Dhabi einbringen wird, um eines der nachhaltigsten Polymerprojekte der Region aufzubauen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Renov8 Polymer Industries Ltd Investitionen im Wert von AED 552 Millionen fuer den Ausbau eines 30.000 sqm grossen Grundstueckes im Polymers Park von KEZAD, sowie fuer ein Erweiterungsgrundstueck von 38.000 sqm neben der Primaeranlage fuer das Recycling von gemischten Kunststoffabfaellen durchfuehren.

Neben der Unterstützung der umfassenderen Strategie der VAE von Net-Zero bis 2050 zielt das Abkommen darauf ab, die Industriestrategie von Abu Dhabi voranzutreiben, für die der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft der Grundstein bildet. Die Anlage wird auch von Abu Dhabis bevorstehender Emissionshandelsplattform profitieren, die die weltweit erste vollständig regulierte Emissionshandelsbörse und Emissions-Clearingstelle sein wird.

Mohamad Al Khadar Al Ahmed, Chief Executive Officer der KEZAD Group, sagte: „Im Einklang mit der Industriestrategie unserer weisen Führung engagiert sich die KEZAD Group für die Unterstützung von Kreislaufwirtschaftsmodellen in Abu Dhabi in unserem integrierten Geschäftsökosystem. Wir sind sehr stolz darauf, Renov8 Polymer Industries Ltd in unserer Familie willkommen zu heißen. Die neue Anlage wird ein wegweisendes Vorzeigeprojekt für Innovation und Nachhaltigkeit in der Kunststoffproduktion und der Wiederaufbereitung von Kunststoffabfällen sein.

Der KEZAD Polymers Park zieht aufgrund seines einfachen Zugangs zu Rohstoffen und der direkten Anbindung an globale Märkte weiterhin eine Vielzahl von Fertigungs- und Wertschöpfungsunternehmen nach Abu Dhabi an. Das Projekt wird einen weiteren Mehrwert für das Ökosystem schaffen und gleichzeitig Abu Dhabis Position als nachhaltiges und wettbewerbsfähiges Industriezentrum stärken."

Nilesh Jain, Gründer und CMD von Renov8 Inc, sagte: „Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist ein bedeutender Meilenstein für uns in unseren Bemühungen, die erste Phase unseres Kreislaufwirtschaftsmodells zu entwickeln, das über eine der technologisch fortschrittlichsten Recyclinganlagen für Polymere verfügen wird.

In unserem Bestreben, eine nachhaltige Polymerindustrie zu entwickeln, werden wir fortschrittliche Fertigungsprozesse in der KEZAD-Anlage einsetzen, um ein umfassendes ESG-orientiertes Geschäftsmodell bereitzustellen. Renov8 wird stark von der integrierten Plattform, die KEZAD bietet, profitieren, wobei die Nähe zum Hafen von Khalifa einen besseren Zugang zu den globalen Verbrauchermärkten ermöglicht."

Renov8 Polymer Industries setzt als Teil des bestehenden Fertigungsökosystems von Just Right Middle East fortschrittliche Produktionstechnologien und -prozesse mit hochmodernen Fabriken ein, die den höchsten technischen Standards und den Anforderungen von TÜV Süd und PSB entsprechen.

Informationen zur KEZAD Group



Die KEZAD Group, eine Tochtergesellschaft der AD Ports Group, ist im Rahmen ihres Economic Cities & Free Zones Clusters der größte Betreiber von integrierten und zweckgebundenen Wirtschaftszonen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mit wettbewerbsfähigen Geschäftsökosystemen, die ein beispielloses Wachstum fördern, ist die KEZAD-Gruppe ein wichtiger strategischer Wegbereiter für Abu Dhabis Vision zur Diversifizierung seiner Wirtschaft.

Die lebenswichtige Infrastruktur und Dienstleistungen der KEZAD Group erstrecken sich über 12 Wirtschaftszonen (in Abu Dhabi City, Al Ain City und die Al Dhafra Region) mit einer Gesamtfläche von 550 km2 und umfassen mehr als 40 Personalunterkünfte unter ihrer Tochtergesellschaft KEZAD Communities.

Die KEZAD Group bietet mehr als 1.750 Investoren aus 17 wichtigen Industriesektoren einen strategischen Marktzugang, niedrigere Betriebskosten und einfaches Erledigen ihrer Geschäfte. Das Ökosystem der KEZAD Group bietet erstklassige Transportinfrastruktur mit multimodaler Konnektivität, 100 Prozent ausländischem Eigentum, 100-prozentiger Rückführung von Kapital und Gewinn, dem Potenzial für zollfreien Handel innerhalb der Region und fortschrittlichen Technologieplattformen.

SOURCE AD Ports Group