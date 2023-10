KFC invite des milliers de personnes originaires de 17 pays à recréer sa recette secrète dans Zelda avec « The Recipe Run »

« The Recipe Run », le premier speedrun créé par la marque, rassemble les joueurs de Zelda pour reproduire la recette secrète du Colonel · Plus de 100 heures de contenu organique ininterrompu générées · Un projet PS21

MADRID, 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- KFC a mis les joueurs au défi de recréer sa recette secrète de poulet frit dans le nouveau jeu vidéo « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom » après que les joueurs ont découvert que ce dernier offrait pour la première fois la possibilité de cuisiner du poulet frit. KFC a lancé le défi et permis à des milliers de joueurs venus de 17 pays différents de participer à « The Recipe Run », le premier speedrun créé par la marque pour voir qui pourrait cuisiner le plus rapidement sa propre recette de poulet façon KFC dans Zelda TOTK.

KFC Zelda Streamer KFC Zelda Recipe KFC Zelda “The Recipe Run” logo

Afin de concourir dans « The Recipe Run », les joueurs devaient élaborer leur propre version de la recette secrète de KFC dans le jeu en rassemblant du poulet, de l'huile et 11 herbes et épices de leur choix parmi celles disséminées dans le monde virtuel de Zelda Tears of the Kingdom.

En outre, KFC s'est associé à SRE (@SpeedrunEspanol) pour faire de « The Recipe Run » une compétition mondiale, dans laquelle des joueurs amateurs de 17 pays du monde se sont affrontés pour réaliser la recette en un temps record, et remporter un trophée prenant la forme d'une cuisse de poulet en or d'une valeur de 11 000 €.

En parallèle, KFC a également mis les joueurs au défi de partager sur Twitter le clip vidéo recréant leur recette secrète de poulet frit dans le jeu. Le hashtag #TheRecipeRun est devenu tendance en l'espace de quelques heures, représentant 27 % de la conversation totale pendant la durée de la campagne. Au total, c'est plus de 145 millions d'imitations sur les réseaux sociaux et plus de 100 heures de contenu organique qui ont été générées à travers le monde. Tous les utilisateurs qui ont réussi le défi ont reçu des codes échangeables contre un menu offrant cinq morceaux de poulet sur l'application et le site Web de KFC Espagne.

En une seule semaine, KFC Espagne a obtenu plus de 2 500 participants au défi. En conséquence, le trafic Web a augmenté de 58 % pendant la durée du défi et 44,5 % des commandes ont été passées en ligne, ce qui contraste avec la moyenne de 12 % de ce type de commandes au cours des cinq mois précédents. Ces données révèlent que KFC a réussi à faire en sorte que les cuisiniers de poulet frit dans le jeu deviennent ses consommateurs dans la vraie vie.

