KGI Securities initieert dekking op Don Agro International met een outperform-aanbeveling

SINGAPORE, 30 juli 2021 /PRNewswire/ -- Op 23 juli 2021 startte de onderzoeksafdeling aan de verkoopzijde van KGI Securities (Singapore) Pte Ltd dekking voor Don Agro International Limited ("Don Agro") en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk de "Groep"), een van de grootste landbouwbedrijven in de regio Rostov in Rusland, met een Outperform-aanbeveling en een door DCF ondersteund 12-maandsdoel van SGD 0,64. Lees het volledige rapport op: http://donagroint.com/analyst-reports/.

Beleggingsthesis:

Marktleiderschap in de regio Rostov, Rusland. Don Agro opereert al meer dan 10 jaar als één geheel, als gevolg van de privatisering van vijf collectieve boerderijen. Het goede financiële verleden van de Groep kan worden toegeschreven aan de opgedane ervaring en het gestructureerde en praktische beheer van het bedrijf onder het toeziend oog van een senior managementteam dat sinds 2012 bij de Groep actief is.

Door acquisities geleide groei, ondersteund door een gezonde balans. KGI verwacht dat de groei vooral zal worden aangedreven door overnames. Met de aankoop van Volgo-Agro LLC in het vierde kwartaal van 2020 heeft Don Agro ongeveer 10.040 hectare aan agrarisch gebied toegevoegd, waarmee het met 19% is toegenomen tot 63.240 hectare eind 2020. De Groep bevindt zich in een solide financiële positie om meer door overnames te groeien en te investeren in nieuwe machines, waardoor het productierendement toeneemt. De Groep heeft sinds 2018 positieve vrije kasstromen gegenereerd en had eind 2020 een netto kaspositie van SGD 7 miljoen.

Voldoen aan de vraag van een groeiende wereld. De belangrijkste producten van Don Agro (tarwe, zonnebloem, maïs en rauwe melk) zijn getuige van een wereldwijde groei van de vraag. De OESO-FAO voorspelt dat de groeiende wereldbevolking de belangrijkste groeifactor voor de vraag naar agrarische producten blijft.

Over Don Agro International Limited

Don Agro is samen met zijn dochterondernemingen een van de grootste landbouwbedrijven in de regio Rostov in Rusland. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de teelt van landbouwgewassen en de productie van rauwe melk. De Groep beschikt in totaal over een agrarische gebied van 67.340 hectare, waarvan 54.420 hectare landbouwgrond is. De Groep bezit ongeveer 17.200 hectare van dit gereguleerde gebied. Daarnaast is de Groep een van de topbedrijven op het gebied van melkproductie in de regio Rostov en bezit de Groep meer dan 4.000 stuks melkvee, waaronder ongeveer 2.200 melkkoeien. [http://donagroint.com/]

Contactinformatie voor de media & informatie:

[email protected]

Tel: (65)-6438-2990

