KFC® PRESENTA SUS NUEVOS KENTUCKY FRIED CHICKEN NUGGETS, HECHOS CON PURA PECHUGA DE POLLO Y EMPANIZADOS A MANO CON LA ORIGINAL RECIPE® DE KFC. ¡NO HA PROBADO NUGGETS COMO ESTOS ANTES!

Los Mac Bowls de $5 han regresado, ahora con KFC Nuggets, empanizados a mano con la Original Recipe® de KFC, la misma mezcla secreta de 11 hierbas y especias que hicieron famoso a KFC

LOUISVILLE, Kentucky, 23 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¡Que comience la guerra de nuggets! A partir del 27 de marzo, Kentucky Fried Chicken® incorporará sus Kentucky Fried Chicken Nuggets de pura pechuga de pollo empanizados a mano con la Original Recipe® de KFC en sus menús por todo el país.

¡Que comience la guerra de nuggets! A partir del 27 de marzo, Kentucky Fried Chicken® incorporará sus Kentucky Fried Chicken Nuggets de pura pechuga de pollo empanizados a mano con la Original Recipe® de KFC en las menús de los restaurantes participantes de todo el país. Los Mac&Cheese Bowls de $5 de KFC regresan desde el 3 de abril, ahora con los nuevos KFC Nuggets y la rica y cremosa salsa Mac& && Cheese con queso cheddar, cubiertos con una mezcla de tres quesos, y estarán disponibles por un precio increíble.

Después de una prueba muy exitosa en 2022 y años sin incluir un nugget con el sabor característico de KFC en los menús, los nuevos Kentucky Fried Chicken Nuggets estarán en el menú permanente de KFC en los restaurantes participantes, y estos nuggets de pollo vienen con un sabor extra delicioso que puede disfrutarse en el país los siete días de la semana.

Hechos con pura pechuga de pollo y empanizados a mano con la receta original exclusiva de 11 hierbas y especies de KFC que hicieron famosa a esta cadena de pollo frito, se pueden disfrutar los Kentucky Fried Chicken Nuggets como una comida completa, un bocadillo al paso, un complemento para la comida o incluso como un aperitivo camino a casa.

El coronel Harland Sanders dedicó años a perfeccionar su mezcla secreta de condimentos para crear el sabor inconfundible y mundialmente famoso del pollo frito con la receta original de KFC. Y a partir del 27 de marzo, usted podrá disfrutar de sus nuggets como nunca antes. Con los nuevos KFC Nuggets, KFC invita a los amantes de los nuggets de pollo a enamorarse de la famosa receta original de KFC.

La gente ha estado viviendo en un mundo de nuggets insípidos por mucho tiempo y se conformaba con ellos. Los expertos en pollo frito le brindan a América la oportunidad de deshacerse de la insipidez y ponerle fin con formas de moldes de galleta y abrir sus corazones y bocas a los Kentucky Fried Chicken Nuggets.

"Como los expertos originales en pollo frito, presentamos un nugget de pollo preparado de la única forma que conoce KFC, empanizados a mano y con nuestra receta original distintiva de 11 hierbas y especias", comentó Nick Chavez, director de Marketing de KFC U.S. "En pocas palabras, no ha probado nuggets de pollo como estos, y son los nuggets de pollo que América merece. ¡Valió la pena la espera! ¡Son tan ricos que ahora se chuparán los dedos!"

A partir de $3.49, los KFC Nuggets vienen en presentaciones de 5, 8, 12 o 36 y se ofrecerán en los restaurantes participantes del todo el país. También están disponibles combos con las Secret Recipe Fries, una galleta y una bebida mediana.*

Cada nugget jugoso es tan sabroso que no necesita salsas, ¡pero eso no significa que no pueda ponérselas! Los nuevos nuggets se pueden complementar con cualquiera de sus salsas favoritas de KFC, como KFC Honey BBQ, Classic Ranch, Honey Mustard o Buffalo Ranch.

Los Mac Bowls de $5 regresan comenzando el 3 de abril

Otra opción del menú que todos encantan es el KFC Mac & Cheese Bowl que regresa el 3 de abril a los menús de todo el país por apenas $5 y por tiempo limitado,, ahora con la nueva rica y cremosa salsa Mac & Cheese de KFC, cubierta con una mezcla de tres quesos, y por un precio increíble.

Como si el lanzamiento de una guerra de nuggets no fuese suficiente, KFC reintroduce su salsa picante y ahumada Nashville Hot solo por tiempo limitado, en el Spicy Mac & Cheese Bowl de $5 que incluye los nuevos nuggets de KFC.

Los fanáticos de los amados y famosos bowls de KFC estarán felices al saber que los KFC Famous Bowls® ahora ofrecerán todavía mucho más sabor original y estarán cubiertos con los nuevos nuggets de KFC. Además de mejorar los famosos tazones, los nuevos nuggets de KFC también estarán disponibles en las menús para niños de los restaurantes KFC participantes desde el 27 de marzo.

Haga su pedido en el restaurante o sáltese la fila de entrega en el auto a través de la opción de recojo rápido de KFC en la aplicación móvil de KFC o en KFC.com***, una opción conveniente para las familias y las personas ocupadas que están en movimiento.

Los recientes lanzamientos de los Kentucky Fried Chicken Wraps, el regreso delDouble Down y ahora la introducción de los Kentucky Fried Chicken Nuggets forman parte del compromiso permanente de atender a todos con alegría con la receta original de KFC y comida para chuparse los dedos.

*Los precios y los restaurantes participantes pueden variar.

**Los precios y los restaurantes participantes pueden variar. No incluye impuestos, cargos ni propinas. La oferta no es válida en sitios web/aplicaciones de pedidos de terceros.

***Los precios, los restaurantes participantes y los productos pueden variar. Pedidos y entregas móviles disponibles en restaurantes participantes. No incluye impuestos, cargos ni propinas.

Acerca de KFC

Desde 1952, KFC Corporation, con sede en Louisville, Kentucky, da alegría a través de su Original Recipe® de pollo frito y su comida para chuparse los dedos. La receta Original de KFC representa el sabor inconfundible de KFC, la mezcla única y secreta de 11 hierbas y especias que fue perfeccionada por el coronel Harland Sanders y que sigue siendo utilizada en la actualidad. Además de los buckets de comida y los complementos caseros, las especialidades de KFC incluyen los KFC Chicken Nuggets, el KFC Chicken Sandwich en versiones picante y clásico, Extra Crispy™ Tenders, KFC Famous Bowls®, KFC Mac & Cheese Bowls, Pot Pies y Secret Recipe Fries. KFC tiene más de 27,000 restaurantes en más de 150 países y territorios en todo el mundo. KFC Corporation es una subsidiaria de Yum! Brands, Inc., Louisville, Kentucky (NYSE: YUM). Para obtener más información, visite www.kfc.com. Siga a KFC en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2038620/Kentucky_Fried_Chicken_Nuggets.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2038621/Kentucky_Fried_Chicken_Mac_Cheese_Bowls.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1015747/KFC_Logo.jpg

FUENTE KFC

